小宝贝有没有吃饱，观察这六个信号就一清二楚

宝宝有没有吃饱，很多新手妈妈不知道该如何判断，总是担心给宝宝喂少了或喂多了。事实上，宝宝是饿是饱，都会通过身体发出特定信号。那么，妈妈们看懂这些信号了吗？下面小编为大家一一解读。

1.妈妈乳房胀不胀

正常情况下，妈妈营养均衡且没有过度喂养，在给宝宝喂奶时会感到乳房有点胀，稍微用力挤压乳房，母乳就会流出来。

如果妈妈感到乳房不胀，有可能是奶水分泌不足，宝宝无法吃饱。妈妈喂奶后乳房松散，并且有轻微下垂感，说明宝宝很可能吃饱了。

2.宝宝吃奶时有没有吞咽声

宝宝吮吸乳房两三次后，会有一次吞咽动作，并且发出清晰的声音。如果宝宝吃得慢，吮吸一次吞咽一次，并且嘴角有奶水流出，说明妈妈奶水充足，是个“大奶牛”。

吮吸乳房5-6分钟后，宝宝吮吸的频率就会慢慢下降，说明他快吃饱了。再过4-5分钟，宝宝就吃饱喝足开始睡觉觉啦~

如果宝宝吮吸4-5次才吞咽一次，或者吮吸乳头超过30分钟还不松口，说明他没有吃饱，妈妈要冲泡点奶粉给他喝补充营养。

3.吃奶时长是否适中

妈妈给宝宝哺乳时，宝宝吃奶时间通常在15-20分钟左右，吃奶的前7-8分钟摄入营养；后面的吃奶时间摄入营养较少。

如果宝宝吃奶时间过久，有可能会让他出现摄入过多脂肪、腹泻、溢奶等现象。

4.宝宝吃奶后有没有感到满足

通常来说，大人吃饱后会感到困倦想睡觉，宝宝也是如此。宝宝吃饱喝足后可以安睡2-4小时，睡醒后不会哭闹，还会露出微笑。

如果宝宝吃奶后睡1小时左右就醒了，睡醒后嘴巴有吮吸动作或者吃手，说明他没有吃饱。

5.排泄次数够不够

宝宝的大小便可以反映出他的健康情况。比如说，宝宝每天小便8-9次，大便2-4次，说明他已经吃饱了，晚上可以睡个好觉。

正常情况下，母乳喂养的宝宝大便呈金黄色，奶粉喂养的宝宝大便呈淡黄色，且比较干燥。如果宝宝拉绿色有黏液大便，说明宝宝没吃饱，妈妈应及时增加喂奶量。

6.体重增长是否在正常范围内

宝宝有没有吃饱喝足，可以从体重增长情况直接看出来。

通常而言，不满6个月的宝宝体重每个月增长0.6公斤左右，说明他奶量正常，营养充足；如果体重每个月增长小于0.5公斤，说明吃奶量不足。

如果妈妈想要了解宝宝有没有吃饱，可以在喂奶前和喂奶后分别给他称体重，两次体重的差值就是喂奶量。3个月左右的宝宝的吃奶量应在100-150克之间，6个月左右的宝宝的吃奶量则在150-200之间。如果宝宝吃奶量符合上述范围，说明宝宝吃饱喝足了。

最后提醒各位妈妈，宝宝的吃奶量受很多因素影响，比如白天活动量、情绪变化、是否处于厌奶期等。大家无需在意宝宝一两顿有没有吃饱，只需通过以上信号判断宝宝有没有正常发育即可。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)