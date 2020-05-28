女星在电视上吐槽儿子“情色癖好”，一场对孩子的公开处刑

谈论孩子是中年人聚会永恒的话题，一般还少不了吐槽几句。上一代的家长一般也不太在乎孩子的自尊心与隐私，所以孩子被当众羞辱的场面我们也算司空见惯。

但是有一位明星妈妈在电视节目里对10多岁的孩子进行了一场“公开处刑”，还是引起了网友的公愤。

日本知名小提琴家高嶋知佐子，在最近的一档综艺节目里曝光了2个儿子的隐私，引发了大量的批评。

正值日本疫情期间，综艺节目《今夜くらべてみました》主持人通过电话连线，跟高嶋知佐子聊起防疫期间的工作与生活。

哪知道高嶋知佐子完全不顾这是电视节目，火力全开，开始吐槽起2个孩子的隐私来。

先是说起14岁的大儿子总是怪怪的，说着些：“我的左手里住着魔鬼噢”之类的怪话，身上还有一股体味。

接着吐槽起11岁的小儿子更是语出惊人：

“某天早晨，我起来看iPad，屏幕上跳出的都是关于女性胸部的画面。”

“前一天是小儿子在用iPad，他偏爱的貌似是《海贼王》里的娜美。”

现场嘉宾当即笑作一团，

主持人连忙打断这位倾诉欲极强的妈妈，害怕她再爆出孩子一些狠料，中止了电话连线。

这个事情随即引发了日本网友的关注。他们纷纷谴责起高嶋知佐子，并开始同情她孩子，认为他们以后肯定会因为妈妈的“自曝家丑”，而遭遇到校园霸凌，这可能会影响到2个孩子的心智发展。

我想当时她的孩子们看见妈妈的“壮举”时，表情应该是这样的。

之前，微博上也曾热议过许多父母眼里小孩没有隐私。还有不少网友分享过自己被父母向亲友公开隐私，什么时候例假，买什么内裤都往外说，完全不顾自己的感受，仿佛当作被剥光一样。

尊重是每一个人的心理需求，孩子同样也是如此，他们渴望得到父母和他人的尊重。

希望父母把自己当成独立的个体，而不是他们的附属品。

但是太多的父母都剥夺了孩子被尊重的权利，他们习惯性的把自己的意愿强加在孩子身上，以爱之名，想要掌控孩子的一切。

咱们做父母的要学会换位思考，如果我们自己的隐私被公之于众，暴露在众人眼前，那么我们会有什么想法？

孩子的抗压力本就较弱，思想发育也未必成熟，他们对自己的隐私会特别保护，因为这些对他们而言都是不好意思甚至觉得羞耻的。

如果家长硬要撕开他们的这层遮羞布，必然会让孩子觉得受到了侮辱，他们会变得没有安全感，不愿意相信任何人，即便是和自己朝夕相处、亲密无间的父母。

有时候，孩子出于信任，把自己的秘密毫无保留地告诉了父母，如果父母不遵守承诺，甚至听了之后将有些秘密当成笑话，告诉了家里的其他人。只需要一两次，孩子以后就再也不敢轻易跟妈妈说自己的秘密了。这样，父母就轻易失去了孩子对自己的信任，也阻断了自己与孩子沟通的机会。

斯科特∙派克在《少有人走的路》中写道：

“真正爱孩子的父母都明白，爱孩子，就要尊重孩子，尊重他们的意愿和感受，尊重他们有做决定的权利。”

而尊重孩子，更要尊重孩子的隐私，这种尊重会让孩子觉得安全。

这个世界没有完美的父母，学会如何爱孩子是当父母的必经之路。

从今天起，做一个学会尊重孩子隐私的父母，你将拥有一段更加亲密的亲子关系，与一个更加自信、开朗的孩子。

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