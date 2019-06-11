黄多多头发染成仙女紫，黄磊孙莉育儿方式被赞爆！

黄家有女初长成，给大家分享一个小仙女鸭！

5月22号，孙莉在微博晒出了黄多多的近照，13岁的小仙女新换了发色。一头活泼青春的紫发，将黄多多衬托得更加灵气逼人，是小仙女本仙了~

果不其然，“黄多多发色”和“黄磊和孙莉的教育方式”第二天喜提热搜，话题度居高不下。

在一众感慨多多颜值的评论中，也有一些质疑的声音，觉得多多才13岁，又是打耳洞又是染发，“一点都不像个学生”。

这不禁让人想起不久前，多多也曾被“杠”上热搜。起因很简单，孙莉在微博po了一段多多织毛衣的视频，表扬了一下多多的手巧。

然而有些网友真的很严格，注意力严重跑偏到了多多的手指上，就因为多多无名指上戴了枚小戒指，有的网友就直接说“早熟”，甚至还有网友脑洞大开，留言问道：“所以多多是结婚了吗？”

当然，还有不少人把多多打耳洞、戴戒指和染发连起来说事，意思就是觉得多多不是个乖女孩，不是个好孩子。Hello？这些网友你们有事吗？

多多从小跟孙莉学习钢琴、画画，孙莉也晒过多多画的画，还有弹钢琴时的专注，甚至还有她自己设计的衣服。作为黄磊的女儿，耳濡目染，多多的厨艺自然棒棒哒，织毛衣也轻松get~

虽然还只是个13岁的女孩，可是人家黄多多的履历摆出来，恐怕能秒掉一众对她挑三拣四的网友吧！

喜欢看书，于是在二年级时和爸爸黄磊一起翻译了《圣诞老爸的来信》并出版；喜欢音乐剧和戏剧，跟着巡演《暗恋桃花源》并背诵了每个角色的台词，和何炅一起出演话剧；英语流利，三年级时担任电影《圆梦巨人》的配音演员，和国际导演全程英文交流无障碍；这还不够优秀吗？

幸好只是部分网友喜欢挑刺，大多数的网友还是忍不住表示，多多过的简直是我想象中的生活。

多多如此优秀，当然离不开黄磊孙莉的悉心栽培。一直以来，多多接受的都是互相尊重的教育方式，黄磊曾经说过：“我从未把她当作孩子，她是一个有思想的人，她有她的秘密，她的想法，她的人生。她不属于我，我们之间是彼此独立的个体，我不把自己的意志强加于她，我们像朋友一样相处。”在《向往的生活中》，黄磊也表示

在这样的教育观念中长大的多多，全面发展自然也是情理之中了。毫无疑问，多多是幸运的，大多数的孩子并不能完全“做自己”，去探索生活中觉得美好的东西，他们被要求循规蹈矩，听到最多的词是“不可以”。

作为央视著名主持人，董卿留给观众的印象永远都是大方、得体，但是童年时的她曾在日记中写道：我这样活着还有什么意思？原来，虽然董卿出生于知识分子家庭，但她父亲要求十分严格，不允许董卿照镜子，不允许随便做衣服，只能学习。在父亲眼里，除了学习以外的其他事情，都是浪费时间。

正是花一样的年纪，哪个孩子不爱美？可是小小的董卿又能做得了什么呢，除了在日记中偶尔宣泄一下不满，别无他法。在后来的采访中，董卿曾表示，小时候最开心的时刻就是父亲出差，只有父亲出差了，从生活中暂时消失了，她才能感觉到自己是个有灵魂的人。即便是在成年后，董卿也比其他人付出了更多的时间和精力，去修复小时候的经历给自己留下的心理创伤。

其实，高压之下，孩子更容易出现崩坏行为。还记得徐力事件吗，就读于浙江省金华市第四中学的高二学生徐力，拿起木柄榔头将自己的母亲砸死。警方在调查时发现，原来徐力这学期期中考试班级排名18，参加完家长会的母亲十分生气，于是对喜欢踢足球的徐力下达了禁令：“以后你再去踢足球，我就把你的腿打断。”

重压之下的徐力深感恐惧，母亲要求的前十目标更是难以实现，于是在一次争吵时，悲剧发生了。严厉的管教并不能培养出优秀的孩子，相反，高压教育更容易将他们推向失控的边缘。

无论何时，孩子的人生都是ta自己的人生，即便是父母，也没有权利去干预孩子的人生。把他们当做独立的个体，在孩子做出选择后告诉他们可能的后果，尊重他们的选择，这就够了。

让孩子成为ta想成为的那个样子吧，做ta想做的，也承担ta要承担的。不去过分地束缚孩子，这才是明智的家长会选择的教育方式。

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