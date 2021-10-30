这几种水果会让孩子积食脾虚，秋天一定要让他少吃！

秋天是收获的季节，也是很多水果上市的季节，很多家长都会买各种水果给孩子尝鲜。但小编要要提醒各位父母，并不是所有水果都适合让孩子秋天吃。以下几种水果会导致孩子脾胃受损，消化功能紊乱，抵抗力下降，一定要让他少吃。

1.橘子

橘子不仅口味酸甜，还富含维生素C，深受人们喜爱。而且橘子的表皮很容易剥，吃起来很方便，妈妈经常会买来给孩子吃。但孩子吃太多橘子容易上火，嘴上长疮。

橘子很好吃，妈妈让孩子少量吃一点尝尝鲜即可，千万不要让他多吃。

2.芒果

芒果是一种热带水果，口味香甜、香气浓郁、营养价值高，不少孩子都爱吃。但芒果吃的太多，不但会上火，还会让身体产生湿气。

孩子体内湿气重，会增加脾胃负担，导致脾胃消化能力变差，容易引发积食。

3.柿子

秋天是柿子上市的季节，柿子成熟后颜色红亮，口味香甜，深受孩子们的欢迎。但柿子性凉，不适合给脾胃虚寒、咳嗽久治不愈的人吃。

孩子脾胃还没有发育完善，吃很多柿子容易引发消化功能紊乱，腹泻呕吐，不利于身体健康。

4.西瓜

西瓜香甜可口，含水量高，有的孩子不爱喝水，不少父母就让他吃西瓜不红补充水分。但是，西瓜是一种寒性水果，具有清热解暑的功效，秋天不能让孩子吃的太多。孩子吃西瓜过量，会造成脾胃损伤，加重体内湿气，妨碍身体的正常发育。

5.榴莲

榴莲具有很高的营养价值，含有膳食纤维、维生素、蛋白质等多种营养元素，被誉为“水果之王”。有的孩子非常喜欢榴莲的奇异香味，甚至每天都让妈妈买给他吃。

但这里要提醒大家，榴莲含有大量热量和糖分，千万不能让孩子一次吃太多。孩子吃太多榴莲，会使肠胃负担加重，甚至引发上火便秘。

小贴士：如何提高孩子体质

想要让孩子身体棒少生病，秋天要注意以下两点：

1.注意锻炼身体

孩子经常参加运动，不仅可以排出体内湿气，还可以让身体得到锻炼，加快肠胃消化速度，提高身体代谢能力，从而增强免疫力。

另外，适当进行运动还能让孩子保持愉快心情，缓解学业压力，提高睡眠质量，让他健康成长。

2.注意脾胃调理

孩子脾胃功能较差，稍不留神就会引发积食。想要让孩子身体棒棒，应注意脾胃调理。孩子吃得好消化快，就可以让身体获得充足的营养。

花生、黄豆、胡萝卜、山药、小米、山楂等食材具有健胃养胃的功效，家长要让孩子多吃，从而保持身体健康。

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