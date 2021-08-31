“休息令”将于9月1日实行！孩子乐开了花，家长老师却另有想法
回想我们小学时候，下课铃声一响，同学们呼朋唤友像小鸟出笼一样跑出教室，跳皮筋儿、打乒乓球、踢毽子……10分钟的时间能玩好几个回合。
如今问一圈儿身边的侄子侄女，才发现，我们的童年和他们的童年，好像不一样。
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鸦雀无声的课间10分钟
不知道从什么时候起，学校课间越来越安静了。
学生们除了上厕所，几乎不会走出教室，有的在抓紧时间埋头苦读，有的在小小声聊天，有的则是在蒙头大睡。
一项调查研究显示，75.2%的家长认为中小学“安静的课间十分钟”现象普遍，尤其是小学中，更为突出。
央视节目主持人白岩松也曾就这一问题，发出灵魂追问：
课间十分钟，鸦雀无声，连课间都很难走出教室的孩子，能怎样支撑一个民族的健康？
家长对此也是吐槽不断。
“下课不准下楼……”
“室外跑快点儿，都会被老师骂……”
虽说家长将开学比作是“神兽归笼”，但是一天到晚关在笼子里，总归是不成的吧？
更有小学规定，老师上完课不得马上离开教室，下一节课的任课老师需要提前几分钟到教室，实现“无缝对接”。
期间还有值日老师或者学生值日团队，不定时巡逻，发现有打闹、喧哗等现象就给班级扣分。
在这样的严格管理下，课间10分钟越来越安静，美其名曰：文明休息，实际上就是“课间圈养”。
针对这一现象，网友们也是调侃不断：
“学生课间活动的最大半径：教室外的过道。”
“比体育老师更卑微的，是没有课间十分钟的学生。”
这显然并不是孩子们想要的现状。
如果说怪学校，那学校也挺无辜。
学校规定课间“文明休息”，最大的顾忌还是安全问题。学校楼层高，没有足够的活动空间，也是一个问题。
现在孩子们都是家长的宝贝，磕着碰着可不是小事儿。
虽然大多数家长都是明白事理的，却总有那么个别家长无理闹三分，得理更是不饶人，闹得老师们惶惶不安，也闹得学校因噎废食。
于是，
春秋游取消了；
课间不允许嬉戏玩耍了；
孩子们安静如鸡了。
默许孩子课间嬉戏打闹，确实是会增加意外发生的概率。
但是严禁孩子们在课间外出活动，这显然违背了儿童身心发展的规律。
活泼好动是孩子的天性，也是孩子成长所需的特质。正是在嬉戏、流汗中，孩子的运动能力和身体素质才得以提高。
坐在室内聊聊天、望望远方，这更像是中老年人的休息方式。
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安静的课间10分钟里
孩子损失了什么
课间让孩子“文明休息”，这确实是最大程度保障了孩子的安全。
但是这样过度的限制，无形之中让孩子损失了更多。
1.损失了课堂效率
为什么要有课间10分钟？
因为不同年龄段的人群，注意力集中时间有明显差异。
对于中小学生来说，40分钟已经是注意力集中的极限值，此时正需要在课间活动活动身体，放松放松大脑，这有助于提高下一节课的学习效率。
2.损失了身体健康
有数据显示，如今中小学生近视率已近6成。而保证每天2小时的户外活动，能够大大降低近视几率。
其次，孩子久坐不动，颈椎、腰部负担太大，容易埋下健康隐患。
最后，缺乏运动，容易造就一群小胖墩。
相关数据表明，中小学生肥胖率超10%。这意味着每10个中小学生中，就有一个小胖墩。
论原因，营养过剩是一方面，缺乏运动就是另一方面了。所以，别再让孩子们在学校里安静如鸡了，该动还得动起来！
3.损失了童年乐趣
自由玩耍的童年乐趣，对孩子来说弥足珍贵。
跳皮筋、跳房子、打乒乓球、扔沙包、老鹰捉小鸡……正是通过这些有趣的游戏，孩子们结交朋友，学习团队合作，经历输赢感受胜负。也是通过这些游戏，他们不断探索不断尝试。
这是他们成长的过程，也是社会化的过程。
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教育局颁布“休息令”
将课间10分钟还给孩子
好在，课间静悄悄这一现象已经引起了教育局的关注。
今年6月，教育部颁布《未成年人学校保护规定》，自2021年9月1日起施行。
其中第八条规定：学校不得设置侵犯学生人身自由的管理措施，不得对学生在课间及其他非教学时间的正当交流、游戏、出教室活动等言行自由设置不必要的约束。
图片来源：教育部官网《未成年人学校保护规定》
想来新的一学期，课间10分钟将迎来焕然一新的面貌。
当然，把课间还给学生，并不意味着可以肆意追逐、大声尖叫。其实，这10分钟，如果能好好利用，能获益不少。
1.走出教室，适度活动
如果教室在低楼层，可以下楼去广阔的场地上跑一跑、跳一跳，活动活动筋骨，晒晒太阳也无妨。
其次去广阔的地方活动，可以开阔视野，缓解眼部疲劳，防止近视。
2.在教室里也可以动起来
即使是待在教室里，也可以动一动，比如做做双手拉伸、头部转动等运动。这也能起到缓解疲劳的作用。
3.跟同学一起聊天交流
与同学聊天、笑闹，既能舒缓精神上的困乏，也是结交朋友的契机。在这个过程中，孩子慢慢学会怎么跟人相处，如何融入集体。
4.做做准备工作
喜欢学习的孩子也不要一味埋头苦读。俗话说磨刀不误砍柴工，不妨利用课间整理整理桌面，将下节课需要的物品准备好，同时也让大脑休息休息，这样思路会更清晰哦。
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孩子的课间10分钟
需要家长和老师一同守护
教育局已经发出指令，孩子自然是乐开了花，老师可能就心中忐忑了。
家长大概有的喜有的忧吧，喜的是孩子终于不用被“锁”在教室里了，忧的大概还是安全问题。
其实孩子的安全是家长和学校一起守护的，这本该是统一战线。
海口市英才小学校长谢立可曾说：
“学校应将追求’零’过失率作为目标。
但是社会和家长对学校过失率要有一定容忍度，特别是在校园规范管理、校内设施安全到位的情况下发生的意外。”
所以，学校在安全方面多下功夫，而家长给学校多一些理解和支持。
只有这样，孩子才能在课间开心玩耍，在阳光下自由奔跑。
也许会有些磕磕绊绊，但是相对于孩子的快乐成长，这只是小小插曲罢了。
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