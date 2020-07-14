热热热，宝宝空调房睡觉怎么穿？可以裸睡吗？

最近，各地纷纷开启了“火炉”模式，大家伙靠空调“续命”。但这空调一开，很多宝妈的烦恼也来了：宝宝睡觉能开空调吗?穿不穿衣服?别着急，这就给大家支招。

夏天宝宝睡觉能开空调呢?

当然可以喽~为宝宝营造一个舒适的睡眠环境，他才能睡个好觉呀~

如果室内太热，宝宝往往睡得不踏实，会影响他的情绪和生长发育。想要宝宝好梦，晚上可以使用空调。但要注意3个问题：

1.温度

室内温度宜保持在26℃为宜。这样宝宝不管是玩耍还是睡觉，体感都很好。处于发育阶段的宝宝，其自身冷热调节能力都比较差，空调的温度不宜过低。不少老人说宝宝不能吹空调，但相比宝宝热的睡不好，热出痱子甚至热得中暑，怎么就不能开空调让宝宝舒舒服服睡大觉呢?

还有些家长害怕开空调会使宝宝受凉，把温度调到29~30℃。在这种环境下，宝宝稍微活动一下就容易出汗，结果很可能是空调开是开了，但并没有起到调节室温的作用，宝宝还是长痱子了。

2. 湿度

空调风内的湿度往往被大家忽视。有研究发现，人体在室内感觉舒适的相对湿度通常为45%-65%，以50%左右为宜。正常情况下，保持这个湿度水平即可，人很舒服，也有益健康。

如果室内湿度较低，可以使用加湿器增加湿度。如果湿度过高，也可以利用空调的除湿功能降低湿度，避免环境过度潮湿，滋生霉菌和细菌，引起宝宝体感不适和呼吸道不适。

3.不能直吹

提醒大家，调整好空调出风的方向，可不能直接吹着宝宝。要知道，晚上睡觉时咱们的汗毛孔是张开的，这时如果宝宝被凉风吹，很容易感冒。再一个，空调的风不是自然风，更容易受凉。

另外，早、晚温度不高时，大家记得开窗通风，保证室内空气流通；空调滤网及散热片都需要进行清洁，避免细菌霉菌刺激呼吸道，引起过敏等问题。

夏天宝宝睡觉时穿什么?

具体如何操作，大家要看情况。

白天的时候，宝宝在家通常可以穿个薄内衣，分体或连体衣都可以。如果不太热，可以直接穿着衣服睡觉，只要注意勤换洗即可。

但现在天气比较热，要分是否开空调2种情况：

如果没开空调，可以穿个小背心睡觉。也可以把小背心换成小肚兜。

如果开了空调，可以让宝宝穿长袖或短袖衣服，或穿小背心盖个大毛巾或薄毯子，也可以穿薄款睡袋。

Ps:薄被的选择以及注意事项

夏季盖被材质以为轻薄柔软、透气性好的纯棉材料为宜。盖的时候，位置以盖住腹部稍上方为准，可以把宝宝的小手小脚丫露出来。注意不要闷住宝宝的头，尤其小月龄的宝宝，以免不便观察宝宝的状态，让其陷入危险之中。

睡袋选择

首先，选纯棉材质、轻薄透气、柔软的浅颜色的睡袋;其次，尺寸大小要合适，不太大也不太紧；再次，最好袖子可以拆卸，会更方便些。

总的原则很简单，以宝宝感觉舒适为宜，不要让他热着，也避免让他受凉。

夏天宝宝睡眠注意事项

1. 不宜裸睡

宝宝还小，胃肠平滑肌对温度的变化比较敏感，一旦受到低于体温的冷刺激会发生收缩进而痉挛，引起肚子阵发性疼痛，甚至腹泻。所以，大家不要贪凉快和方便就让宝宝裸睡，即便天气再热都不建议，以免让宝宝的腹部受凉。

大家可以让宝宝穿一个小背心或小肚兜，或盖一层较薄的小毛巾。请随时注意宝宝腹部的保暖哦~

2.不要直接睡在凉席上

凉席散热性能好，睡在上面会比较凉快。但不建议让宝宝直接睡在上面，以免受凉或过敏。最好在凉席上铺条大毛巾或床单。还有，凉席要选择光滑无刺质量好的产品，避免宝宝被划伤。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)