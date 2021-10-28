入秋后该怎么吃？准妈妈请收好这份饮食锦囊

秋天是收获的季节，各种各样的水果和蔬菜纷纷上市，准妈妈真是有口福了！但小编要提醒各位准妈妈，秋天气温适中，适合进补，但一定要弄清楚自己什么能吃，什么不能吃。大家快聊了解一下相关知识吧。

入秋后准妈妈该怎么吃？请遵循这四个原则

秋天气温不高不低，人体感觉舒适，食欲也有所提高。但准妈妈是特殊群体，在饮食上要注意以下四点：

1.荤素搭配，保持饮食清淡

秋天到了，我国很多地区都有“贴秋膘”的习俗。但医生认为，准妈妈在孕期不能吃太多油腻食物，饮食应保持清淡为宜，并注意荤素搭配。

准妈妈在孕期保持清淡饮食，荤素搭配合理，不仅可以保护消化系统，减轻肠胃负担，还能保持营养的均衡摄入，从而在秋季保持身体健康。

2.多喝水，不吃刺激性食物

秋天天气干燥，准妈妈每天要补充1500毫升以上的水维持体内水平衡，防止缺水影响母婴健康。

辣椒等刺激性食物会使身体出汗，加剧身体燥热，因此，准妈妈在孕期要尽可能不吃这里食物，以免给胎宝宝带来不利影响。

3.不要养成挑食的坏习惯

水果和蔬菜有很高的营养价值，对准妈妈的身体健康和胎儿的正常发育好处多多。秋天的水果种类比其他季节更丰富，准妈妈在秋天要多吃水果和蔬菜。

对于普通人来说，挑食是一个非常不好的饮食习惯，作为特殊人群的准妈妈更不能有。准妈妈不能只吃自己喜欢的食物，要注意保持食物多样化，从而摄取均衡又全面的营养。

4.少吃甜食，适量吃些水果

秋天有很多水果上市，很多准妈妈不注意孕期体重管理，吃了很多含糖量很高的水果，以满足自己的口舌之欲。

事实上，这样做是不对的。准妈妈在孕期一定要注意控制体重，在管住嘴的同时还要注意参加体育锻炼。另外，水果性味偏凉，准妈妈如果不注意忌口，分娩时会受很大的罪。

秋季进补不当，危害知多少？

准妈妈在秋季盲目进补，对身体的危害主要体现在以下三个方面：

1.增加肠胃消化负担

秋季是提高准妈妈身体免疫力的好时机，补充适量营养有助于肠胃的自我调理。如果准妈妈过度进补，反而会增加肠胃的消化负担，造成肠胃系统紊乱。

2.加重便秘症状

秋燥会使准妈妈肠道消化液的分泌量减少，很容易引发严重的便秘症状。如果此时准妈妈过度进补，吃辛辣食物，会使肠道堆积大量食物无法被消化，导致肠道蠕动速度变慢，便秘症状变得更加严重。

3.提高患妊娠并发症的风险

准妈妈在秋季进补，有一定的讲究和技巧。如果孕期摄入过量糖分，有引发妊娠期糖尿病的风险。如果孕期摄入盐分超标，准妈妈有可能会患上妊娠期高血压。

小编提醒各位准妈妈，盲目进补很容易造成营养过剩，更别说是在是秋季这个妊娠期并发症的高发期。

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