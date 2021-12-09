大衣哥儿媳自称被绑架：她想要的何止是彩礼

一场闹得沸沸扬扬的离婚纠纷，也终于算是尘埃落定。

离婚事件的女主——陈亚男，这个名字或许很多人没有听说过。

但男主的爸爸可是一位流量大户——“大衣哥”朱之文。

去年10月，他们的婚礼也算是轰动一时。

“草根明星”的儿子和比他大两岁的漂亮护士媳妇的婚礼曾经被媒体争相报道。

然而，刚过一年。12月3日，大衣哥儿媳在社交平台承认婚变，宣布离婚：

她说要退还朱家所有的财物，也称对于前夫会依旧有姐姐对弟弟一般的牵挂与不舍。

措辞不可谓不体面，当网友们却不买账：

为什么网友会对这个似乎无比“真诚”的人怨气这么重呢？

一切还得从婚礼之前开始说起。

结婚之前的陈亚男在一家大型医院做护士。

有些姿色，再加上各方面条件都还不错，在当地的相亲市场肯定算块香饽饽。

然而，她偏偏选择了“大衣哥”的儿子朱单伟。

朱单伟在父亲成名后就没人管教，没有什么文化也没有什么一技之长，每天就是打游戏、玩。

无论是长相还是学识，两个人都不怎么相配。

很多网友当时都十分不解：陈亚男究竟看上朱单伟什么了？

其实，她婚后的一系列“操作”，明眼人都能看出她是看中了他家的流量，希望通过朱家，成为网红。

刚举行完婚礼，她就开通了抖音账号，在上面po出自己和朱单伟生活的点滴。

很显然，网友似乎对她的生活并不是很感兴趣。点击量不高，没有实现陈亚男的“网红”梦。

但她很快改变了策略，开始记录公公婆婆也就是“大衣哥”夫妻的点点滴滴。

不仅会邀请婆婆来自己的直播间和大家打招呼，还会让“大衣哥”来一起拍“舞蹈”视频，有时还会唱上两句。

不得不说，名人效应是真的很好用。

有了“大衣哥”就有了流量，短短几个月，陈亚男的抖音账号疯狂涨粉。

聪明的人掌握了财富密码，怎么可能轻易放过呢？

后来“大衣哥”参加活动，陈亚男就全程直播。

结婚一年多，其实陈亚男并没有在丈夫的老家居住。但每次回去，都是拿着手机对“大衣哥”拍个不停，也不管时机是否恰当。

自己的账号做起来了，陈亚男就开始“密谋”别的事情。她明白自己不可能一辈子都靠着“大衣哥”的流量生活。

于是，她开始让自己的父亲做直播，还去爸爸的直播间助阵。

陈亚男父亲的直播间，明晃晃的打着“大衣哥亲家”的名号，也算是掌握了财富密码。

尽管当时有很多网友对他们这种行为发起了质疑，陈亚男也并没有停止自己的直播，保持自己的热度才是她当下最重要的事。

很显然的，热度一起来，直播带货就来了。

即便一开始，她的带货成绩平平，但她似乎不会退缩，而是越战越勇。

她也丝毫不否认是“大衣哥”给她带来的热度。

本以为她是一个清醒的人。但没想到的是，她似乎只在乎眼前的利益。

热度达到了一定的高度，她就着急和“大衣哥”一家撇清关系。目的性太强，功利心太重。

网友看了怎么会不指责她“过河拆桥，用完就扔”呢？

毕竟网友也不会在乎陈亚男是谁，他们认识的只是“大衣哥”的儿媳妇。

对此，“大衣哥”做了什么回应呢？

陈亚男公开发声的当天，“大衣哥”的助理也更新了夫妻俩最新的日常，两个人看起来都笑嘻嘻的，并没有受到儿子离婚的影响。

“大衣哥”穿着红色的外套，参加节目录制。“大衣嫂”也在直播中唱起了《梅花泪》，助理还在抖音上点赞了关于离婚的评论。

一个名为“大衣哥文化”（其认证为大衣哥的传媒公司）的账号还发出了陈亚男的“七宗罪”。

总结下来就是：

1、婚后很少回家，一年来只回家过10余次，中秋、公公婆婆生日她都未露面；

