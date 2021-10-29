郭碧婷沦为向家的生产工具了？

不得不感叹，时间真是过得太快了。

感觉向佐和郭碧婷才刚结婚没多久，生娃进度咋就进行到2/3了。

近日，向佐发微博证实了郭碧婷怀二胎的传闻。

这对夫妻从相识相知到恋爱结婚，可谓是在观众眼皮子底下进行的。

从一开始，俩人就争议不断，什么向佐配不上美女啊，什么郭碧婷你被逼婚了就眨眨眼…

网友们不断地操心这小两口，这次宣布二胎后，网友又开始了。

尤其是在向太陈岚转发中提到“订了香奈儿，还买了珠宝给她”。

操心网友：这一看就是生育机器。

怎么吃瓜群众对小夫妻的一举一动都如此感兴趣呢？

那大概还得从他们相识说起。

向家，港圈顶级豪门，90年代香港的影视大亨，曾投资过半个港圈的电影。

向佐是向家小儿子，名副其实的星二代。

郭碧婷，进入大众视线是在08年的益达广告，长相温柔甜美的女孩回头一笑，“不，是你的益达”，火速出圈。

14年，她出演了《小时代》系列电影中的南湘一角。文艺女神、温婉恬淡、没有攻击性的美都是大众对她的评价。

此后，郭碧婷又陆续出演了其他电视剧，但其人气巅峰依然停留在益达女孩和南湘身上。

郭碧婷会继续在娱乐圈沉浮打拼吗？转折点来到了18年…

18年，郭碧婷带着父亲参加了综艺《最美的时光》，和向太向佐两母子，就在这档综艺中相遇了。

节目中，向太对郭碧婷很是喜欢。

要知道向太一向是言语犀利，怒斥过陈冠希也骂过周星驰，但在郭碧婷面前却化身成为“夸夸群群主”。

也在节目中直接说道，想让其做儿媳妇，表示郭碧婷很适合进家门。

还鼓励儿子去追求。

向太为了他们俩的恋爱，多努力啊。像极了cp粉粉头。

（后来向太还真进了他两的cp粉群）

在向太的强势助攻下，亲子节目逐渐变成俩人的相亲大会。

这对cp也从节目走到现实，还参加了其他综艺《我家小两口》、《女儿们的恋爱》，像是直播了他俩相恋结婚的全过程。

而在这一系列过程中。向太更是扮演了这对夫妻的官方发言人。

求婚、订婚、结婚、怀孕、产子的消息，皆是向太官宣的。

这个婆婆好似无时无刻都在指导着向大众传达俩人的婚姻发展最新进展，也好几次在儿媳发牢骚时第一时间转发解释。

有一次，郭碧婷换了发型发了微博，向太在评论中说道：乖乖媳妇儿，下次一定要问一下我的同意吧？

网友们更是觉得豪门媳妇难当，连换个发型都不能自己做主。

长此以往，有吃瓜群众开始默认，在这段感情中，婆婆掌控着全部，郭碧婷就是乖乖听话不反抗。

与其说是向佐娶了媳妇，倒不如说是向太为儿子选了一个自己喜欢的儿媳。

再加上此前向太的一句“生个鼠宝宝给我们”。

（此条微博都是向太写的，转发时分隔符位置不对）

久而久之，郭碧婷就被默认为是豪门的“生娃机器”，向太则是催生的恶婆婆。

真是如此吗？

豪门工具人、生娃机器，这些不过是吃瓜群众通过只言片语强安在郭碧婷身上的。

此前网友质疑他们：怎么婚都订了，还没领证啊？是不是不生出儿子就进不了豪门。

郭碧婷在粉丝群傲娇地说道“我有那么容易被骗吗？”

向太也解释道：

而对于生娃机器，郭碧婷的父亲是这样回应的：

（郭碧婷父亲的个人微博）

郭碧婷在出席活动时被追问道想要几个宝宝时，她也表示，“我觉得三个不错吧，三个挺好”。

豪门世家，通常带着点神秘色彩；豪门故事常常都作为饭后谈资出现。

加上这对夫妻的感情发展迅速，又是暴露在大众视线中。

更是给网友们提供了不少素材，一言一语都容易被解读。

实际上究竟过得如何，并非网友就能窥探出全部的。

郭碧婷在婚后曾多次被偶遇到一家人出门散步；全家都支持她对流浪动物的保护，参加动物组织举办的活动；偶尔也出席活动搞搞事业。

这不也蛮好的嘛。

最近很多舆论倾向都是：生二胎生三胎想想都令人窒息，

独立自主的女性就要坚持自我，不婚不孕。（此处没有否定这个观点的意思，狗头保命）

所以在看到郭碧婷嫁入豪门后，刚生下女儿没多久又被催生的时候，才会作为“互联网野生父母”为其“打抱不平”，当然可能也抱着吃不到葡萄说葡萄酸，看热闹不嫌事大的心态。

直白一点，当下养孩子不是个容易的事儿，首先便要考虑的便是经济状况。

我妈也曾告诉过我，在怀孕前，她和我爸约定的就是：先有房子再有孩子，至少得为孩子提供一个稳定睡觉的地方。

经济条件会限制生育欲望。

而豪门显然不会有此顾虑，从怀孕到未来孩子的成长，都能享受到最好的待遇。

再者，郭碧婷也曾在节目中也提到自己对孩子的喜欢。

有着优渥的条件，期待着新生命的诞生，孩子也能有成长的保障，对郭碧婷来讲，生孩子或许也是出于爱的本心。

郑爽的207万日薪已经让小编深深感受到了：明星又何必轮得着我来心疼。

吃瓜只是生活的调剂，比起郭碧婷的豪门生活，小编更关心的还是自己余额宝里的数字。

最后点个题吧，生活冷暖，终是自己的选择。

别人的生活滋味如何，还是只有当事人才能品尝得出来。

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