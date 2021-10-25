赵丽颖谈起儿子抚养权..单亲妈妈的无能为力

前段时间，赵丽颖迎来了34岁的生日。

庆生照中的她，元气满满。

很多网友都说，赵丽颖离婚后的状态，越来越好了。

图源:赵丽颖工作室

18年和冯绍峰宣布结婚，次年孩子出生，21年4月发布离婚声明。

宣布结婚时，有粉丝觉得不值当，在事业上升期，结婚对象还是娱乐圈女友不断的花花公子。

公布离婚后，小赵持续“搞事业”，拍新戏、接代言。每次公开活动的状态也越来越好。

如人饮水冷暖自知。

当她回归综艺《中餐厅5》时，宁静说没想到她还会回来，赵丽颖只是淡淡地回应道：“我是来治愈心中的伤。”

后来，也是同样自己抚养儿子长大的宁静又提到孩子抚养权，问到为什么不自己带孩子？

赵丽颖说道，他经济条件比我好。

这几个字让人心疼不已。

也让不少人有点疑惑，

娱乐圈一线小花，有足够的经济实力，怎么不争取孩子的抚养权？

是经济上的考量（传言冯绍峰的家庭条件更好）还是另有隐情，大概只有当事人才知晓。

有媒体也拍到，她拍戏之余，飞到上海陪儿子逛商场。

作为母亲，都想拼命珍惜和孩子相处的每分每秒。

而单亲妈妈，兼顾事业与抚养孩子，也不是有钱就能解决的。

放弃抚养权，就是放弃爱吗

“打算离婚了，我该不该放弃孩子的抚养权？”

在知乎上，讨论这个问题的人不在少数。

有人说，都不争取一下的吗?

这么轻易放弃，是打算放弃孩子找新出路吗？

潜台词就是：这当妈的，真自私啊。

事实上，每个选择的做出，都是经历很多次抉择，设想过很多次未来。

孩子的抚养权问题，关系着孩子的成长。

离婚后，能不能养得起孩子?工作时孩子谁带?孩子跟着谁能受到更好的教育，更好的成长环境?

曾看见过这样一位单亲母亲的自诉，她的工作是记者，平时工作忙时会请阿姨帮忙带孩子。疫情期间，没有阿姨的时候，她得陪着孩子，一天三顿饭、洗衣、陪玩……都是在孩子看动画片、拼乐高的时候工作赶稿。自己生病的时候更是怕孩子无人照顾。她也想过要不要把孩子送到爸爸那里，但咬咬牙还是坚持把孩子留在自己身边。

现实从不会因为你一地“鸡毛蒜皮”而格外给予优待，尤其是女性。

因为爱，才会纠结。

争取或放弃，都是在考虑到现实条件下，为了给孩子寻求更好的生活，做出的最优选择。

爱，不该被裹挟

母亲的爱，很多时候也被认作是天性。

没有多少母亲会不爱自己的孩子、不珍惜自己的家庭。

因此从古代开始，关于女性成功的典故，多是孟母三迁、贞洁牌坊。

文化惯性很难扭转，即使在当下，大部分人内心普遍的想法还是，女孩子还是要有一个稳定的家庭才算是幸福。

所以很多人离婚后，也会自我怀疑，是不是自己就是婚姻关系的失败者了?

电视剧也常常喜欢塑造一些单亲母亲倾尽所有，只为孩子成才的角色。

《小欢喜》中英子的妈妈宋倩就是和丈夫离婚后，在女儿高三时期，辞去了稳定的工作，全方位的陪伴孩子高考。《唐山大地震》中的母亲在丈夫地震遇难后带着儿子生活，为了儿子也拒绝了隔壁店老板的示好。

“吴谢宇”弑母案的宣判后，也有对他的成长环境的讨论。

月满则亏，水满则溢。其母亲对他从小无微不至的呵护与监视让他深受压抑也是导致悲剧发生的重要导火索。

往往社会对单亲母亲的刻板印象停留在了婚姻的失败。

所以她们也想培养出优秀的孩子。来证明自己的人生并非全败。

社会对单亲母亲的无形压力，也是种枷锁。

有了孩子后选择离婚，对女性来讲都是件不容易的事情。

她们需要面临众多压力，经济压力、情绪调节、亲子关系经营等。还得考虑更多关于孩子的未来，她们也需要社会的理解。

希望，所有的单亲妈妈在爱孩子的同时，也能好好爱自己。

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