娃喝多了豆浆会性早熟？假的！真正危险的是这种豆浆！

豆浆是一种受到我国民众喜爱的饮品，据传现磨豆浆是1900多年前的西汉淮南王刘安制作的，到目前已经有接近2000年的历史。许多人早上一碗豆浆配油条，再来碗粥或者包子，就能吃得暖和和、美滋滋。

由于豆浆属于豆制品，含有丰富的植物蛋白、磷脂和钙，因此许多家长会专门给孩子制作豆浆饮用，甚至每天一碗。然而，最近两则关于豆浆的传言，却引发了许多家长的恐慌，让他们不敢再给孩子喝豆浆，这是怎么一回事呢？

豆浆没煮开成“毒药”？

之前有这么个案例：王女士一大早给儿子急忙煮了碗豆浆，等他喝完后就急急忙忙送到学校去上课。没想到孩子到校不久就出现了呼吸困难、神经紊乱、腹胀难忍的情况。

老师见状却没有意识到问题的严重性，竟然继续把孩子留在学校上课，以为他只是简单的身体不适。随后孩子的情况立即恶化没开始呕吐并休克，老师这时才急忙把孩子送到医院抢救。

残忍的是，孩子送医后抢救无效死亡。早上还活蹦乱跳的孩子，突然就变成冷冰冰的一具躯体。赶到医院的王女士想不明白，当场抱着孩子哭到崩溃。

经查，造成这一切的原因就是早上那碗豆浆。只是豆浆如何会变成毒药呢？

医生介绍，未煮熟的豆浆含有较多的有毒物质，名叫皂甙(也称皂素)。它是一种天然的有毒物质，毒性强烈，突然饮用大量的未煮熟豆浆，会引起恶心呕吐、腹泻失明等中毒症状，甚至死亡。

可怕的是，豆浆中毒的潜伏期非常短，约30分钟就会毒发，新陈代谢较快的儿童中毒后会迅速恶化。王女士的儿子就是因为中毒症状被误认为是腹泻，才耽误了抢救时间。

许多家长喜欢在外面购买生豆浆自己加热，以为豆浆和水一样，沸腾了就是煮熟了，其实豆浆存在一种“假沸现象”。

曾有实验发现，豆浆在80~90度之间就会出现在锅内翻滚地厉害，一种沸腾的现象。其实那只是大豆豆浆中有机物质膨胀，形成大量泡沫而已。如果此时家长停止加热，那么豆浆就是未煮熟的状态，含有大量皂甙。

正确的做法是，在都将出现“沸腾”状态后，转成小火搅拌，打开锅盖继续煮10~15分钟，让有害物质随着水蒸气蒸发掉，最后得到的豆浆才是安全可放心饮用的。

如果宝宝喝豆浆后出现头痛和呼吸阻塞等症状，需要立即去看医生，不要拖延。

多喝豆浆导致性早熟？

育姐在逛论坛时，看到一位妈妈发帖，痛心疾首地表示自家孩子检查出骨龄超前，都是自己天天给娃灌豆浆害的。（注意她只说医生判断骨龄，没说医生表示是豆浆害了孩子）

底下不明真相的吃瓜群众纷纷表示：什么？！豆浆会导致性早熟吗？那我还天天给孩子喝呢！再也不敢给孩子喝了。

其实豆浆导致性早熟，这是流传已久的一种谣言。没错，喝豆浆根本不会导致性早熟！发帖的妈妈这番话不知道吓唬了多少“不明真相”的群众，让豆浆背了黑锅。

其实导致性早熟的原因有不少，食物仅仅是其中一种。据悉男生受疾病影响导致的性早熟概率达到50%；由于未知原因导致的性早熟，即医学上所称的“特发性性早熟”在女孩中的发病率占到90~95%！

回到豆浆，之所以会有“豆浆导致性早熟”的传言出现，是因为大豆中存在大豆异黄酮。虽然这种物质具有类似雌激素的结构，与雌激素受体有亲和力，因此被起了个“植物雌激素”这种容易混淆的名字，但它并不是雌激素，和人体内发挥作用的雌激素是两种物质。

普通豆浆中大豆异黄酮含量一般不到0.2‰，加水稀释后大豆异黄酮含量更少。含量低效果差，你让它怎么引发孩子性早熟？

拓展阅读：

还有一个传言：豆浆不能和鸡蛋一起吃，否则蛋白中的粘性蛋白会与豆浆中的胰蛋白酶结合，产生不易被人体吸收的物质，流失营养。

其实这点从原理上说没错，但不够全面。豆浆中的胰蛋白酶抑制剂遇热不稳定，加工成豆浆过程中，经煮沸加热8分钟即可被破坏85%以上。剩下来的一小部分活性也变得较低，不足以干扰到人体对鸡蛋蛋白质的吸收。

此外，即便豆浆没被加热充分，其中的胰蛋白酶抑制剂也是先影响豆浆中的蛋白质消化，鸡蛋排不上号。

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