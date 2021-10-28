打喷嚏≠感冒，当心温差型过敏找上娃！

秋天早晚温差慢慢变大，大人稍不留神就会感冒生病，更别说年幼的宝宝了。有的妈妈发现宝宝有打喷嚏、皮肤瘙痒、呼吸困难等症状，便带他去医院就诊，被诊断为温差型过敏。那么，什么是温差型过敏？又该如何预防呢？今天小编给大家做一个科普。

诱发温差型过敏的主要原因

过敏除了跟遗传因素有关外，还和生活中的过敏源有很大关系。通常而言，温差并不是引发过敏最常见的因素。如果孩子因温差过大出现过敏症状，说明他的免疫系统功能已经发生了异常。

温差变化导致宝宝出现过敏反应，其实是多种因素共同造成的后果。很少有宝宝只因温差变化而引发过敏，通常是已经出现了过敏的征兆，只是父母没有注意观察。

宝宝过敏前的常见征兆

父母不能判断宝宝的皮肤状况，可以请医生进行诊断。如果宝宝是过敏体质，应提前做好皮肤保养和预防过敏工作，不要等到过敏发作后再去治疗。

宝宝以前没有过敏病史，却因温差变化出现了鼻塞、咳嗽、皮肤干痒等症状，说明他即将患上过敏性疾病，爸爸妈妈一定要警惕起来，千万不要马虎大意！

宝宝温差型过敏会有哪些症状？

宝宝感冒和过敏的症状尽管看上去很相似，但千万不能弄混。宝宝感冒后，会有低烧、流涕、咳嗽等症状，大概3-5天就会康复。如果宝宝生病后症状每次都持续7-10天甚至更长时间，并且在早上、晚上温差较大时发作，有可能是过敏引起的。

如何让宝宝远离温差型过敏？

室内外或早晚温差较大时，有过敏病史的宝宝应尽快适应温度和湿度变化。早上起床后，家长要做好宝宝的保暖工作，给他用热毛巾敷脸、戴口罩等，千万不要让身体遭受冷空气刺激。注意保暖，对预防宝宝呼吸道过敏非常有效。

如果宝宝不抗拒戴口罩，外出前家长一定要记得把口罩和围巾这两件保暖装备准备好。请注意，宝宝穿衣不要过多，建议采用洋葱式穿衣法。发现温度有变化，父母要及时帮宝宝穿脱衣服。提醒大家，宝宝穿衣过多会大量流汗，很容易长痱子，影响正常生活。如果宝宝出汗较多，出门后又受风，很容易同时患上感冒和过敏。

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