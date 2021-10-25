双味酱烤金鲳鱼来了！大口吃相当过瘾！

我这次做的小鲳鱼，调味主要靠的是豆瓣酱，海鲜的鲜美和豆瓣酱的酱香完美融合，相互衬托，很惹味。其实做烧烤的话，有点辣味更好吃，但是考虑到要给小朋友吃，我没有全部放辣椒，撒辣椒粉的时候留了两条小鲳鱼，做成了椒盐的，适合给小朋友吃，也适合不能吃辣的朋友～

材料：

主料：小金鲳鱼5条。

配料：蒜3瓣.姜1块.白芝麻少许.葱花少许。

调料：豆瓣酱2大勺.料酒1大勺.盐少许.辣椒粉1勺.椒盐少许。

准备：

首先将姜蒜切末。

做法：

1.小金鲳鱼处理干净，在鱼身的正反面各划两刀，以便腌制时入味；

2.在小金鲳鱼的表面淋少许料酒涂匀，撒少许盐再次涂匀，腌制15分钟左右；

3.然后在小金鲳鱼的正反面都涂满豆瓣酱，涂好酱之后放入铺了锡纸的烤盘中，再放入180度预热好的烤箱中层，烤约10分钟；

4.将烤盘取出，均匀撒上姜蒜末；

5.再将其中三条撒些辣椒粉，另外的两条撒椒盐；

6.锅中稍少许热油，趁热浇在小金鲳鱼的表面上，放入烤箱中，180度继续烤10分钟左右，出炉后在鱼身表面撒少许白芝麻和葱花，就可以端上桌啦。

心得分享：

1.因为要给宝宝吃，所以没有全部放辣椒，留了两条做成了椒盐的，适合不能吃辣的朋友，味道也不错；

2.在鱼身表面各划2刀，会使鱼在腌制的过程中更加入味；

3.豆瓣酱是我家常备的一种酱料，做菜很有风味，而且一般有了它，基本就不需要再加其他调味料了，方便好味。

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