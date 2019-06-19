就不信只有我被坑了，这些怀孕后的民间禁忌你经历过吗？

育姐昨天去喝了场满月酒，没想到刚生完孩子的表姐偷偷把我拉到一边，聊起了她生娃后的糟心事。因为是大龄怀孕，老公让她辞职养胎，还把婆婆从老家请了过来，照顾生产带娃。

没想到从来没和婆婆长住过的表姐，从此过上了“百般禁忌”的日子。稍不注意就会犯上婆婆说的各种大忌，动不动就是对胎儿不好，寓意不好。想着怀孕情绪波动对宝宝确实不好，就先忍了，可宝宝出生后，婆婆折腾的手段更是花样频出，现在两个人还在冷战呢。

她感叹：三观不一致，育儿观念不一致，住在一起只是相互折磨啊！

相信各位妈妈们或者孕妈们已经亲身体验或听说过各种怀孕忌讳或育儿习俗，今天育姐就来给大家辟谣，看看这些习俗到底有没有道理。盲目听从上一辈的迂腐建议，也只是对孩子和自己的不负责。

1.孕妇不能出席喜宴/丧礼

据说孕妇出席这两种场合，要不就是把新娘子的喜气收走，要不就是沾染了不吉利的气息，婚姻不顺三年以上才能再怀上宝宝，甚至影响宝宝以后的健康和命运。

育姐表示：怀孕只是一个生理过程，哪会吸收这个气息那个气息的？之所以会对孕妇产生影响，也不过是宴席嘈杂，人流量大，情绪的波动会让孕妇和胎儿感觉心烦不安。同时被他人碰倒，伤到的几率大一些。只要注意避让是没问题的。

2.孕妇不能动剪刀，不能缝纫

孕妇用剪刀针线等尖锐的物品会被吓到，动了胎气。

育姐表示：各位孕妈，你们见到这些东西真的会被吓到吗？反正育姐不会。前一阵子谢娜生了两个双胞胎，她在怀孕时就爱上了手工，缝制了许多布玩偶送给朋友，不就证明针线剪刀什么的其实对孕妇一点影响也没有吗？

其实这个说法最开始是因为在男耕女织的社会里，女性每天的工作量很大，为了让孕妇多休息，所以就传出这个孕妇不能做缝纫工作的习俗了。

3.孕妇不能吃兔肉，容易生兔唇儿

这个说法流传已久，而且有各个版本。最早在西晋时期，张华的《博物志》中就有这样的描述：“妊娠者不可啖兔肉，又不可见兔，令儿缺唇。”其他的还有孕妇不能吃芒果，宝宝会变黄之类的。

育姐表示：这些完全没有任何科学依旧啊，吃兔肉或芒果人类又不会吸收兔子或芒果的基因，怎么会兔唇或者变黄呢？按这种不靠谱的说法推算下去，妈妈吃蓝莓，宝宝会变成蓝色的阿凡达吗？总之食物不要吃过量，合理饮食即可。

4.不可以拍孕妇肩膀，容易元神不稳

民间说法曰：人有三把火，最大的一把在头部，两把小火在肩膀，如果突然拍了下孕妇的肩膀，会导致孕妇的元神不稳。

育姐表示：不管是谁，被冷不丁拍一下肩膀都很容易受到惊吓，别说孕妇了。孕妇受到惊吓会流产倒不是骇人听闻，但是如果在特定情况下，出于安慰或者鼓励的目的，温柔地拍肩膀，那是肯定没问题的。

5.怀孕前三个月不能告诉别人有喜，否则容易流产

现实生活里，如果明星怀孕了有征兆，记者去问他们也经常会等到三个月之后再公布。传说从孕妇怀胎当天，一直到生产后的日子，都会有胎神护在左右，保佑胎儿平安长大。如果太早将怀孕一事公开，容易引起胎神不满，反而会伤害到胎儿，让胎儿留不住。

育姐表示：怀孕前三个月确实是比较不稳定的阶段，如果妈妈身体较为虚弱，流产也不是不可能。因此在稳定后再和大家分享喜讯，也是人之常情，但这么做往往是出于心理因素。

6.孕期不可以搬家，不可以移动家里的家具位置

又是一条关于胎神的传言，据说胎神每天都在家里的不同方位，如果随便搬家，容易让胎神不安，影响到胎儿。

育姐表示：神是每个人的信仰问题，但搬家应该也难不倒神寻找你啊？其实搬家完全ok，只要避免孕妇过于劳累就好。另外提醒大家，新家刚装修完，甲醛等污染气体还没散去，就真的会影响到肚子里的宝宝，甚至生出畸形儿，提升患上白血病的几率。

7.孕妇不能抱小孩，否则会冲撞肚子里的宝宝

据说孕妇不要抱新生宝宝，否则自己肚子里的宝宝会不开心容易闹，长大了不好带。

育姐表示：同样的话放在二胎妈妈身上，就完全不适用了嘛！怎么可能不去抱孩子呢？而且虽然肚子里的宝宝在中后期能够感受到外面的世界，听见声音，但还没发育到会对另一个宝宝吃醋的地步。这条主要是因为孕妇抱重物，可能会对腹部产生压力，影响胎盘血供。

