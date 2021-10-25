家长偏心后果有多严重？当下最火的电视剧告诉你

大家最近有在追剧吗？

小编看了最近大火的悬疑剧《八角亭迷雾》，终于等到了大结局。

看了几集后，感受就是，这大概是个有着悬疑外壳的家庭伦理剧。

这里就和大家捋一捋剧中几个家庭的故事。

先简单叙述一下剧情，故事发生在江南小镇的几个家庭身上，19年前备受宠爱的玄家小女儿玄珍被杀，命案未破，玄家就此破裂，长子玄梁和两个妹妹都变得压抑而敏感。

我做的一切都是为了保护你

玄梁，玄家的长子，对女儿玄念玫的管控欲极强。

他无法走出年少时妹妹玄珍被杀害的阴影，加上女儿和死去的小姑实在是太像了。

所以即使女儿已经18岁了，他也会执拗地每天接送她上下学。

知道女儿被小混混朱胜辉纠缠后，还会责怪是她太招摇。

对女儿的过度保护，是他将没能保护好妹妹的愧疚，全都倾注到女儿身上，让玄梁对女儿的爱成为了一种压迫，最后造成了父女关系的紧张。

而女儿也在父亲这种过度保护下，叛逆因子爆发，

放学后故意躲开父亲，以去夜店，发生性行为这样的方式对父亲的保护做出反抗。

父亲越是管教，女儿更渴望自由。

最后在这场拉扯与斗争中，两败俱伤。

一碗水端平，何必偏心

二姑玄珠和玄珍虽是双胞胎，但性格与外貌都不尽相同。妹妹玄珍性格开朗，清纯可爱，在家中是最受宠的，姐姐玄珠相比之下存在感就低了很多，性格内敛。被偏爱的玄珍越发骄傲，不被重视的玄珠日渐沉默。小时候两人闹了别扭，还没多说什么，家人们第一反应就是姐姐惹得妹妹生气。

原生家庭究竟是带给了她怎样的伤痛，才会让玄珠离家15年未曾再回家。得知母亲住院后也只是淡淡说了句“知道了”。

图源@传媒剧透君

多子女家庭中不平等的待遇，或许便是悲剧的开始。

偏心的父母会让不受重视孩子产生自我厌弃的情感，也容易养出骄傲自满的孩子。

希望父母们都能早点明白这个道理。

图源：网友评论

不负责任的家庭

除了玄家的家庭氛围令人窒息，剧中其他两个家庭也暴露出不少缺点。

玄念玫的朋友木格，母亲抽烟喝酒打麻将，木格卧室旁就是母亲的牌馆。

玄梁来找木格，此时木格一夜未回，但她妈妈却毫不知情，还大声对着卧室叫女儿出来。

最后只能尴尬笑笑，原来女儿根本没回家。

木格在家是高中生的打扮，晚上出门见玄念玫却画着浓妆穿着露脐上衣，从妈妈眼皮底下溜出来。

这些细节都能看妈妈对女儿的忽视。

结局最后，失踪的木格在传销组织被警察找到，曾经沉迷麻将的妈妈终于认识到自己对女儿的忽视，承诺以后一定会多陪伴女儿。

同时，纠缠玄念玫的小混混其实是富二代朱胜辉，朱家算是当地的富裕人家。

富裕人家的孩子也缺少陪伴与关爱。

朱胜辉的妈妈在第二天早晨才发现无法联系上儿子，而爸爸接到电话得知联系不上时的态度，也能看出，他们过往也是用钱来表达爱和责任。放纵管教让朱胜辉长成了玩世不恭无所事事的小混混。

在朱胜辉遭遇意外被人杀害后，他们想用钱找人做假证指认他们自我预设的凶手。

可惜，出钱没能查清真相，也再换不回儿子。

他们给了儿子物质上的优渥生活，但又漠不关心。

孩子最需要的爱与陪伴，父母想补偿，却为时已晚。

《八角亭迷雾》中的家庭，都有各自的苦与痛。

这些家庭故事，也是屏幕外家庭的折射。

故事的最后，内心足够成熟的玄珠慢慢帮助玄念玫解开心结，内心压抑的念玫也逐渐开始露出更多的笑容…

玄家人来到玄珍的墓前，倾诉出内心压抑多年的情感，凶手已落网，真相终大白，笼罩在玄家的迷雾终于消散。

意外从这部悬疑剧中，得到关于家庭对一个人性格的影响，得到关于原生家庭的思考。

图源:官博

正如该剧海报上所写的“每个人都是家的一角”，家庭生活对孩子的成长影响深远，甚至很大程度上能决定个人的性格。“好的童年治愈一生，不幸的童年用一生治愈”，我们无法重活一遍童年，只能自我疗愈，从父母的问题中告诫自己，该活成什么样的人，该如何教育下一代。

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