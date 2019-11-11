它被称为“人贩子克星”，大部分家长却还不知道

不用上课的假期，让无数孩子欢呼雀跃，也给无数的家长带来了甜蜜的难题——和孩子相处的欢乐时光自然是好，但要如何保障孩子的安全呢？

毕竟假期也是各种诱拐孩子、孩子失踪事件高发的时期。

家长们除了要时刻保持警惕，注意孩子的安全以外，也要掌握应对意外发生的办法。

当发现孩子不见后，无需等待24个小时，家长应带上孩子的照片立即向当地派出所报案，提供孩子的详细信息，例如姓名、性别、年龄身高、相貌特点、失踪时衣着、失踪地点、失踪时间以及失踪时情况描述等信息，越详细越好。

在派出所审核并立案后，家长可以要求派出所立即联系当地打拐民警，第一时间登录“团圆”系统，发布失踪儿童信息进行推送。

什么？你不知道“团圆”系统是什么？

作为覆盖全国近9亿手机用户，上线三年就拯救了3901个家庭，找回率达98%的寻人系统，却只有20%的人知道如何使用它，甚至大多数人根本不知道有这样一个寻人系统，但，每一个家长都应该知道它的存在。

“团圆”系统是什么

公安部儿童失踪信息紧急发布平台（“团圆”系统）于2016年5月15日正式上线，是为建立儿童失踪信息发布的权威渠道，由公安部刑事侦查局打拐办在阿里巴巴集团的技术支持下开发，旨在让全国各地一线打拐民警可以即时上报各地儿童失踪信息，并发动群众搜集拐卖犯罪线索。

这个系统怎么运作呢？

当打拐民警登录“团圆”系统，上传相关资料后，系统将向事发地坐标特定半径内的民警、巡警及淘宝、支付宝、微博、今日头条、百度App等数十个应用用户推送全民协查消息。

PS：“团圆”并不是APP，而是一款智能系统，有权限的民警才能发布消息，同时消息会自动发布到微博、今日头条、支付宝等数十个应用。

运行模式如下：

1.发生儿童失踪或被拐案件；

2.关联人立即向当地派出所报案；

3.派出所打拐民警立案并审核；

4.打拐民警登陆钉钉团圆系统上传案件资料；

5.打拐民警在钉钉团圆系统上发布案件资料；

6.钉钉系统将向事发地坐标特定半径内的民警，巡警及支付宝、微博、今日头条、百度APP、腾讯QQ等数十个应用用户推送全民协查消息。

那么特定半径又是怎么规定的呢？

“团圆”系统也有具体的数值，主要是根据失踪时间来定的：

失踪1小时内报案，推送给100公里半径的警察和大众；

失踪2小时内报案，推送给200公里半径的警察和大众；

失踪3小时内报案，推送给300公里半径的警察和大众；

失踪超过3小时，推送给500公里半径的警察和大众。

这样就能覆盖孩子可能出现的绝大部分地区，提高孩子被找到的概率。

举个例子吧，如果有个孩子在南京南站不见了，打拐民警就会根据时间来给特定半径内的APP推送消息，很快就能够覆盖整个南京市甚至周围的城市。

那么新的疑问又来了，哪些“天选之子”会收到系统内的APP推送消息呢？

其实呀，虽然很多人都不知道这个系统，但“团圆”系统却几乎给每个人的手机都发过推送，因为除了微信以外，在全国用户量排行前十的APP都已接入“团圆”系统像是我们熟悉的今日头条、支付宝、手机淘宝、滴滴出行等。根据统计，接入“团圆”系统的手机应用接近50款，覆盖用户量9亿以上，几乎涵盖到了每个人的手机。

事实上，“团圆”系统的背后是阿里打通了25个人们最常使用的主流APP，在系统面世后，包括中国国家应急广播在内的25个APP积极响应，自愿加入这个温暖的系统，成为指引孩子回家的明灯。

也就是说，路上的外卖小哥，路过的买菜阿姨，匆匆一瞥的滴滴司机，上门揽件的快递小哥……路上的每个行人都会收到信息，知道这个孩子的长相，都可以帮忙留意孩子的身影，都有可能发现孩子的踪迹。这就大大提高了孩子被找到的可能性。

“团圆”系统的实绩

今年的6月2日，也就是儿童节的后一天，公安部公布了一则消息：

由公安部、阿里巴巴主持开发的“团圆”系统上线满3年，系统共接到儿童失踪案3978件，找回3901个失踪的孩子，找回率达到98%，“团圆”系统也因此被称为人贩子克星系统。

2016年5月13日，在河北衡水火车站，两岁的彝族女童吉吉被人抱走，吉吉父母报案后，经验丰富的警方根据信息很快判定孩子被拐，于是立即立案侦查，“团圆”系统也快速发布了失踪女童吉吉的相关信息以及现场监控视频拍摄的嫌疑人照片。15日零时，根据平台收到的一条群众提供的线索，在河北、河南两省公安机关通力协作下，犯罪嫌疑人马某某在郑州被抓获，失踪女童安全获救。

此时距离案发时间，不到两天。这也是“团圆”系统成功解救的第一个儿童。

最近的例子也很多，2019年6月12日，甘肃省天水市甘谷县的12岁男孩王宜帆走失，“团圆”系统发布相关信息后，第二天，也就是6月13日，王宜帆被出租车司机认出，并联系其家人，让王宜帆与家人顺利团圆。

“团圆”系统将找回儿童的平均时间从统计的132小时缩短到78小时，甚至有不到3小时就找回了失踪儿童的事例，依靠科技与群众的力量，极大的提高了失踪儿童被找回的几率。

然而令人揪心的是，这样一个拿出自己全部的资源只为了找回失踪孩子的系统，这有一个找回率高达98%被联合国点赞的寻人系统，却有80%以上的父母并不知道“团圆”系统的存在。

面对防不胜防的人贩子和各种意外走失事件，我们能做的可能并不多，但是如果我们能多转发一些“团圆”系统的相关消息给身边的宝爸宝妈，就能让更多的人了解到“团圆”系统，就可以让方圆几百里内的网民都手持隐形通缉令，参与到这场斗争中来，让人贩子无处可躲，举步维艰。

也许下一个找到失踪孩子相关线索的就是你或是你身边的人，每个人都可能成为帮助孩子回家的“英雄”。

是漠视一切发生，还是积极改变，选择权在每一个你。

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