这个疫苗又又又缺货了！快带娃去打，错过10月就晚了

入秋了，全国各地开始启动流感疫苗接种工作。

原以为，在经历过接种新冠疫苗的摩擦后，其他疫苗都不值得一提，结果竟是我格局小了。

这两天想给宝宝预约下流感疫苗，根本抢不到，居然是秒！光！

一问周围人才知道，原来每年的流感疫苗都靠“抢”，约晚了可就打不上了。

图片注意，这不是排队打新冠哦，而是预约打流感疫苗……

好多妈妈都表示：预约流感疫苗堪比春运抢票！

这也难怪，每年12月到次年3-5月是流感高发季，很多宝宝都会中招，而预防流感的最有效方法，就是接种疫苗。因此，各位家长都赶紧了解下当地的供应情况，尽快给娃预约，早打早预防。

关于流感疫苗，饲养员今天也给大家带来一篇科普，给各位宝爸宝妈解惑答疑，建议收藏起来~

流感常见症状

发烧：体温高达39～40℃，持续3～5天

怕冷：浑身打寒战、头痛，小宝宝会烦躁和哭闹

咳嗽：多是阵发性的干咳，喉咙干、痒、痛

喷嚏：有鼻涕、喉咙有呼哧声、张口呼吸、打呼噜

酸痛：全身肌肉和关节感到酸痛乏力

Ps.不过，这些症状也不一定全部都会出现，而且年龄越小的宝贝往往症状越不典型哦～

如何预防？接种流感疫苗有必要

千万别把流感和普通感冒混为一谈！这种由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，传染性极强，每年可引起季节性流行，学校、托幼机构和养老院等人群聚集的场所可发生暴发疫情。男女老少全员对流感普遍易感，引起的发热和全身症状更为明显，严重危害人群健康。据相关统计，每年流感在全球可导致300万～500万重症病例，29万～65万呼吸道疾病相关死亡。

疾控中心发布的《中国流感疫苗预防接种技术指南》也提出，孕妇、婴幼儿、老年人和慢性基础疾病患者等高危人群，感染流感后危害更为严重。

而目前，接种流感疫苗是全球公认的防控流感的有效手段。所以，面对新冠疫情下的流感季，建议大家接种流感疫苗，尤其是老弱妇儿高危人群。

何时接种疫苗？

有家长担心现在接种也迟了，事实上并非如此哦~

我国的流感高发期一般都在11月至次年3月，而流感疫苗接种后需2-4周后才可产生具有保护水平的抗体，6-8月后抗体滴度开始衰减，所以现在赶快接种流感疫苗吧。

《指南》也建议，接种疫苗最好在10月底之前完成。若在此前未完成接种，整个流行季都可以接种。婴幼儿、儿童及孕妇接种流感疫苗的具体事项可咨询专科医生。

流感疫苗接种剂量

不管是四价还是三价，首次接种或既往接种 2 剂次以下流感疫苗的6 月龄-8 岁儿童应接种 2 剂次，间隔≥4 周;

以前接种过 2 剂次或以上流感疫苗的儿童，建议接种 1 剂次;

9 岁及以上儿童和成人仅需接种 1 剂。

流感疫苗必须间隔1整年才能再打吗

并不是。

流感疫苗推荐每年接种，这里的“年”指的是流感流行季节(跨自然年)。在一个流感流行季节里，均可以接种“当年”的流感疫苗，建议没接种的人群及早接种。比如2020年12月打了流感疫苗，2021年10月仍然可以接种；2021年3月打了流感疫苗，2021年10月依然也可以接种流感疫苗。

同一个流感季里，已经按接种程序完成全程接种无需重复接种。比如2021年8月份打完了流感疫苗，2021年10月或11月无需再打。

流感疫苗会有副作用吗

孩子注射流感疫苗可能会有轻微的副作用如喉痛，轻微的发烧和身体疼痛。但这是正常现象，没必要太担心。

除了接种外，还应加强日常防护来降低流感患病的风险：

· 常开窗通风，保持空气新鲜;

· 多打扫，保持环境的干净整洁，宝宝被褥可以多晾晒;

· 勤洗手不乱摸，不与他人共用毛巾、手帕，咳嗽和打喷嚏时用纸巾或手肘遮住口鼻;

· 尽量少去人多拥挤、通风不畅的聚集性场所，必须前往戴口罩防飞沫，并及时更换等。

希望所有宝贝健康度秋！

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