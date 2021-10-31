霜降过后，这几种食物准妈妈要常吃

霜降是秋天的最后一个节气，它的到来意味着即将进入冬天。我们除了要注意保暖外，还要多吃润肺去燥的食物，特别是怀有身孕的准妈妈们。今天小编给大家推荐5种含碘丰富的食物，白露后多吃有利于准妈妈的身体健康，大家赶紧来看看吧。

1.海藻

海藻类食物有很多种，比较常见的有海带、发菜、裙带菜、紫菜等。海藻类食物富含碘、镁、铁、钙等矿物质元素，而且含热量较低，既能烧汤又能凉拌，是不可多得的好食材。小编给大家推荐凉拌裙带菜，它不但可以开胃，而且吃起来爽酸过瘾。需要注意的是，这道菜不要放太多辣椒，少放一点即可。

2.鱼类

鱼类营养价值高，含有维生素、矿物质、蛋白质等多种营养元素。而且鱼类肉质细腻，汁水鲜美，可以使用水煮、油炸、红烧、清蒸等多种方式烹饪。准妈妈吃鱼，大家要做的清淡一些为宜，比如清蒸鳊鱼、清蒸鲈鱼、巴沙鱼蒸金针菇等。

3.虾类

虾类营养丰富，蛋白质和矿物质元素含量较高，而且它肉质鲜美，可以使用炒、炸、煮、蒸等多种方法烹饪。小编建议准妈妈，吃虾时应尽可能清淡一些，选择油焖或水煮比较好，可以减少营养流失。

4.鸡蛋

鸡蛋是日常生活中的一种常见食物，具有很高的营养价值。它不仅富含优质蛋白，还含有人体必需的8种氨基酸和各种维生素好矿物质元素，准妈妈在孕期一定要多吃。

鸡蛋的做法多种多样，有清蒸、水煮、烧汤、做馅料等，小编建议准妈妈吃水蒸蛋和水煮蛋。这两种鸡蛋营养流失少，准妈妈可以摄取更多营养。尤其是水蒸蛋，它不仅比水煮蛋更有滋味，还能添加多种食材，比如肉末蒸鸡蛋、虾仁蒸鸡蛋、蛤蜊蒸鸡蛋等。

5.乳制品

市面上出售的乳制品种类繁多，让人目不暇接，比如炼乳、酸奶、灭菌奶、脱脂乳粉、奶片等。乳制品具有很高的营养价值，准妈妈每天吃完早饭可以喝一杯牛奶，吃完晚饭后再喝一杯牛奶。

如果准妈妈乳糖不耐受，可以选择喝原味酸奶。准妈妈不喜欢喝纯牛奶，用酸奶扮一些坚果一起吃也不错。

最后再次提醒大家，白露过后天气越来越干燥，准妈妈注意保暖的同时还要摄入充足的营养。以上这几种食材富含碘元素，准妈妈要多吃一些。

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