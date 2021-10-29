上班族想要吃的有营养，快试试清鲜养生菜

随着生活水平的提高，大家越来越注重身体健康，不仅体现在生活习惯上，更体现在饮食习惯上，比如更改烹饪方式或者调味方式，从内到外让自己健康起来。今天分享一道健康蒸菜，好吃不上火的丝瓜酿肉，看起来挺美，吃起来挺鲜，做起来不难，是一道简单易学的家常菜。如果觉得丝瓜太清淡，除了炒着吃，还可以像我这样酿着吃，酿在丝瓜中的馅料，可以是肉、也可以是虾，蒸好之后淋个汁，清鲜好滋味～

材料：

主料：丝瓜1根、猪肉100g。

配料：姜2片、枸杞少许。

调料：蚝油1大勺、盐少许。

准备：

肉切块，丝瓜去皮切段。

做法：

1.丝瓜段挖空一部分瓤，底部不要挖穿，留一点点；

2.猪肉和姜片一起绞成肉馅；

3.肉馅中加入一大勺蚝油；

4.再加入少许盐；

5.顺着一个方向搅拌上劲儿；

6.拌好的馅料酿入丝瓜中；

7.大火蒸8分钟；

8.表面放一颗泡软的枸杞装饰。

心得分享：

1.肉馅不需要太多，酿满就可以了；

2.丝瓜瓤不要挖透，以免盛不住馅料；

3.肉馅的酿入使这道菜口感层次更丰富、更美味。

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