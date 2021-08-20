这个国家用了40年整治校外培训，最后怎么样了？

7月份，“双减”政策发布，一石激起千层浪。

网上议论纷纷，还涌出了不少段子。

这在我们看来只是段子，笑过也就忘了。

但是在韩国，这些情景都是真实发生过的。

他们比我们更早卷入课外培训的浪潮中。论“鸡娃”，韩国家长算是老前辈了。

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2018年，韩剧《天空之城》播出，热度一路飙升，口碑炸裂。也许，观众更愿意将其称之为鸡娃神剧。

天空之城（SKY CASTLE）被设定为“一座韩国顶端精英居住的城堡”，住在这里的都是万里挑一的精英阶层。

但是居住在这里的孩子们，却视其为“地狱”。

剧中，SKY分别代表韩国最好的三所大学：首尔大学、高丽大学、延世大学。

父母为了将孩子送进这三所大学，费尽心机，不择手段。

电视剧第一集，就是艺瑞（一名新高三生）妈妈精心准备了一场宴会，说是为了庆祝邻居李明珠的儿子英才顺利考进首尔大学医学院。实际上，却是为了得到英才的申请资料，为自己孩子进入名校做参考。

其他父母也都心知肚明，并且都想去争夺这份宝贵的资料。

这份申请资料成了宝藏，人人觊觎。各位妈妈也是八仙过海，各显神通。

这些非富即贵的妈妈，为了孩子的前程可以说是拼的“你死我活”。

甚至为了争取到一位高录取率的指导老师 ，她们还要接受老师的面试，通过竞争的方式被老师遴选。没有全职照顾孩子日常生活的妈妈，会被认为是不合格的妈妈，失去资格。

这一边妈妈为了教育资源争破了头，那一边孩子的日子却并不好过。

就连那位成功被首尔大学录取的英才，众人眼中的天之骄子，当剧情慢慢揭开时，才发现他的精神世界也是沉重、压抑的。

当他学习不好时，感受到的是父母的厌弃。

7年无休，一天不落。

最终他用自己的方式报复了父母：拼命学习考上大学，然后离家出家。

剧情毕竟是虚拟的，那实际情况真的如此可怕吗？

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首尔江南区，就有一条全国最著名的补习街——大峙洞补习街。

随着《天空之城》的爆火，这里也迎来了一批一批的记者。

记者实地考察后，发现现实与剧情并没什么差别。

纪录片《学习的人》

在那条熙熙攘攘的街道上，随处可见学生的身影，五彩斑斓的补习班霓虹灯，将这里映衬出“不夜城”的感觉。

学校放学后，孩子们背着沉重的书包转移到这里，继续埋头苦读，一直到10点。甚至回家之后，还要做上1-2小时的作业，很多小学生也要到11、12点才能上床睡觉。

纪录片《学习的人》

面对如此高压模式的学习，孩子们能够承受吗？

2019年底一项调查表明，韩国青少年的幸福指数在发达国家中处于最低水平，其中最大的问题是学业压力太大。

在很多学生中流传着“四当五落”的说法，就是说每天睡4个小时可能考上理想的学校，睡5个小时就可能落榜。

因此很多学生不得不熬夜学习，来逼着自己取得更好的成绩。

纪录片《学习的背叛》

更可怕的是，牺牲这么多睡眠时间，结果也未必能如其所愿。

据统计，每100名高中生中，就有8名在小学就开始学习高中的内容。

提前2年完成高中课程，这在初中学生和老师看来，是很平常的事。

有些初中生，一次性报5、6个补习班，就是为了提前学习高中课程。

如此情况下，即使家里条件不好，咬着牙也要报。

有需求，就有市场。

2019年的一项调查数据显示：在韩国上补习班的学生比率高达74.8%，其中小学生为83.5%，初中生为71.4%，高中生为61%。

3

韩国的课外培训之风如此之盛，是政府放任的结果吗？

其实还真不是。

韩国历任政府都对课外培训进行过整顿，最终却是越打压，越疯狂……

2011年《时代周刊》发表了一篇文章《韩国：孩子们，不要这么努力地学习了！》

其中描述了这么一个场景：

周三晚上11点，我和另外五名教育办公室的职员接到举报，前往当地的一栋废旧建筑。

在里面，我们发现了40个正在补习的学生。

男孩女孩们知道自己被发现了，一个个都吓坏了，想往楼顶上跑，我赶紧安抚他们说，“违规的是补习班，不是你们。你们回家吧”。

这个场景是不是像开头的段子一样？

其实这是韩国教育公职人员在例行巡逻，他们的目的是：找到晚上10点以后还在学习的孩子，然后阻止他们。

然而即使是这么严格的“镇压”，也没有扼制住补习之风。

回溯韩国历史，补习之风早在上世纪60-70年代就已然兴起。经济持续发展下，越来越多的家长希望通过教育实现阶级上升。

到了1980年，韩国小学、初中、高中学生总数为980万，其中参加课外辅导的学生就有150多万，占比15.3%。

同年，成功夺权的“小将”（少将）全斗焕为了赢得正当性和民众支持，喊出了“实现正义社会”的口号，禁止了一切形式的课外辅导和补习班。

次年，韩国当局明文规定：禁止课外辅导，开设补习班需要官方教育当局认可，违反者将处罚款甚至有期徒刑1年。

甚至组成了课外辅导打压队，试图全力扑灭辅导班。

然而上有政策下有对策，老师和家长互相配合，各出奇招。

比如：

深夜提供辅导（11:00—次日1:00）

伪装成亲戚或家政阿姨

躲到郊外别墅

在车内进行辅导

俨然成了地下党。

在这样的猫捉老鼠模式下，补习之风反而愈来愈盛。1988年，首尔江南区，高中二三年级的学生，70%以上都有参加课外辅导。

所谓的禁令就这样慢慢地名存实亡。

直到2000年，越来越多的中下层家庭呼吁开放校外培训，韩国政府最终取消了禁令，理由是：“过度侵犯了儿童的受教育权、表达性格的权利和选择职业的自由等基本权利”

随后，韩国的课外培训机构迎来空前繁荣时期。

虽然，后面政府也出台了一系列整顿措施。例如：

下令限制补习班的收费金额；

被发现做虚假广告的补习班的执照将被吊销；

开设举报网站，并为举报者提供现金奖励。

却完全阻挡不了培训班的疯狂扩张……

这对孩子们来说应该不是什么好消息吧！

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虽然韩国的整顿行动失败了，但是看着他们疯狂的培训市场，看着那些拼命学习的孩子，看着他们卷得越来越厉害的教育现状，我更加深刻地明白，为什么整治培训机构刻不容缓。

没有家长希望自己的孩子过得那么辛苦吧！

近两年在我们周围，各种培训机构纷纷涌出来，铺天盖地的宣传广告随处可见。身边的家长竞相鸡娃，自己不给孩子报两个，都觉得在扯孩子后腿……

国家“双减”政策的推行，无疑是用强制力量为这股“培训之风”拉了闸。

但是光靠强制力远远不够，最根本的还是在于公共教育资源的缺乏，以及以分数为准的考核制度。想必国家还有后续政策，我们只需等待即可。

希望我们能走出和韩国不一样的路。

也希望我们的孩子能有个相对轻松而公平的教育环境。

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