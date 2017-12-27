【育网辟谣】常吃黑米会不孕？

为了能早日造人成功，备孕时大家都格外注意，比如避开一些对生育不利的食物。一直以来网络流传着“常吃黑米会不孕”说法，这是真的吗？今天的《育网辟谣》将为大家揭开其中的真相。

常吃黑米会不孕。

常吃黑米会不孕，只有吃大米饭生育力才正常。

常吃黑米不会导致不孕。

黑米营养价值高，可以适量吃，目前尚未发现其对生育有不良影响。

吃黑米不会导致不孕

事实上，人类真正食用精白米的时间非常短，在我国也就最近几十年的事而已。几千年来，人们一直把全谷杂粮当做主食，若是吃全谷杂粮会造成不孕，那么现在就没中国人了才对。

其实，与精白米相比，全谷杂粮的营养价值高出不少。拿黑米举例，它含有的B族维生素是精白米的3倍。它含有的黑色花青素是一种抗氧化物质，有助于女性保持健康和美丽容颜。

《中国居民膳食指南》建议，人们每天吃50-150g黑米等全谷杂粮。这里并不是让大家每天都吃这么多，只吃一半，在肠胃的承受范围内，还没有发现其会对生育产生不利影响。

请大家注意的是，吃杂粮也需要多样化，不能只盯着玉米、红薯、紫薯等少数几样食材。比如黑米是稻米的一种，大家可以用燕麦、荞麦、大黄米、小米、大米、芸豆、红小豆等多种食材混起来吃，或者三四种混合着吃，轮着吃。另外，吃杂粮并不意味着每天都要吃粥，大家一定要保证每天摄入足量的蛋白质和热量。

• 孕前膳食指南14条

吃什么能快速怀孕？

大家想要快速怀孕，在饮食上要合理安排，以下几点请大家注意：

1.保证热量充足供应

正常情况下，人们每天需要消耗约2200kcal的热量。在此基础上增加400kcal的热量不仅能供同房消耗，还能为成功受孕积蓄一部分能量，如此才能提升精子和卵子的质量，有助于快速怀孕和优生优育。

2.摄入适量的微量元素

摄入适量的维生素对精子、卵子和受精卵的健康发育很有帮助，建议大家在备孕期间多从食物中摄取素。但注意不要过量，以免损害身体。如有需要，最好在医生指导下服用维生素制剂。

3.多吃富含叶酸的食物

人体缺乏叶酸会造成血清叶酸水平下降，进而导致受孕几率降低。科学研究也表明，男性缺乏叶酸不利于精子生成，甚至有可能会引起不孕。叶酸还能防止胎儿出现畸形和一些妊娠疾病的发生。所以大家在备孕期间夫妻都要多吃些富含叶酸的食物，比如油菜、草莓、花椰菜、桃子、橘子等。

Tips：助孕小零食

备孕期间，大家需要补充蛋白质、维生素、微量元素等各种营养。坚果营养价值颇高，大家不妨当零食吃。

榛子

榛子含有大量的维生素A、B1、B2及烟酸，对维持正常视力、促进上皮细胞正常发育、保证神经系统健康很有帮助。常吃榛子还能促进消化，增强食欲，预防衰老，提高记忆力。

另外，多吃榛子有助于预防便秘和心血管疾病的发生，对备孕人群十分有利。

花生

花生富含维生素E，有提高记忆力、抗衰老的功效。花生衣中除了含有丰富的维生素和油脂外，还含有能使凝血时间变短的物质，常吃有助于改善人体的造血功能。

开心果

开心果的营养价值很高，果仁中蛋白质含量高达两成。它还含有大量精氨酸，不但能降血脂、改善动脉硬化，还有降低心脏病的发生几率、缓解精神压力的作用。

另外，开心果的果衣中含有的花青素，是一种天然的抗氧化物质；果仁中含有大量叶黄素有利于视网膜的保护。

求好孕，备孕食谱快收藏！

合理饮食有助于打好营养基础，促使身体达到最适合怀孕的状态。这里给各位女性朋友推荐几款滋补身体、驱寒暖宫的食谱。

❈ 温补鹌鹑汤

食材：鹌鹑两只，菟丝子15g，川穹10g，艾叶30g。

做法：

（1）将鹌鹑去毛去内脏，洗净后备用；

（2）把3味药材放在清水中煎制，三碗煎成一碗；

（3）用纱布过滤，取出药汁；

（4）把鹌鹑和药汁放在碗里，隔水炖熟。

吃法：吃肉喝汤，当佐餐食用。

功效：具有固脉温肾的功效，对宫寒、体虚、不孕有辅助治疗作用。

❈ 阿胶红枣

食材：红枣，阿胶，蜂蜜。

做法：

（1）根据说明书建议的方法处理阿胶，这里推荐使用碎药机把阿胶打碎。

（2）把一盒处理好的阿胶、一斤红枣放在盆里混合。

（3）放入蜂蜜并添加适量的水，水最好刚好没过红枣。

（4）用大火蒸120分钟，放在冰箱里冷藏。

吃法：每天取一勺用热水冲服。

功效：适合气血两虚的女性，坚持服用有助于改善头晕、手脚冰凉、月经异常等症状。

常吃黑米并不会影响备孕，相反适当的五谷杂粮对身体健康有诸多好处，可不要盲目忌口啦~

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