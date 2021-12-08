13岁女孩自愿“种蛊”，被性侵4次浑然不觉

这条新闻，算得上是近期听过的最荒唐的事。里面的要素，太“丰富”了。

一名13岁的初中女孩罗璇，迷上了追星，希望自己的偶像王源，能够爱上自己。

很多追星女孩或许都产生过这种幻想，但也只是想想。

但罗璇动起了歪心思，将希望寄托在了网络中各类稀奇古怪的“偏方”上。

她通过动漫QQ群，认识了一名自称会“种蛊”的大学生吴夏。

这位大学生表示：他可以帮女孩种“情人蛊”，并且可以免费。

一旦“种蛊”成功，王源就会喜欢你，具体表现是当你靠近他时，他就能感觉到你。

两人聊了一个多月后，吴夏带着罗璇到他家里种蛊。而这个种蛊的方式，其实就是“男女之间的啪”。

第一次“种蛊”后，吴夏还补充说，蛊已经种好了，但还需要每个月喂蛊，否则会被反噬。

随后3个月吴夏又以喂蛊为借口，和女孩发生了4次性关系。

直到后来女孩满是期待地和学姐聊起这件事，学姐却告诉她：小说里写的种蛊都不是这样的，他肯定是变态，快报警吧。

女孩这才向家人坦白，随后报了警。这名大学生目前以涉嫌强奸罪被警方抓抓获。

而更可怕的是，他根本不是什么大学生，而是一名29岁的小学教师。

[追星][种蛊][性侵]看似毫无联系，却共同构成了这样的悲剧。

有部分人将批评的火力集中在追星、饭圈上。他们觉得正是因为疯狂追星让未成年人丧失了理智。

是这样的吗？

不是的，即便孩子不追星，她喜欢游戏、喜欢隔壁邻居家的哥哥，也会盲从网络偏方从而试图达到自己的目的。对于孩子追星这件事儿，家长可以引导孩子理性追星，将对明星的向往转化为现实的动力。这些都还来得及规劝和引导。

更值得我们关注的是报道中的这几句话：

生活中没有几个真心的好朋友；

学校没有系统的性教育课；

吴夏是一名29岁的小学老师。

教师队伍里又多出了一名变态，还能在一环接一环地诱导孩子，这不值得警醒吗？

孩子出事前，对性教育知识了解不够盲目轻信网络偏方，甚至被侵犯了以后依然没有发觉甚至还觉得有用。出事后还曾一度不敢告诉母亲。

整件事看下来荒诞又悲哀。

我们想多唠两句的，是关于孩子的性教育问题。

“你嫌性教育太早，但坏人不嫌孩子太小”

从2013年到2020年，经全国媒体公开报道的性侵儿童案件2729起，受害者5571人；最高人民法院公布的数据显示，从2015年到2018年4年间，全国法院审结的猥亵儿童案件就有11519起。

这些触目惊心的数字背后，还有被侵犯但不自知，被侵犯了但不敢发声的孩子。

是无数个懵懂的孩子在成长过程中留下的难以磨灭的伤痛。

根据“女童保护”案例报告，公开曝光的熟人性侵案例中，师生关系占比最高，占 33.8%，其次是网友关系，占 18.57%，排在第三位的是其他生活接触（门卫、校工等）的熟人，占 15.23%，此外还包括邻里关系、亲属关系等。

儿童性侵犯可能就是身边的熟人。

当我们告诉孩子不要给陌生人开门时，却忽略了认识的叔叔阿姨。那些隐藏在身边的“好人”，却将孩子伤得最深。

在今年才有第一例在猥亵案诉讼期已过，提起民事诉讼后胜诉的案件。

女孩15年被爸爸的朋友兼同事猥亵，自此之后患上了抑郁症，直到25岁女孩终于鼓起勇气向父母诉说。父亲这几年一直想要讨个说法，各处奔波。为的是给女儿一个说法。

过了追诉时效期无法追究刑事责任，那就民事诉讼，最后在证据充足各方努力下才终于胜诉。

坏人得到了一定的惩罚，但留给女孩的阴影依然存在…

2020年，干爹吴某试图猥亵独自在家的15岁女孩，仅仅被行政拘留8天。

2020 年 4 月，上海市青浦区实验幼儿园一名邹姓男幼师被指控猥亵女童。

2019 年 7 月，上市公司新城控股董事长王某猥亵 9 岁女童，导致女童阴道有撕裂伤，构成轻伤。

我们见过的性侵多是女孩，男孩就不会被侵犯吗？

2016年大连某私立中学，班主任长期猥亵班上的10多名男生；

辽宁沈阳一男教师半年内多次猥亵三名男生，最高法呼吁：男性未成年人被性侵不容忽视。

而男孩被侵害后，愿意求助的概率更是低于女孩。

任何年纪、任何性别的孩子都有可能遭受性侵，性侵犯的变态能有什么良知可言。

13岁的女孩在面对陌生网友口中的“下蛊”时不理解那是性侵犯行为。

因为父母没有教过她，学校也没有性教育课程。

我想，做家长的必修课中，至少有一项是给孩子正确的性教育。

《房思琪的初恋乐园》中，房思琪问妈妈：我们家为什么没有性教育？

妈妈回答说，性教育只是给那些需要性的人准备的…

我们常常“谈性色变”，下意识的将性与淫秽、下流相联系。

性是难以启齿的，更别说是光明正大的性教育了。

就像小时候看电视时出现亲吻或同床的镜头爸妈不是让孩子去倒水就是找遥控器换台。

学校的性教育课也不系统，提到相关知识老师可能含糊着带过。

早在17年由北师大儿童性教育课题组出品的《珍爱生命》小学生性教育读本因为“尺度过大”被家长举报，最后学校无奈将图书全部收回。

举报的原因很简单，书中一章有“过火”的词汇（其实就是正常的人体生殖器官）小朋友还小不需要了解这么详细…

进而全册书被举报下架。

但其实书中包含的都是一些非常有价值的信息。

比如传达了性别平等的价值观，家庭是解答性问题的第一场所。每个人都应该有知道身体的原理和性质的权利。

有了“自爱”，才能懂得如何保自己，尊重别人。

从前家长相信孩子们不需要性教育，长大了一定会无师自通。

可这个“长大”的时间点又是什么时候呢？是青春期的变化还是等到恋爱结婚。

“儿童性教育绝不是肮脏，而是给儿童的安全加一层保障。”

想交给孩子的性教育本质是如何保护自己，尊重他人。这样或许就能减少性侵、堕胎的悲剧。

让罪犯“教”给孩子性知识，这是最最可悲的事情。

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