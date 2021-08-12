紧急提醒！严重可致命！已有儿童中招，有这些情况赶紧去医院！

暑假，好多家长给孩子报了培训班学游泳。但南昌一游泳馆，竟然有30多名孩子游完泳后莫名发烧，有些高烧数天未退。这究竟是怎么回事？

陈女士儿子就中招了，游完泳后突然发起烧来。 “一直没有控制住，到了第二天晚上一直高烧，最高烧到41度，然后我们就去了儿童医院，因为小孩当时烧得有点抽搐了，像做梦一样会说胡话……”

医生诊断是感染性发热、急性化脓性扁桃体炎，但陈女士儿子接受了近4天治疗，高烧还是没退下来。

在带儿子挂水时，陈女士从护士口中意外得知，大厅里有不少和儿子同一家游泳馆的孩子都发高烧了。大家一统计，涉及的孩子达到30多名，多是感染性高热、急性咽炎等。由于不是个例，是一个集体情况，而且孩子们发烧的时间也差不多，不少高烧不退，烧五六天的。于是，家长们怀疑是泳游馆的水质出了问题。

当地卫健委接到相关情况后，立即介入调查，很快给出了答案。原来，孩子们发烧是因为腺病毒感染的锅。

疾控中心的工作人员表示，“患病的21名学员接受了咽拭子采样，有17名检测出了腺病毒阳性，初步判断这是一起由腺病毒引起的聚集性感染性疫情。”

腺病毒是新型病毒吗？

听说腺病毒，大家是不是觉得很熟悉？对，你的感觉没有错，腺病毒是“老朋友”了，时不时会出来刷存在感。

它的全名是“人腺病毒”，因为会污染泳池的水，引起游泳者咽结膜热，得了个“泳池热”的外号。

它易侵犯呼吸道及消化道黏膜、眼结膜、泌尿道和淋巴结，是儿童急性呼吸道传染病最常见的凶手之一，可引起发热、咳嗽、咽部充血等症状。

据报道，国外5-10%的儿童呼吸道感染由人腺病毒造成，而在国内北京、南京等地占到 5.8-26.6%之多。除了呼吸道传染，还可能会招来胃肠炎、泌尿系感染、以及结膜炎等多种疾病。

强传染性，儿童易中招！

主要通过呼吸道、粪口途径及水体传播，间接接触感染者的排泄物、分泌物及其他的污染物品可导致腺病毒传播。它的可怕之处是强传染性，且“偏爱”儿童。人群密集地多发，尤其是密闭、拥挤和潮湿的环境，比如学校、托幼机构、室内游泳池等人群密集场所，可造成人群大规模感染、甚至死亡。

无疫苗可预防，严重可致死！

目前，暂无预防疫苗，也尚无针对此病毒的特效抗药物，主要是对症治疗。并不是所有腺病毒感染都可怕到致命，一般免疫功能正常的人如果感染大多病情较轻，可自愈，也很少留有后遗症。

但婴幼儿等群体，其免疫系统发育不成熟，缺乏相应的腺病毒保护性抗体，一旦感染可致症感染甚至死亡。之前就有孩子因为感染腺病毒被送进了ICU：

重症时应及时就医！

最典型的重症，非腺病毒肺炎莫属。

这是婴幼儿(6个月至2岁宝宝易中招)肺炎中最严重的类型之一，严重可致命！

如果发现疑似重症表现时，应尽快就医：

▼ 发烧

<3月以下宝宝发热≥38℃;

3-6月宝宝发热>38.9℃，或体温≤38.9℃，但异常烦躁、萎靡或看起来很不舒服;

6月龄-2岁孩子，不明原因发热>38.9°C，且>24小时没有退烧;

>2岁儿童，发热持续>72小时没有好转趋势。

▼ 咳嗽

常为刺激性干咳，部分患儿可出现呼吸急促且费力、鼻翼煽动、口周青紫等症状。

▼ 肠胃道表现

出现腹痛、腹泻、呕吐、食欲下降等症状。小宝宝感染后容易与普通胃肠炎相混淆。

▼ 眼部症状

分泌物增多，眼部充血明显。部分可发展为角膜结膜炎，出现咽痛、视物模糊等症状。

如何预防腺病毒感染？

1.养成勤洗手，咳嗽或打喷嚏时遮住口鼻的好习惯;

2.不和他人共用毛巾、牙刷等洗漱用品和餐具;

3.平时清淡饮食，睡眠充足，多饮水，注意锻炼身体，加强室内通风;

4.病毒高发期，尽量少去人员密集场所，外出时戴口罩;

5.不带<2岁的宝宝去人多的游泳池游泳;

6.如果身边有人感染腺病毒，一定要做好隔离工作。

天气这么热，如果情况允许游泳当然可以继续，但请一定认准有资质的游泳经营场所，保护好孩子哦~

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