可乐，YYDS！关键时刻居然能救命，消防员告诫家里没事放几瓶？

要说起火锅串串的好CP，那冰阔落绝对是首选。

世上没有什么坏心情，是一瓶冰阔落改善不了的。如果有，那就两瓶。

正因如此，可乐也被称为“肥宅快乐水”~

那么，你知道吗？可乐不仅可以改善心情，带来快乐，还能在关键时刻灭火，救人一命！

可乐，YYDS

别不信，来人，上视频~

耳听为虚眼见为实，视频中的一幕是真实发生的。从视频中我们可以看到，消防员摇晃一瓶我们常喝的可乐，成功将火扑灭。

事实上，这已经不是第一次发生可乐灭火的事情了。在辽宁也发生过类似的事情~

辽宁一辆汽车突然自燃，市民利用可乐将火扑灭。

可乐真的这么有用吗？那是不是家里常备可乐就能预防火灾了呢？

可乐灭火条件多

答案当然是NO！！！

首先我们来了解一下，为什么可乐可以灭火。

我们都知道，可乐属于碳酸饮料，其中含有溶解的二氧化碳，而二氧化碳是绝好的灭火材料。另外，可乐也是水，水也可以灭火。

此外，有过生活经验的人都知道，剧烈摇晃后的可乐一打开，就会喷出来水雾。因此，小范围的明火，的确可以采用视频中的方法，用可乐扑灭。

然而，由于可乐的局限性，它能扑灭的火也十分有限。

毕竟一瓶可乐最多也就使用几秒钟，且受制于压力、喷救距离等因素，它只适用于扑救小范围的木材、棉、毛、纸张等A类火灾。

另外也要提醒大家，不是任何类型的起火都可以用可乐来扑灭。

如果是油类着火，水碰到高温会膨胀，油料会喷溅，火势会更大；如果是电线着火，水不是绝缘体，会导电，也无法很好地灭火。

可乐灭火只是小概率事件，切不可当作逃生法则哦！

火灾正确应对姿势

面对火灾，要当机立断，做出正确抉择，这样才能最大限度保护自己，提高逃生概率。当然，有机会的话第一时间拨打119。

湿毛巾堵口鼻，防止吸入烟雾

如果火势比较大，用湿毛巾捂住口鼻，同时尽量选择低下身子弯腰的姿态逃离，防止吸入燃烧产生的烟尘。

第一时间逃离火灾现场

大火的燃烧往往会引起坍塌等情况，因此不可久留。钱财都是身外之物，生命安全才是最重要的，要趁着还有机会的时候抓紧时机，逃离火灾现场。

趴在地上等待救援

如果已经错过最佳逃生时间，或发现火灾蔓延时处于安全屋内，用手摸房门感受到热气，此时一旦开门，浓烟热浪必然扑面而来。

这时妥帖的做法是留在屋内等待救援，关紧门，用毛巾、床单、被罩等浸湿后封堵门缝，防止烟火渗入，直到救援人员到达。

在确保自身安全的前提下，可尝试扑救初期火灾，但如果火势蔓延，要第一时间逃生，并拨打119。

遇到火灾不要慌，冷静沉着判断形势，做出正确抉择，安全第一哦~

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