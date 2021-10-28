最美宇航员｜女性能顶的，可不止半边天

航天是一项伟大且危险的事业，每位航天员上天前都做好了牺牲的准备。

长久以来，女性在航天中都处于边缘地位，全世界到过太空的男性宇航员有500多人，女航天员则只有65位，占航天员总数约一成。

上周，一位女航天员二次出征，搭乘神舟十三号登上太空，成为中国首位出舱的女航天员。

她就是王亚平。

中国唯一两次登上太空的女航天员，

中国首位80后女飞行员。

载人航天任务艰巨，技能复杂，需要克服一系列困难。

在太空“出差”，对女航天员的挑战更大。

王亚平又是如何做到的呢？

在优秀、硬核的航天履历背后，藏着多少努力与汗水。

敢于有梦 敢于追梦 勤于圆梦

王亚平出生于山东的普通农民家庭，家中主要经济来源是种樱桃树。

1997年，空军长春体育学院到她所在的学校招生女飞行员，她抱着试试的心态报名，没想到真被录取了。

在校期间，通过不断的学习，她逐渐成为一名年轻的骨干飞行员。01年毕业后她担任了运输机飞行员一职，参与了多次飞行任务，包括汶川抗震救灾、北京奥运消云减雨等。

飞行员时期的王亚平

但她的脚步远不止于此。

在看到2003年杨利伟搭乘神舟五号载人飞船出征太空时，

航天的种子开始萌芽…她梦想着有一天自己也能飞向太空。

09年，她毫不犹豫地报名了载人航天工程的第二批航天员选拔。

严苛到极致的航天训练从来不分性别，男女都得完成相同的任务量。

女航天员在参加选拔时，有一项最害怕的选拔项目，便是离心机。

对于这个项目，王亚平是这样形容的：

大概是像从过山车最高点俯冲到低处，这时候体感承受的过载是2个G左右。

但他们训练时最多需要承受8个G的过载，相当于8个自己的重量压在身上，脸会变形，会呼吸困难，眼泪不由自主地流出来…

其实在训练位置的左手边，就是一个暂停按钮，但中国航天训练中心成立至今，还没有人因放弃而按下按钮。

还有穿上百公斤的训练服，进行四到六个小时的水下训练，“相当于跑一次全马拉松”，训练后，吃饭时手会抖得连筷子都拿不稳。

但她从未想过放弃。

经过层层选拔，在2013年，她搭乘神舟十号进入太空，成为我国第二位女航天员。

8年前，她在天宫一号进行第一次太空授课，激励了全国6000万中小学生。

今年，她再次出征太空，也将展开形式多样的科普教育活动，“太空老师”王亚平即将再次上线。

“宠上天”的爱情

王亚平的丈夫赵鹏，是在背后最支持她的人。

丈夫也是一名飞行员，在他们恋爱时，因为各自任务不同，经常聚少离多，无法碰面。

停留在同一机场待命时，也没有时间相见。

他们约定，每次执行完飞行任务后，都要发短信互道平安。

“好好飞行，注意安全”是他们彼此的平安之约，也是对彼此的思念与爱。

王亚平和丈夫赵鹏早年合照（男貌女貌！）

王亚平成为航天员后，工作地点从武汉调到了北京，赵鹏为了支持妻子，也跟随着到了北京。

做起了她背后的男人。

航天员的训练紧张又辛苦，他便包揽了家里的大小事，还学习了一手好厨艺，为妻子做她最爱吃的饭菜。

09年，他们打算要一个孩子时，恰好遇上了航天员的选拔，几经思虑后，赵鹏也尊重了妻子的选择，延后要孩子的计划，全心支持妻子的航天训练。

在神舟十号发射后，王亚平与丈夫通话，丈夫开口便急切地问道“我看到你出发时候表情有些痛苦，还好吗？”

你想追逐梦想，那我便陪着你。

这大概就是，真 · 宠上天的爱情吧。

我们的征途是星辰大海

《我和我的父辈》中，章子怡饰演的初代航天人，对孩子写下了这样几句话：

渺小的尘埃 是宇宙的开始 平凡的渺小 是伟大的开始

而你 我的孩子

是让平凡的我 想创造 新世界的开始

2016年，王亚平女儿出生了。

她在采访中说道，第一次执行太空任务时，还没有孩子。

这次执行任务前，很想对女儿说，妈妈要去太空给你摘星星回来，你等着妈妈。

女儿在看到航天员的照片时，会兴奋地指着照片说道，“那是我妈妈”，或许她还不能完全明白航天员的工作，但她能为妈妈感到骄傲。

10月16日，王亚平出发为女儿摘星星去了。

发射现场，女儿挥着小手，稚嫩的童声为妈妈喊着加油…

遥遥星河下，手可摘星辰。

前宇航员对王亚平的祝福

去九天冒险，去遨游星河

遥不可及的太空、宇宙具象化为祖国的航天工程，女性也在航天事业中发挥着越来越重要的作用。

衷心祝愿中国航天员在太空一切顺利，平安归来。

也愿所有女性都能奔赴在自己想要的领域。

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