8.月子里门窗必须关紧，避免吹风

老一辈的人最在意的就是这一条，他们会说出各种前车之鉴，什么月子没坐好落下了关节病，一下雨就疼。他们说产妇生孩子时，全身的骨头、关节都被打开，所以生完后家里窗户都要关好，不要出门，避免邪风从骨缝里进入。

育姐表示：虽然听起来还真有那么几分道理，但是老人家在这一点上往往是矫枉过正。生完孩子后就把产妇从头到脚包得严严实实，不让开窗不让吹空调，还要捂着。这是完全不对的！

首先咱们的身体素质已经比上一代要好很多，营养跟上了就不容易生病。其次不流通的室内空气反而容易让妈妈和宝宝呼吸道累积细菌灰尘，产生过敏或呼吸道感染。而且一昧地捂住，很可能让产妇因为高温而高热惊厥，严重可威胁生命。所以适当保持光照和通风才是坐月子的正确打开方式。

来看看这些可怕的真实例子：

2017年7月9日，淄博一产妇在坐月子期间因为中暑，最后不治身亡。送医时，产妇体温高达40多度，心脏和肝脏都有不同程度损伤。家人曾解释，为坐好月子，家里不开风扇、空调，产妇穿着长袖长裤，还盖被子。

2010年7月份，山东潍坊一产妇凌晨被送到医院抢救。当时，产妇脉搏细弱、神志模糊、血压偏低，处于重度昏迷状态。据她的家人介绍，当天是她生完孩子第六天。为了避免受到风寒，家里室内平均温度在36℃左右，产妇的头脚都捂着，身上还穿着秋衣秋裤。最终，由于中暑严重，该产妇不治身亡。

2015年8月，家住上海奉贤区的一产妇，在坐月子期间出现中暑现象，因为家里处置不当，产妇情况十分危急。随后，产妇被送到医院救治，最终经抢救无效身亡，留下了出生刚十天左右的孩子。

9.月子不能吃生冷蔬菜水果

相信妈妈们在怀孕和坐月子时，吃得最多的就是各种汤了。偶尔想换换口味拿起苹果吃，老人家都不让。说冷的生的东西会坏肚子，受寒。

育姐表示：怀孕的时候，生殖系统和消化系统真的不是连在一起的啊，虽然都藏在肚子里。孕妇和宝宝之所以吃水果会拉肚子，一是对这种水果本身过敏，二是水果不新鲜变质了。之所以要加热，是方便入口，利于消化。一直吃肉汤这样的食物，反而会营养不均衡，导致产妇肥胖和高血压等不良后果。再次提醒均衡饮食才是王道。

中国营养学会发布的哺乳期女性营养建议

10.给宝宝手臂上系红绳

刚生下来的宝宝，许多长辈喜欢系一条红绳保平安，而且防止宝宝手缩进袖口。

育姐表示：寓意是好的，但许多惨痛的真实案例也摆在我们面前。因为红绳弹力不足，系得比较紧，宝宝长得也比较快，结果绳子就勒住手臂，甚至等到肿胀发紫才被发现，结果有的宝宝肌肉都坏死了。所以育姐曾经见过一对家长被医生要求扔掉绑的红绳。同理一些金首饰或者项链也不适合宝宝戴，一是会勒住宝宝，二是细小物品可能被宝宝吞咽下去。

11.给宝宝捏鼻子

许多地方都有给宝宝捏鼻子的习俗，并认为捏一捏能让鼻子变挺变直。

育姐表示：人体鼻腔和耳的鼓室之间，有一条很细的管道叫咽鼓管。婴幼儿的咽鼓管发育尚不成熟，鼻腔的分泌物很容易经它流到耳朵的鼓室，因此捏鼻子会诱发中耳炎。其次宝宝的视力发育时会注意周围的人和物，捏鼻子会使其下意识看着家长的手，养成对眼（斗鸡眼）。如果家长下手较重，宝宝娇嫩的鼻腔内，粘膜和血管将会破损，防御能力降低，导致过敏性鼻炎及上呼吸道感染。给宝宝捏鼻子这个陋习，早就该废除啦~

12.让宝宝睡枕头，以后能有好头型

有些长辈认为，新生儿睡枕头尤其是硬枕头，可以帮助宝宝睡觉不乱动，还能睡出一个完美的头型。

育姐表示：新生宝宝的脊椎和成年人不同，是直的，没有生理性弯曲。成人之所以需要枕头，正是因为睡觉时，枕头可以填满这个弯曲的空间，让肌肉放松。但是宝宝直直的脊椎让他躺下来也不会在脖子后留出空间，所以他并不需要枕头。等到宝宝自己喜欢垫着东西睡觉，枕着父母手臂睡觉，就能配备枕头了，大约2岁以后。

总之，希望大家都能安稳怀胎，开心坐月子，科学带孩子，长辈的老旧观念，该反抗还是要反抗啊！

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