2、结婚不到半年，撺掇小伟卖掉花费近200万购置的婚房；

3、觉得回老家住有点吵，大衣哥随即盖了两层小楼，可陈亚男没有看一眼，也没有住过；

4、作为儿媳妇，和娘家人一起开公司，没有告知其他家人；

5、结婚前不看短视频的人，婚后第三天开始直播，是何居心；

6、谁在炒作、陈亚男的流量从何而来；

7、小两口的事，为什么要给大衣哥写信，为什么让作为公公的大衣哥澄清。

这场“闹剧”到这似乎已经告了一个段落。但从中，我们看到了两个真相：

一夜爆红后，心理上的变化可能会就此改变人生。

曾经生活穷困潦倒的“大衣哥”是在42岁那一年，凭借一手《滚滚长江东逝水》一夜爆红的。

爆红之后的人生自然跟之前完全不同。

曾经有过一个“大衣哥”在银行的视频曝光，工作人员一句“一年挣了1600万。”也是让大家对他刮目相看。

然而，一夜爆红，突然有钱也并不全是好事。

诚然，生活条件得到了巨大的改善。但一飞冲天是一种运气，更是对“穷人”的考验。

家里“一夜暴富”对于本就在学习上没有什么长进的朱单伟来说更不想学习了，

产生了辍学的念头：“上学的时候烦得慌，不想上。”

但作为父母，这么可能轻而易举就让自己的孩子辍学呢？

每次朱单伟产生不想上学的念头，“大衣哥”就用钱来哄骗他，但是拿到钱的朱单伟转头就去玩游戏了。实在没办法，朱单伟最后辍学在家，窝在家里打游戏、看电视、沉迷于上网。

对于儿子如此堕落的人生，朱之文很“豁达”：

“最后让他在家种地也可以，找个通情达理的媳妇，过完这一辈子就行了。”

这边儿子以离婚草草收场，那边女儿也不是个省心的。

青春期的女儿朱雪梅是个“宅女”，没有固定工作，只有拿快递的时候才会出门。

一双儿女的人生似乎都可以一眼望到头，除非他们本人能觉醒过来。

这大概就是突然地成功带给他们的“灾难”吧，本来可能踏踏实实的过日子，但是“天上掉了馅饼”，他们一家都不知道如何承担。

“不求上进”的婚姻终究难以存续

陈亚男的一系列操作自然是“司马昭之心”，但如果一开始夫妻两个人能够一起钻研，认真带货，好好经营，说不定还是会有不错的结果。

然而19岁就结婚的朱单伟对婚姻、责任等并没有深刻的认知。

即便一开始，朱单伟也跟着陈亚男直播带货，但自从设置了助理一角后，坐在后面的朱单伟仿佛就是一个外人。

直播中没有存在感，对事业不上心。和带货中侃侃而谈的陈亚男相比，仿佛一个背景板。

本身两个人的自身条件就相差很大，“不求上进”自然会越来越拉大两个人之间的距离。

朱单伟显然是一个安于现状的人，这种衣来伸手饭来张口的日子让他没有忧患意识。他可能从来没有假设过：如果有天父母不在了，自己应该靠什么生活。

都说婚姻讲究“门当户对”，其实并不单单指的是家庭条件。夫妻双方认知上的“门当户对”才更重要。

毕竟婚姻不是寄生关系，实力弱的一个人依附于实力强的人，这样只会让两个人之间的关系越来越差。婚姻应该是共生关系，夫妻双方互相成长，彼此成就。

俗话说“不是一家人，不进一家门。”事情能发展到这一步，双方没有一个“省油的灯”。

陈亚男是一个聪明人，知道如何利用别人的流量，将利益最大化。

“大衣哥”也显然是一个聪明人，如此聪明能干的儿媳如果能和儿子长长久久下去，显然儿子的未来是有了保障。

但，靠着踩踏别人走捷径的人生终究会付出代价。

同样的，父母无底线给予孩子物质、财富、名利，没有底线的纵容，只会养出一个“巨婴”。

希望本是普通人的“大衣哥”，在误入了名利场之后，在经历了这次“闹剧”之后，可以真正看清人性。

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