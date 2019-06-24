都害怕“性早熟”，但这几样还有孩子在吃！

浙江一名3岁女童因为偷吃了妈妈说的“好东西”——避孕药，导致下体连续四天流血，像是来了“大姨妈”，妈妈惊慌失措地去了医院诊治。

幸好这个情况是在避孕药的作用下，引起子宫内膜增生、脱落，进而导致出血，且病情不严重，观察一段时间就可以了。

但是医生还发现，这名女童乳晕发黑，且乳头微微隆起，是“性早熟”的体现！现在医院接诊性早熟的儿童越来越多，性早熟也逐渐引起了家长们的重视。

那么什么是性早熟呢？

就是女生在未满8岁时性腺就有增大的情况，第二性征也逐渐明显，或者是未满十岁就有月经；男童在还未满9岁就有了第二性特征。这种情况用一般多见于女孩身上。

随着社会的发展，因为环境污染，营养改善还有很多激素食物的影响，不少儿童都出现了性早熟的现象。

男童性早熟表现：主要表现为性器官变大，长阴毛、胡子，有变声的情况，或者有性器官勃起、排精的现象。当性器官变大以后，能够明显感觉到孩子身高增长速度要快于其他孩子，这样的情况同样也出现在女孩身上。

女童性早熟表现：主要是胸部出现发育，触碰时可能会有痛感。此外，外阴也开始发育，阴道分泌的物质会逐渐变多，阴部、腋下的毛发也开始生长，部分儿童还会来月经。月经刚开始只是无规律的阴道出血，并且没有排卵情况，过一段时间之后，就会慢慢形成规律。

为了孩子能够自然地健康生长，拒绝性早熟，要做到下面这几点！

1.健康饮食

尽量不给孩子吃反季节的蔬果，市面上很多反季节水果都是通过“催熟剂”促进其成熟，孩子长期吃，容易导致性早熟。有添加剂的产品也尽量不要食用。

2.注意营养搭配

富余的营养非常容易致使性发育提前，因此家长最好别让孩子食用太多富含蛋白质的食物，并且要注意荤素搭配。

3.少吃洋快餐

洋快餐深受孩子们的喜爱。但是，你知道吗？有数据显示，吃洋快餐的频率达到2次/星期，并且常吃油炸膨化食物的孩子，其性发育提前的几率要比正常儿童高1.5倍。高热量的食品会导致脂肪在体内过多留存，引起内分泌紊乱，导致性早熟。所以家长应该控制孩子吃这类食物的次数，尽量多吃蔬果。

4.避免误服避孕药品

家长要将避孕药、丰胸产品置于孩子触碰不到的地方，防止子女误用，也不建议家长给孩子使用成人的化妆品。

5.慎用补品

滋补类产品有时候反而会不利于孩子的正常发育，很多能让孩子长高长壮的口服液也都含有激素成分，所以不要盲目使用蜂王浆等补品或者健脑安神的产品。

6.大补类食物

例如冬虫夏草、人参、桂圆干、荔枝干、沙参、黄芪等，中医指出，这些大补之物很容易改变孩子正常的内分泌环境，易“催熟”孩子。

不能因为无知，觉得是为孩子好就给孩子“大补特补”，因为你可能会毁了孩子的一生！性早熟的孩子由于受到了机体内性激素的刺激，身高增长比同龄人要早、要快。但是他们骨骺愈合得比同龄人要早，所以其增长期短，成年时会比正常儿童要矮！

还有很多孩子长得一副“大人样”，但是内里却是个宝宝，这样的与众不同很容易影响他与同龄人的交往，会给孩子的心理造成很大阴影！

希望家长们都能重视起来，拒绝性早熟！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)