小学一二年级取消纸笔考试，家长却更慌了？

赶在“神兽归笼”前两日，教育部官宣了一系列新学期政策，明确规定：

小学一二年级不进行纸笔考试；

其他年级由学校每学期组织一次期末考试；

再联想到前些日子，中办、国办发文，要求全面压减作业总量时长，减轻学生过重作业负担。

其中规定：小学一二年级，不布置家庭书面作业。

两条新规先后出炉，一二年级小朋友的学习负担瞬间减去了一半。

其实早在2018年，教育部就曾要求，小学一二年级每学期可组织1次统一考试，其他年级每学期不超过2次统一考试。

如今的举措只是在此基础上再度收紧，也是在进一步缓解小学尤其是低年级阶段的分数竞争压力，让孩子能够在相对轻松的环境中学习、成长。

很多网友对此表示支持，纷纷点赞。

也有家长更慌了：不考试怎么知道孩子的真实水平？

还有网友坦言：在现有中高考制度下，这种减负意义不大。

其实关于中小学生考试的最新规定，还有很多。

接下来为大家划重点！

1.除了期中期末考试，不得组织或变相组织周考、月考、单元考试等各类考试。

2.初三年级下学期总复习阶段，可以组织1-2次模拟考试。

3.期中期末考试实行等级评价，一般分4-5个等级。

4.考试结果不排名、不公布，不得将考试结果在各类家长群传播。

5.不得按考试结果分班、排座位、“贴标签”。

6.初中阶段期中期末、模拟考试等成绩，不得与升学挂钩。

关于一二年级取消纸笔考试

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