她怎么尿裤又抑郁？为了生下你呀

听说神无所不能，所以创造了妈妈。

在你眼中，妈妈像是超人一般的存在。但超人也需要“打怪升级”。

这段时间小编看《女心理师》着实有点上头，每个去到心理咨询室的人，都有他们想倾诉的故事。

这次走进心理咨询室的，是一位母亲。

“我无法控制自己的身体，也无法控制别人的目光”

是否有过同样的经历：家里出门玩儿时，去厕所次数最多的那个人，是妈妈。

“小时候在游乐场，妈妈去了很多次厕所后，我站在外面等烦了，妈妈出来后，就用满是不耐烦的语气对她讲，下次出来玩儿能不能不要喝这么多水啊！”

“电影最好笑最精彩的时候，妈妈从座位上起身去了厕所。”

从前嫌弃妈妈麻烦，事儿多。

后来才懂得，妈妈不是水喝太多频繁跑厕所，而是有难以开口的生理反应——尿失禁。

咳嗽、大笑、或者运动时，她们都可能控制不住自己。

《女心理师》中的母亲詹璐和往常一样送大女儿椰子去学校。

看着女儿走进学校，詹璐转身回家，突然她脚步一顿，面露尴尬，急忙用包遮掩着大腿根。

可随着小男孩的一声“你看她尿裤子了”，校门口的众人纷纷将视线投向詹璐。

疑惑、探究、嘲笑的目光一道道射来，她只想赶快逃离这里。

女儿听到身后的议论声转过头，发现被指指点点的人是自己妈妈。她大声喊着妈妈，想跑过去看看妈妈究竟怎么了。

但詹璐却无措地对着女儿喊“你别过来”，自己已经够丢人了，不想再拉着女儿一起接受这么多人的耻笑。

就像剧中的詹璐一样，许多女性在生完孩子后面临的后遗症就是——漏尿。

这曾经是成年人难以启齿的生理问题，一旦开口体面好像就会破碎。

在更早的时候，这甚至是生完好几个孩子的母亲的“耻辱”。

在如今，成年女性尿失禁患病率是31.1%。

[生完孩子后，我好像无法控制自己的身体。]

[不管走到哪儿，纸尿裤必须带着，最严重的时候一天得换7,8条。]

[我一度怀疑，我是不是要瘫痪了。]

这种是失控的尴尬，曾经是很多生完孩子后的母亲不愿多说的事情。

但不能因为不愿多说便当这种情况不存在，我们需要了解自己的身体变化。

而尿失禁的归因便是——盆肌底松弛。

对于女性来讲，盆肌底很重要，它是骨盆下的一块肌肉，像一个网一样去兜住尿道、子宫等脏器。我们日常的排泄都需要依靠盆肌底来完成。

而怀孕和生产的过程，盆肌底会因为受到挤压而变得松弛。

像上一辈的妈妈，因为生育次数多，盆肌底受到的伤害也越大。

产后修复没有那么受重视。尿失禁可能就会伴随她们很久。

我们应该及时修复和治疗这些看起来不太体面的后遗症，对自己的身体多了解一些多爱护一些。

现在对这些相对私密的问题不再是避而不谈、谈则色变，我们才能有机会聊聊这些。

生育是每个人的自由选择，而了解生育背后的利弊更是每个女孩应该知道的。

同样，了解这些，也能感知到每个妈妈的不容易。

就像剧中的小女孩最后飞奔向妈妈那样，即便不知道妈妈究竟为什么“生病”，也能用纯粹的爱去安慰妈妈。

“我居然，想伤害我儿子”

除了生理上的困扰，心理上的问题更是生完孩子后的妈妈需要面对的。

剧中，詹璐走进咨询室，向心理咨询师倾诉，“儿子出生以后，在家里，我就是个免费的保姆。”

生完二胎后，詹璐成为了全职妈妈，丈夫下班后会假意帮忙带孩子，孩子一哭闹就立刻丢给詹璐，跑去看球赛。

婆婆更是奇葩，因为二胎是个儿子，重男轻女的婆婆十分开心。

在詹璐喂奶的时候带着一群不认识的朋友来做客，打开大门丝毫不避讳还在喂奶的儿媳。

还当着所有人的面把儿子从詹璐怀里抱走。

在家里詹璐刚趴着把地板擦完没一会就被婆婆使唤着去做饭。

“我脑子总是空空的，等我反应过来的时候，我发现我满脸都是眼泪。”

生完孩子的3年，丈夫的漠不关心、婆婆的刻薄、重男轻女、每天照顾孩子做家务…

这些使得詹璐陷入焦虑，泪流满面。

她也曾想过再重回职场，但职场对全职妈妈的偏见，让她的事业也难以继续下去。

家庭和事业的双重失意，使得她彻底陷入抑郁，甚至想要伤害自己的孩子。

而在丈夫和婆婆看来，詹璐就是矫情，没事找事，玻璃心…

但心理咨询师贺顿却告诉她：也许你正在经历产后抑郁，不开心的妈妈并不是一个人。

产后“坏脾气”的妈妈们，不是娇气，也不是矫情，她们只是生病了。

有人会问，怎么好好一个人生完孩子就抑郁了？

用这种轻飘飘的语气讲出来的人，必然没有真正的感同身受。

生育对于女性来讲，是一次打怪升级的考验。

生理上，不光前面提到的盆肌底松弛，她们可能还要面对脱发、乳腺炎等问题。

心理上，便是产后抑郁，当生理上的一系列问题还没解决时，却不得不面对身份的转变，如何照顾孩子，处理家里关系、保住事业…

但往往她们生孩子的一切付出好似理所当然一般。

就像剧中詹璐的丈夫和婆婆一样，将所有的重心都放在了新出生的孩子身上。

缺少家人的陪伴和理解，缺少宣泄点；还有身体内激素的变化，新手妈妈们很容易产生抑郁情绪。

为了孕育一个新生命，她们会背负伤痛，经历波折。

需要足够的勇气和家人的关心去迎接一个个挑战。

如果你是女孩，要学会多关心自己，要明白当妈妈不是一件易事，在这个打怪升级的路途上会需要付出很多，当然也能收获幸福。

如果你是男性，要多关心和体谅另一半，生孩子、养孩子都需要参与其中、奉献其中。

每个选择做妈妈的女孩，需要被关心被理解。

而每个妈妈，也同样是需要被关心被理解的女孩。

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