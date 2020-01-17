那些年被怒赞的“别人家孩子”，现在还好吗？

爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。年关将近，人们纷纷回到家中与亲人相聚，享受美好假期。BUT！一个绕不开的人物再度出现，成为大家心头的那一根刺，ta就是——“别人家的孩子”。

从小到大，我们总是会听到对ta的夸赞，学习好、懂礼貌、智商高、不惹事……俨然已是人生赢家。在我们有了孩子后，也时常将“别人家的孩子”挂在嘴边，希望以此来激励自家娃。那么，你有没有好奇过，那个年年被夸的“别人家的孩子”，长大后怎么样了呢？

在赞美声中长大并非好事

很多智商高的孩子在童年时期就表现优异，这往往会让他们收获很多赞美声。同时，出色的表现和赞美会让他们承载更多的期望。事实上，很多“别人家的孩子”到了中年时都对自己的生活状态很不满意，觉得没有实现儿时对自己的期望。

一个人成功的因素很多，除了智力，还有努力、社会因素、时代背景甚至是运气。但是在赞美声中长大的孩子，可能很难看到其他方面的原因，他们很想维持自己儿时的优势，一旦情况不够理想，就容易自怨自艾，无法自拔。

也正因如此，我们才会看到一些考入名校的学生，仅仅因为接受不了某个比赛的结果，就轻易放弃了自己年轻的生命。

过多赞誉会影响孩子的自我认知

我们知道，他人对自己的评判会影响到我们对自己的认知，换句话说，别人对我们的看法，很可能会改变我们对自己的看法。而“别人家的孩子”由于自幼便处于夸赞声中，周围人给予的赞美很容易令他们产生骄傲自满的情绪，久而久之，则难以意识到自己的不足之处，过度膨胀，不思进取。

这样的孩子也很容易养成以自我为中心的性格，难以和其他人建立起良好的关系，因此很难与别人通力合作，这也会成为他们成功路上的绊脚石。

该如何引导孩子形成良好的自我认知

过度赞美孩子带来的后果很严重，而过度打击孩子则会造成孩子自卑、自我怀疑，也不利于孩子的健康成长。那么身为家长，我们究竟该如何引导孩子形成良好正确的自我认知呢？其实大家可以从以下四点入手。

1.不要随意评判孩子

家长在日常生活中，不要随意给孩子贴上“笨蛋”或“神童”的标签，这样容易让孩子自我设限，影响他们的自我定位。

2.让孩子自由表达

在和孩子相处的时候，家长应该鼓励孩子自由表达，不设立场、不带偏见地回应孩子，让他们能够充分且自由地表达自己。

3.给孩子选择的权力

部分家长习惯于包办孩子的一切事务，大到未来的职业规划，小到穿哪双袜子，都由家长说了算。这样造成的后果就是孩子难以形成自己的主见，容易将家长的想法当作自己的想法。那么自然，他们也会将家长对自己的看法当作自我认知。

4.接受并认可孩子本身

家长对孩子的爱护应该是发自真心，而非出于虚荣心。孩子不是用来攀比或实现自己未能实现的理想的工具，并不是只有孩子取得了令人骄傲的成绩，才值得家长去爱。每个孩子都值得被爱，都应当得到来自家长的无私的爱。只有家长接受并认可了孩子本身，他们才能认清自己，形成良好正确的自我认知。

育儿路漫漫，在孩子成长的过程中，家长不仅要关注他们的身体健康，更要关注他们的心理健康。愿所有的孩子都能被耐心以待。

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