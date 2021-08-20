动物园内打架引发“动物效仿”，丢“人”！旁观者还有孩子……

最近，北京野生动物园出了件令人哭笑不得的事儿~

7号下午，有两家游客在北京野生动物园内游览时，因琐事起了争执，进而发展成互相推搡、谩骂。由于动静不小，还引起了附近的大量游客和动物们围观……

随后，园方发布了一则通告，特别指出：“双方撕打地点附近的动物们是第一次看到人类之间的打斗场面，令它们印象深刻，当晚部分动物家庭在兽舍内纷纷效仿，场面一度失控，在饲养员的耐心教育下才知道打架不好，特别不好。”

人类打斗场面，让动物们“印象深刻”

我们先来回顾一下，让动物们印象深刻的人类打斗场面，究竟是什么级别？

不得不说，的确激烈。可以看到成年人在地面互踹、薅头发，甚至还有个抱着孩子的也“不甘示弱”加入了战场。

当然很快她也被对方攻击，激烈的“战况”迅速吸引了不少路人，其中不乏孩子的身影。

难怪连动物看了都想模仿。

难怪连动物看了都想模仿，针对这事，网友们也表示，真是丢“人”！

还要在饲养员的耐心教导下，才让动物们明白了，打架不好，特别不好！

教人先教己

连动物都知道模仿人类的行为，更别提人类幼崽了。我们不知道是什么样的琐事引得双方大打出手，但在动物园内有争执，应该寻求园方管理人员的介入，协调无效后可以直接报警，绝对不该一言不合就打起来。

现场还有不少孩子，甚至打斗的人中也有抱着孩子的，这样的行为就会给孩子错误的示范，让他们误以为可以用武力去解决问题。

之前在福州发生的一件事就曾引发网友们热议。

一个普通的午后，宝妈带着一名两岁左右的男童来到餐厅，孩子独自在玩具区玩耍，而这位母亲则坐在座位上使用笔记本电脑。

当时一位店员和孩子在一起，孩子一次次摔店里的玩具车，于是这名店员温和地把玩具车拿到了自己背后，并且很温柔地告诉孩子，玩具车不是这样玩的。

从监控中看到，店员后来将玩具车又拿给了孩子。不过孩子放下了玩具车，拿起了另一件玩具，又狠狠摔了出去。

无奈之下，店员抱起孩子，找到了家长，希望家长能够看护一下孩子。谁料这一举动竟然惹怒了这位宝妈，她不仅诬陷店员“攻击了我的孩子”，还在店内大吵大闹，严重扰乱了餐厅的秩序。

在争执过程中，宝妈还抓起吧台上一件木质台历重重地摔在了地上，由此可见孩子爱扔东西的习惯是如何养成的了。并且，由于餐厅吧台是大理石面板，当她摔东西时，自己的玉石手镯也不慎一同碰碎了。

更为过分的是，这位宝妈还闯入了餐厅吧台，当众脱下孩子的尿不湿，在餐厅工作键盘上来回擦拭，并且拍摄了店家的内部信息。

店员劝说无果，只好叫来了商管人员，并且拨打110寻求帮助。警方到场后，希望双方去派出所处理，但宝妈始终不肯离开，在店里不依不饶。最终僵持了五个小时后，宝妈和丈夫才离开。

由于是亲子餐厅，当时店内还有其他顾客带着孩子在用餐，店员表示，有的家长赶忙带着孩子离开了，还有的家长用手捂住自己孩子的眼睛，不希望小朋友看到如此暴力的一幕。

难以想象，这样胡搅蛮缠不讲理的家长，如何能培养出懂事知礼的孩子？

北大校长蔡元培说：家庭者，人生最初之学校也。一生只品性，所谓百变不离其宗，大抵胚胎于家庭中。家长是孩子第一任老师，但是却有这么多家长给孩子做出了坏榜样。

熊孩子的背后必然站着熊家长

不知道大家还记得这件事吗？

今年五一期间，在上海迪士尼，有一个男孩一边喊叫着，一边双拳对着“噗噗熊”的肚子连续猛打，玩偶内的工作人员受到攻击，不由自主往后退。

其他工作人员见状便阻拦了男孩，见到有人来交涉，男孩不情愿嘟囔了一句“对不起”，就转身想走。工作人员请男孩和家长一起到场馆外，想进一步了解男孩为什么要攻击噗噗熊。

没想到的是，男孩父亲态度特别嚣张，不但没有丝毫的愧疚，还怒怼工作人员：“孩子都道歉了，你还想怎么样？！打坏了吗？何必为难一个孩子？！”

作为孩子的监护人，这位父亲显然不合格。孩子犯错后，身为家长应该诚恳表达歉意，主动提出补偿措施，而不是把“道歉”当作免罪金牌，认为只要敷衍道歉了就没事了。打个不厚道的比方，被打的工作人员可以以其人之道还治其人之身，打孩子几下然后道歉了事吗？是不是很符合这位家长的逻辑呢？

1818黄金眼也报道过这样的事件。

一位女士的奔驰车被6岁男孩划了很多痕迹，她查看监控掌握证据后去找对方父母，结果孩子父母极为不配合，甚至说：“你报警来抓他呀，我们家长可以不管孩子，法律都约束不了我。小孩才6岁，我跟他谈什么？”

孩子天性顽皮，犯下一些错误也不是不可谅解，但是对于这些家长的态度，我们实在难以理解。为人父母，不仅没有给孩子做好榜样，面对错误还嚣张跋扈，助长孩子的顽劣气焰，小时候划车打人不加管教，长大后抢劫杀人追悔莫及。

家庭氛围会影响孩子一生，潜移默化的教养胜过一切教育方式。

如果家长自私自利，不愿承担责任，那么孩子多半爱抱怨爱逃避；

如果家长崇尚暴力，喜欢动粗，那么孩子多半经常打架，臣服拳头；

如果家长嚣张跋扈，目中无人，那么孩子多半粗鲁无礼，举止任性。

你希望孩子成为什么样的人，就先努力让自己成为这样的人；你的一举一动，都被孩子看在眼里；你的一言一语，都关系着孩子的未来。

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