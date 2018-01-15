【育网辟谣】断奶要靠憋？

一提到断奶，估计很多宝妈都是怕怕的，尤其是自己奶量很充足，还听从老人的建议断奶全靠一个字“憋”。给宝宝断奶，老人倡导的这种做法真的对吗？今天的《育网辟谣》将为大家揭晓“断奶”的秘密。

断奶要靠憋。

断奶要靠憋，这才是真理。

断奶不能靠憋。

断奶千万不能靠憋，容易出各种问题，而应讲究科学方法。

憋奶危害大，断奶不能靠憋

老人们所说的憋奶，指的是妈妈涨奶时，既不给宝宝喂奶也不用手或吸乳器挤出来，任由母乳自行“憋”回去。事实上，用这种方法断奶会给妈妈和宝宝带来很大的危害。

对妈妈来说，用憋奶方法回奶危害有四点：一是奶水无法正常排出，淤积在乳房内，导致乳房肿胀，产生剧烈疼痛。二是乳汁含有丰富营养，淤积在乳房内给细菌提供良好的繁殖条件，极易诱发乳腺炎和脓肿，病情严重时甚至需要手术治疗。三是憋奶会让乳腺组织长期承受较大压力，外力碰撞、挤压都会形成结节，进而诱发乳腺增生等乳腺疾病。四是憋奶会使奶结成块，影响今后哺乳。

对宝宝来说，用憋奶的方式断奶会使其丧失安全感，进而产生不良情绪，出现剧烈哭闹、不愿进食、睡眠质量变差、不愿理人、烦躁易怒等表现。这样对宝宝身心的健康成长非常不利，甚至会诱发疾病。

所以说，育姐不建议大家使用憋奶的方式断奶。

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谈一谈正确的断奶方式

那么，大家应如何正确断奶呢？一起来了解下：

1．降低奶量

想要断奶，各位要给自己也要给宝宝一个适应的过程。奶水过多会引起奶水淤积，甚至发生乳腺炎，大家要想办法降低奶量：

（1）减少喂奶次数，慢慢从每天喂3次减少到2次、1次；

（2）慢慢延长喂奶间隔，让乳房适应，也让宝宝适应，从而逐渐减少母乳分泌；

（3）缩短喂奶时间，减少宝宝吮吸对乳房的刺激，从而降低母乳的分泌量。

2．保持清淡饮食

清淡的食物能起到降低奶水分泌的作用，而荤腥油腻的食物会刺激母乳分泌。所以在断奶期间，妈妈要保持清淡饮食，别总吃大鱼大肉等荤腥油腻的食物。

3．保持良好心情

妈妈情绪波动剧烈会对断奶的进程产生影响，甚至会发生气滞型堵奶。因此，在断奶期间，大家要保持心情愉快，不要有发怒、激动、忧郁等不良情绪。

4．清理积乳

在断奶期间，妈妈的乳房依旧在下奶，因此，清理积乳的工作大家一定要做好。当乳房涨奶时，大家可以按摩或使用吸乳器把奶水从乳房里吸出来。

5．和宝宝暂时分开

虽然陪伴式断奶对宝宝来说很不错，但妈妈会很辛苦。因为一听到宝宝哭，一些妈妈就会涨奶。如果你是这种情况，那么建议换种方式。不妨让爸爸参与进来，让他多陪陪孩子，从而减少你和孩子的接触，让断奶更顺利。

TIP：断奶除了妈妈做出努力外，还需要宝宝的密切配合。妈妈要让宝宝明白，自己正在长大，母乳不再是唯一的食物来源，从而自发地减少吃母乳。这样做对宝宝独立人格的成长非常有利。

断奶后回奶的注意事项

给宝宝断奶后，通常妈妈需要一到两个星期才能回奶。在此期间，请大家注意以下这些事项：

1.乳房胀得难受时，可以稍微挤出一些母乳，但不要全部挤出来。不然会刺激奶水分泌，不利于回奶。

2.减少对乳房和乳头的刺激，可以降低体内泌乳素水平，从而让奶水分泌慢慢变少。因此在断奶期间，大家要尽可能减少宝宝触摸或吮吸乳房的机会。另外，洗澡时也最好不要用热水直接冲洗乳房。

3.断奶期间乳房很胀，大家可以用冰袋冷敷乳房，这样可以减轻疼痛。

4.发现乳房有硬块，应立即用手按摩使其化开，避免发生乳腺炎。

5.最好不要吃花生、鲫鱼、猪蹄等能刺激奶水分泌的食物，少吃含有大量蛋白质的食物，这样有利于快速回奶。另外，在断奶期间大家要降低水分的摄入量，从而减少奶水分泌。

6.最好不要打回奶针或使用激素类药物，否则极易出现乳房萎缩或乳腺分泌问题。至于要不要吃回奶药，一般根据实际情况来定。若自然回奶时间较久，又很难受，可在医生指导下服用回奶药减轻胀痛；若奶水已经很少了，则无需吃任何药物。但这可能会使乳房里有一些奶块，大家不用担心，过一段时间也会自然消失。

断奶是个技术活，千万不要憋，以免致使乳房肿胀，引起乳腺炎等。大家应掌握科学方法，循序渐进进行。

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