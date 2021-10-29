小宝贝不喜欢吃胡萝卜咱办？这份辅食食谱快收藏！

父母们都知道，胡萝卜具有很高的营养价值，其含有的胡萝卜素是维生素A的主要来源。如果宝宝摄入的维生素A不足，很容易患上夜盲症、眼干等疾病。

但有的宝宝就是不喜欢吃胡萝卜，让爸爸妈妈头疼不已。别捉急，今天小编给大家介绍几种胡萝卜辅食的做法，宝宝肯东喜欢吃，赶紧收藏起来吧~

胡萝卜豆腐蛋黄面

蛋黄和豆腐的蛋白质含量较高，而胡萝卜富含维生素，这道胡萝卜豆腐蛋黄面荤素搭配，给宝宝吃非常合适。

适合月龄：10个月以上宝宝

食材：胡萝卜20克，豆腐20克，婴儿面条40克，蛋黄1个，骨头汤1小碗。

具体做法：

1.胡萝卜洗净后去皮，切成圆片；豆腐洗净后切块。

2.胡萝卜片和豆腐块分别放在开水中焯烫一下，然后捞出备用。

3.将胡萝卜片剁碎，豆腐块捣碎，鸡蛋煮熟后取出蛋黄捣碎。

4.将骨头汤中骨渣过滤掉，表层的油撇掉，然后放入锅中煮开。

5.将婴儿面条掰成小段，放入煮开的骨头汤中。

6.面条煮熟后加入胡萝卜碎和豆腐碎，煮至软烂。

7.把蛋黄碎倒入锅中继续煮2分钟即可出锅喂给宝宝吃了。

胡萝卜小米糕

食材：胡萝卜30克，小米60克，面粉90克，冲泡好的配方奶粉60克。如果宝宝1岁以上，可以将配方奶粉换成鲜奶。

具体做法：

1.将小米淘洗干净后，放在清水中浸泡20分钟以上。

2.将胡萝卜、小米、配方奶（鲜奶）倒进料理杯中，，用料理棒打碎。

3.在糊糊中倒入面粉，搅拌均匀后用保鲜膜封住。

4.在容器里刷油，方便蒸好后脱模。

5.把容器放在蒸锅中蒸20分钟，取出放置一段时间。等容器变凉后再脱模，根据宝宝喜好切成不同形状，方形、菱形均可。

胡萝卜彩色蒸蛋

适合月龄：9个月以上宝宝。

食材：胡萝卜15克，西兰花15克，鸡蛋2个。

具体做法：

1.把鸡蛋打散后平均分成三份，每份大约35克左右。

2.在其中一份鸡蛋中加入1.2倍的温水，搅拌均匀后过筛进碗里。

3.将蛋液倒入蒸锅中蒸8分钟。

4.将胡萝卜倒入搅拌机中，加入60克温水打成胡萝卜汁。过筛后取出其中40克。

5.把胡萝卜汁倒进第二份蛋液，搅拌均匀后直接筛进第一份蛋液中，继续蒸5分钟，直至蛋液凝固为止。

6.西兰花放在开水中焯一下，取出后切碎。将切碎的西兰花放在搅拌机中，加入60克水打成西兰花汁。过筛后取出其中40克。

7.将西兰花汁倒进第三分蛋液中，混合搅拌后过筛，倒入凝固的蛋羹中再蒸5分钟。蛋羹蒸熟后即可出锅。

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