应采儿夫妇喜获二胎：高龄生二胎的底气，到底从何而来

近日，应采儿和陈小春夫妇公布了一个好消息：从一家3口变成一家四口啦！37岁的应采儿高龄产子，52岁的陈小春迎来了第二个儿子，可爱的Jasper也如愿拥有了一个弟弟。

事实上，关于是否要二胎，已经是一个老生常谈的话题。就算是有钱有闲的明星，也会为了生二胎而矛盾。因为每次生孩子，对女性来说都是从死门关前绕一圈，尤其是高龄产妇。如何才能让女性真正拥有生二胎的底气，或许从应采儿身上可窥得一二。

1.被深爱是最大的底气

敢于生二胎的女人，一定是被丈夫深爱着的。陈小春与应采儿的爱情故事，算是娱乐圈“美女与野兽”的一段佳话。以“古惑仔”的嚣张跋扈形象为大家所知的陈小春，在老婆应采儿面前，却成了没脾气的好丈夫。

在婚礼上，陈小春签了一份“卖身契”给应采儿。表示婚后一切由老婆支配，会爱老婆一辈子。

而婚后，从两人随时展露的甜蜜来看，陈小春实实在在地践行了自己的诺言。平时没工作就陪着老婆孩子，演唱会上也要尽情秀恩爱。当然，为了怀孕的老婆洗手做羹汤也是少不了的。

这样甜蜜的爱情故事当真是让许多人羡慕不已。更让人欣慰的是，他会认可老婆对家庭的付出，承认自己在育儿方面的不足，并尽可能补救。

很多女性畏惧生孩子，不仅是因为生孩子会带来身材走形、影响工作等后果，还会带来巨大的心理压力。遇上不负责任的丈夫，可以预见的“丧偶式育儿”，怎么不让她们恐慌?

但如果能够遇到一个真心爱着你、愿意分担你的苦与忧的人，两人共同孕育爱情的结晶，也就变成了充满甜蜜的事情。

2.大宝的支持是最理想的状态

很多家庭关于生二胎的犹豫，都来源于大宝的反对。而各种关于因为没有顾及大宝生二胎所引发的悲剧也不少见。

《奇葩说》中有一个“生二胎必须经过老大同意吗”的辩题，傅首尔的发言直戳要害：如果老大不同意，说明你不配生二胎。所以，能够获得全家人，包括大宝在内的支持，是最理想的生二胎的状态。

参加亲子节目的Jasper凭借自身的呆萌可爱和乖巧懂事赢得了不少人的喜欢。在节目中小姑娘闹情绪不肯吃东西，他会耐心地劝说；听到爸爸受伤了，会扑到爸爸怀里安慰他。这么温暖的孩子，一定是沐浴在父母的爱中长大的。

有父母足够的陪伴与爱护，再加上适当的引导，Jasper自然不会认为多个弟弟妹妹会夺去父母的关心，自然对二胎没那么排斥了。

Jasper经常表现出对弟弟妹妹的期待，甚至于比爸妈还更着急，现在终于如愿啦。有了弟弟后，或许刚开始会有一点不适应，甚至产生嫉妒心理，但相信在大人的安抚下，他会成长为好哥哥的。

3.万全的准备才能一往无前

虽说“老大照书养，老二照猪样”，但生二胎的压力并不比一台小，甚至会更大。身体的负担、生活的压力、职业的规划等问题都会比生一胎的时候更多也更严峻。

应采儿从13年生完Jasper后，时隔六年，在近四十岁的高龄挑战生二胎，其中的挣扎无人可知。但从谢楠分享的经历——从坚决不要二胎：

到要了二胎，明星和普通人一样，都有一个挣扎的过程。

能够决定生二胎，一定是生理上和心理上都做好准备，也有勇气面对其中可能出现的变故，而不是只是因为周围人的压力而迫于生二胎。

现在，育儿的压力越来越大，对于普通家庭的人来说，生二胎真的不是一件很简单的事情。无论是否要二胎，都希望大家能够认真地考虑清楚，做出适合自己的选择，以及爱护好自己的每一个孩子。

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