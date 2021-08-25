看完杨千嬅的育儿观，我突然没有养娃焦虑了！

最近刷到了一档综艺，本来只是打算随便看看，结果却不料瞥见了一个熟悉的身影——杨千嬅。

看到她总是会想起那些金曲，果敢决绝为爱无惧千军万马的《勇》，在车厢中默默祷告的《少女的祈祷》，悲伤悱恻的《可惜我是水瓶座》，当然还有前段时间大热颠倒众生的《处处吻》。

出道26年，除了在事业上取得傲人成绩外，杨千嬅也收获了非常幸福的家庭。和老公结婚十二年，有个可爱的儿子Torres。

眼看着她从当初那个爽朗的少女，变得练达从容，蜕变成为成熟而有魅力的女人。没想到，她在育儿方面的见解也颇为独到，令人眼前一亮。

做父母的需不需要资格考试？

我们常听到一句话，“一想到为人父母居然不用经过考试，就觉得真是太可怕了。”

于是在这档《做家务的男人》中，朱丹就问嘉宾们，“你们觉得做父母的需不需要资格考试？”李诞紧接着问：“你们感觉自己能通过这个资格考试的举个手？”

傅首尔等几位嘉宾都举起了手，但杨千嬅没有。她是觉得自己不能通过父母资格考试、不配当个妈妈吗？

不是。杨千嬅解释道：“父母要给孩子爱，而不是以资格感去量度的”。

短短一句话，惊醒梦中人。是从什么时候开始呢，一切事情都要用“资格感”来衡量。做到x件事，才配“好妈妈”；做到这x点，才算“好孩子”……

更可怕的是，我们不仅用资格感来衡量自己，还用着资格感去苛求孩子。

什么是资格感？

父母对孩子的爱，源自天性。

当得知自己升级当爸妈时，当看到B超图片上的胎儿时，当孩子呱呱坠地时，这些时刻父母心中的幸福之情溢于言表——这是不带任何附加条件的爱。

但是当孩子渐渐长大，这份爱却戴上了“资格感”的枷锁。

你怎么就考了xx分，你看看xxx，我们怎么会有你这样的孩子！

听话，别闹，懂点事吧！你再这样，妈妈不要你了！

这些话是不是常常听到？在我们看来，说这些无非是想让孩子进步，但是从孩子的角度来理解，这些话传递的讯息是：只有我满足了条件，爸爸妈妈才会爱我。

阿兰就是在这样的环境中长大的。

上学时，她很喜欢家门口的一家餐厅，但是只有当她考了第一名时，爸爸妈妈才会带她去吃饭，还会告诉她：“很好吃你很喜欢对不对？那就好好学习，下次考到第一还带你来。”

她的父母不敢松懈，只有不断付出，才能让他们觉得自己配得起“父母”这个身份；她也不敢松懈，她觉得只有满足父母期待，才能得到他们的爱，才能继续现在的生活。

即便到了大学，父母对她的监督仍然没有结束。因为父母觉得谈恋爱影响学习，所以阿兰不得不选择了分手；因为父母觉得某专业就业前景更好，阿兰不得不放弃了自己喜欢的专业……

后来她变得沉默寡言，对什么都提不起兴趣，什么人都不想见，一个人离开了学校。

弗洛姆在《爱的艺术》中说：靠努力换回的爱往往让人痛苦地感到，自己不是被人爱，而是被人需要。

阿兰父母对于女儿是十分上心的，想要尽心尽责做“好家长”，也付出了自己最大的努力。但是阿兰并没有感受到父母的爱，她只记得一个又一个的要求，只知道自己要不断满足这些要求。

当有一天她累了，不愿意再去满足这些条件了，她就会觉得父母也不会爱她了，自己没有存在的价值，于是她选择了自己离开。

真正的爱，不谈资格

那么真正的爱应该是什么样子呢？或许《哪吒之魔童降世》能给我们一些启发。

在电影中，哪吒是以魔童身份出生的，和乖巧懂事毫不沾边，被人称作祸害。

他的父母——李靖和殷夫人并不以他为耻，反而无条件地爱着他，支持他。

他们坦然接受了孩子的真实样子，并全心全意地爱着他。在天雷准备灭魔丸时，李靖去求太乙真人换命符，想以自己的命换哪吒的命，原因只有短短四个字——“他是我儿”。

只因为是自己孩子，并不需要他如何有成就，并不需要他多么出色，身为父母都会无条件地去爱他。也正是这份深沉的爱唤醒了哪吒，让他脱胎换骨成为了英雄。

去爱孩子，不是去爱他们做的事情，而是去爱他们本身。源自父母的无私的爱和全情支持，会成为孩子最坚硬的铠甲。

认可孩子，也认可自己，放下焦虑

对孩子提出种种要求的背后，其实也折射出了父母对于自己的不认可。

自己事业受阻，害怕孩子将来重走自己的老路，于是从小紧盯孩子的分数排名，一丝不敢松懈；

自己一事无成，害怕和别人攀比时毫无筹码，于是要求孩子出色，成为人中龙凤，给自己争光。

有些父母可能从来没有爱过自己，他们在这样的环境中长大，已经习惯以实现价值的资格感来衡量所有人。不断要求自己，要求孩子，不断衡量亲人有没有资格、配不配得到他们的爱。

但其实，作为父母，我们对孩子最大的期待难道不是健康快乐吗？如果孩子只会一味满足父母的需求，和提线木偶又有什么区别呢？我们带孩子来到这个世界，难道只是为了让世界上多一个木偶吗？

少一些要求，少一些评判，少一些衡量，多一些爱——爱自己，爱孩子，爱生命本身。

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