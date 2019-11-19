千万别用这些偏方给BB退烧，小心要了ta的命！

花花去年和感情很好的男朋友结了婚，婚后在长辈的催促下，仅仅一年多就怀孕生子。老公的双亲尤其是婆婆非常高兴，经常给小孙子送来奶粉和衣裳。

可渐渐地，花花发现婆婆的确很疼爱孩子，舍得花钱，但控制欲也特别强。孩子一旦有点小状况，婆婆就会第一时间赶到家里，用自己的办法却解决。甚至为了时时刻刻观察孩子的状况，婆婆专门买来了几个摄像头，装在花花家的客厅和卧室。虽然理解婆婆的一片苦心，但花花总是觉得有些不自在。

婆婆用偏方给孩子退烧

前几天因为换季降温，孩子有些感冒，花花认为孩子只是咳嗽和流鼻涕，并无大碍，也就没和婆婆说。

哪知道婆婆“例行检查”来到花花家，发现了孩子的情况，立刻就把花花劈头盖脸地骂了一顿，说她这个当妈的连自己的孩子都照顾不好，天气冷了也不知道多给孩子穿点衣服，冻感冒了。

花花有苦难言，默默听着婆婆的指责，任凭她给孩子包得严严实实。然而昨天，花花发现孩子有些发烧，小脸通红很难受的样子，想把孩子的衣服解开，却被婆婆拒绝了。

不仅如此，婆婆还专门从家里取出了珍珠粉，说泡点水给孩子吃就能立马退烧。花花在婆婆面前哪有什么话语权，争辩了几句说不如直接去医院吧，不出所料地被婆婆拒绝了。婆婆表示医院不干不净，那么多病人，本来就生病免疫力下降，还去医院招惹更多的病？

于是最后婆婆给孩子灌了碗珍珠粉泡的水，还特意加了一床被子说让宝宝“发发汗”。花花看宝宝喝完水确实平静了一点，也就没再多说。

宝宝高热惊厥险出事

谁知第二天早上四点多，花花起床上厕所，担心孩子情况就去看了一眼。没想到发现孩子脸色发紫，呼吸微弱，连花花拍打都没什么反应。突然孩子全身抽搐不受控制，眼睛上翻，呈现惊厥的状态！

在那十几秒花花完全是懵的，她不知道发生了什么也不知道怎么办。在孩子清醒过来不再颤抖后，花花才想起来大喊老公，一起把孩子送去了医院。

医生检查后表示孩子刚才的表现是高热惊厥，原本就在发烧还被捂得严实，体内的热量散不出去所导致，目前没有生命危险，同时还板着脸教训了夫妻俩，说孩子发烧喂水是对的，加上珍珠粉就是瞎胡闹，根本没有退烧的作用。

花花听完感觉紧张的心情突然松弛了下来，忍不住大哭，她的心里一半是埋怨婆婆瞎指挥，一半是埋怨自己为什么这么软弱，自己的宝宝都保护不了。

孩子发烧，大多数家长都想要在第一时间退烧，然而实际上发烧只是疾病的一个症状。如果宝宝不超过38.5℃（美国儿科学会采取的是39℃以上），且没有明显的不舒服，精神状态良好，也没有其他需要额外留意的基础疾病，那么通常不需要退烧。

如果是3个月以内的宝宝，只要体温超过38℃，家长就应该立即就医。因为这个时期孩子的免疫系统不完善，孩子发烧有可能是严重感染所致，比如脑膜炎、肺炎等。

孩子发烧，这些偏方不可行！

无论情况如何，家长也不要采取偏方给孩子降温，尤其是以下这四种，否则不但不能缓解孩子症状，还可能给他们带来二次伤害。

1.用酒精擦身

用酒精擦拭皮肤会感觉凉凉的，因为酒精蒸发需要吸热，因此一直有用酒精擦拭身体给宝宝降温的方法。然而此举是完全错误的，家长千万不要模仿。

实际上，酒精会导致皮肤表面小血管收缩，人体内部的过多热量就无法散发出来，反而阻碍散热。其次，宝宝的皮肤会吸收酒精引发酒精中毒。

因为宝宝的皮肤薄，血管丰富，因此他们的皮肤吸收，通透力是非常好，一旦擦拭酒精，就会有相当一部分被吸收进去。有一个病例，一名婴儿因为被用3%的酒精擦浴，导致酒精中毒不幸夭折。

2.捂出汗

孩子发烧时体温调节出了问题，本来就有多余的热量要散发，还用被子衣服包裹住，孩子仿佛成了蒸笼里的大馒头，怎么可能降温？

婴幼儿体温调节能力差，又无法准确表达身体不适，捂汗退烧会让孩子的体温升高到危险程度，给心脏等器官带来极大的负担，看致脑损伤或者死亡。另外大量出汗会导致孩子体内的水分和无机盐不足，出现虚弱无力的状况，严重时可引起高热惊厥。

因此孩子发烧，最重要的是给他们一个舒适的环境，可以采取温水擦浴的方式降温。

3.各种煲水

无论是珍珠粉还是竹沥水，宝宝发烧适量补水的却没错，可是根本就不需要这些所谓的偏方。之所以这些东西被传为有效，是因为大众对孩子发烧机制的不了解，误认为它是一种病。

盲目喝一些添加物的水，反而可能给孩子本就虚弱的身体增添新的负担，有害而无益。更何况市面上已经有针对孩子，经过大量临床试验验证，副作用较小的退烧药（指布洛芬、对乙酰氨基酚，而非中成药），为何要坚持使用效果不明的民间偏方呢？

4.针刺放血

此举是中医疗法的一种，它究竟是有效还是无效育姐再次不便讨论，但重要的是，家长无论如何不能自己在家给孩子扎针治退烧。

南京市第一医院急诊科副主任秦海东曾表示，听说过针灸治疗，但这种方法主要还是通过针扎产生疼痛感，使病人清醒。而面对一岁以下的儿童，神经发育还不完善，破皮出血感染的可能性会比较大。

如果孩子是因为病毒感染而发烧，那么即使放血温度下降，真正的病灶依旧没有得到解决，反而让孩子白白承受针扎的痛苦，何必呢？

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