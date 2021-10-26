上班太忙没时间做饭？酸汤金针肥牛你一定要学会！

对于忙碌的上班族来说，晚餐无疑是最幸福的时光，因为只有这一餐，才可以与家人团聚。吃什么不重要，仅仅是那熟悉温暖的环境、欢乐融洽的气氛、热气扑鼻的饭菜，就足以让我们满足。

肥牛和金针是我最爱的搭配，这次特别加上我喜欢的酸汤口味，光看那金黄的颜色就让人喜欢，口味浓重，滋味独特，爱它的人一定不少吧。这道菜其实可汤可菜，喜欢喝汤就稍稍多加一点水，煮的过程中，汤中的酸辣味慢慢渗入肥牛，可以直接喝汤，又可以大口吃肉，味道棒极了。友情提示，如果做了这道菜，别忘记备足大米饭，不然会吃得不尽兴哦～

材料：

主料：肥牛300g.金针菇200g。

配料：红椒1块.蒜3瓣.葱花少许。

调料：酸汤酱1包。

准备：

金针菇切去尾部，红椒切碎，蒜切末。

做法：

1.锅中加少许油，烧热后放入蒜末爆香；

2.倒入酸汤酱；

3.再加入适量水煮开；

4.放入金针菇，煮1分钟；

5.再放入肥牛；

6.煮到肥牛变色，放入红椒粒，出锅后撒葱花。

心得分享：

1.如果喜欢吃辣，红椒可以换成朝天椒；

2.酸汤酱还可以做酸汤鱼.酸汤面等等，简单实用。

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