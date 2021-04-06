被骗流产，不交钱下不了手术台！就医如何避免被骗？

为了身体健康，我们怀孕了去医院孕检，生病了去医院诊治。这没错，但竟然有丧心病狂的黑医院为敛财骗孕妇流产，手术时制造疼痛强迫加钱，简直了！一旦误信广告踏入，就成了待宰羔羊！

最近，四川一家涉恶医院敛财细节被曝光，令人发指！

诱骗孕妇流产，手术台上敲诈

这家名叫内江九五医院，自我包装成具有诊疗特色男科、妇科的医院，宣称“专家团队实力保障”、“十余年专研不孕不育”，“具有新型手术+中药秘方”，进行铺天盖地的广告轰炸，引诱被害者前去就诊。

实际上呢，所谓的“执业医师”并无医师执业资质，检验科出具的是虚假报告。他们堂而皇之的虚构病情、夸大不治疗的后果，迫使病人接受流产等手术，使用手术钳制造疼痛等各种手段，对被害人或其家属实施抢劫、敲诈、勒索等。

何女士前去孕检，该院一名“执业医师”声称其距上次剖宫产间隔太短子宫会爆炸，诓骗她做了流产手术。在手术中，该医师用手术钳故意制造疼痛感，以患者可能出现生命危险为要挟，迫使何女士的丈夫同意接受昂贵的手术项目。整个“就诊”期间被敲诈勒索1万余元。

李女士和何女士一样，被骗至该院进行孕检，在该院“医师”诱骗下以为子宫内有息肉影响胎儿发育，接受了人流手术。被诈骗共计6195元。

有位彭女士被哄骗“白带增生、重度宫颈糜烂，宫颈口有息肉，不立即手术会影响生育”等，上了手术台。就在她昏迷时，迫使其丈夫同意接受昂贵的手术方式。被敲诈勒索共计1.8万元。

肖女士也被哄骗上了手术台，哪知注射麻药后被告知“阴道松弛容易癌变”临时增加手术项目，在意识不清时被迫在手术台上扫码支付了2万多元的“医疗费“。

……

太可恶！

就医如何避免被骗？

事实上，这样打着治病救人幌子的黑医院不是个案，之前也有多起黑医院案被曝光。

☛ 学会甄别信息

这类医院通常利用价格优势或者夸大疗效来吸引病人。这里提醒大家，一定要甄别信息避免被骗。

记住，去医院一定要去正规医院，一般正规医院不会打商业广告，即便做了广告也不会推销某个手术或单纯的某一种药。像那些网页突然跳出的小弹窗，街头电线杆张贴的小广告等等，尤其是带着“新技术”“秘方”“祖传”等字眼，告诉你免费不要钱的，可千万别信！

大家如果不确定，谨慎起见，可以通过中华医学会，中国医师协会和中国医院协会这些平台进行简单的过滤和检索，避免病急乱投医。

☛ 掌握基本的医学常识

另外，大家有必要了解一定的医学常识。

比如宫颈糜烂只是正常的生理现象，不是病！不是病！不是病！也根本不需要任何的治疗！比如盆腔积液，也不是病！是正常生理现象或有炎症、宫外孕等所致，生理性可自行吸收，病理性才需要针对病因治疗。

再比如正常人根本就不需要所谓的“缩阴”。一是没必要，绝大部分女性生育后可自行恢复。如果存在盆底肌功能障碍，正规医院会建议采取生物反馈电刺激，凯格尔运动甚至手术等处理方式。二是，那些“神奇”的凝胶很可能违规添加了雌激素等物质，乱用的后果可能是癌变！

如果有医院上来就告诉你宫颈糜烂、要“缩阴”等等，快跑！

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