年幼兄妹误吃有毒果实，送医后被宣告不治

据外媒报道，近日，哥伦比亚发生一起家庭悲剧。一对年幼兄妹在奶奶家花园里发现长的酷似苹果的果实，便趁大人不注意偷吃。几个小时后，这对兄妹因呕吐不止被送医急救，但最终不治身亡。原来，他们吃的并不是苹果，而是有剧毒的果实。

兄妹俩偷吃树上果实，几小时后呕吐不止

据了解，这对年幼的兄妹分别是5岁的哥哥Jhofran Chaya和3岁妹妹Amira Chaya。他们原本和父母在委内瑞拉生活，前不久一起搬到哥伦比亚的奶奶家。

10月17日，这对兄妹在奶奶家后院玩耍时，发现院子里有一颗长满红色果实的树。兄妹俩以为结的果实是苹果，就摘下来吃，其中哥哥吃了6颗，妹妹吃了4颗。

刚开始，兄妹俩身体没有什么异常，但随后就感到不舒服。邻居表示：“孩子们将树上的果实当成苹果吃，刚开始没什么不对劲，但几个小时后就不停呕吐，并且出现了中毒症状”。

果实含有剧毒，兄妹俩送医后不治身亡

其实，这对兄妹吃的并不是苹果，而是一种名为“阔叶竹桃”的剧毒果实。随后，两个孩子被送往医院接受住院治疗。两天后，妹妹病情突然加重，注射完血清后被送往加护病房看护，但最终被宣告不治。后来，父母决定把哥哥送到医疗条件更好的医院治疗，但在转院途中孩子因心脏骤停离开了人世。

据了解，这种有毒的观赏植物在当地十分常见。当地警察局长得知此事后，要求村民将村内所有有毒观赏植物砍除，以免再发生类似悲剧。如果有人不遵守此项命令，将遭到罚款处罚。

两个孩子的父母伤心不已，他们背井离乡来到哥伦比亚，是为了给孩子好的生活，现在孩子突然离世，他们决定返回委内瑞拉。

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