女子带娃凑热闹，瞬间被火焰包围！酒精这样使用才安全！

吃瓜有风险，围观需谨慎！这不，一女子带孩子围观烤鱿鱼时，双双被烧伤。

事发时，一女店员在店门口用酒精灯烤鱿鱼，不料在添加酒精时引发爆燃，围观的女子和孩子遭了殃。

目前，案件还在处理中，仅从视频来看应该是女店员使用酒精操作不当所致。

之前，两情侣在餐厅就餐时不幸遇到了同类事件，服务员倒酒精时突然起火。

酒精，大家再熟悉不过了。常温状态下，它是一种易燃、易挥发的无色透明液体。但它也是易燃易爆危险品，遇明火、高热会引起爆炸燃烧，引起烧伤或者火灾事故！

因相关研究表明：75%浓度的酒精可以有效消灭活病毒，所以疫情期间，大家纷纷使用75%医用酒精来居家消毒。

与此同时，悲剧也在酝酿……网传多起在家使用酒精消毒引发意外，其中一些新闻已被辟谣，但这种情况确实可能发生。

合肥就发生过一起。一女子做饭时突发爆炸，就是因为进厨房前用酒精喷雾给自己进行全身消毒(身穿化纤家居服)。

所以，大家使用酒精消毒时姿势一定要对！

酒精的正确使用姿势

首先，大家要知道用于消毒的酒精，并非越纯越好！

最佳的消毒杀菌浓度为70%～75%。如果你买到的是90%的酒精，请在使用前按照说明书对其进行稀释。

再来，不建议采用酒精喷洒的方式来消毒！

这是因为酒精喷到空气中，变成的蒸汽比空气重，能在低处扩散到很远的地方，一旦遇高温物体、衣服静电、电火花或点燃的香烟等，就容易发生爆燃。

再说，乱喷一通的话，酒精蒸气通过呼吸吸入、通过皮肤吸收有导致中毒和过敏等风险。

为安全起见，建议直接用 75% 左右的酒精擦拭物品。是以“擦”为主哦，使物体表面湿润，并自然蒸发干燥，即可实现灭活病毒的效果。

比如把酒精喷在抹布上擦箱柜，喷在拖布上来拖地，倒在棉球上，擦手机、钥匙、门把手等等。至于使用过的抹布等消毒用具，要用清水洗涤干净，放在通风处晾干。

其实，如果大家只是出门买个菜，遛个狗，口罩有戴好，也没接触什么可疑的人，回家后马上认真洗手，正常换洗衣服就好了，别太紧张了。

对了，还有酒精的保存，得放置妥当。记得放在孩子和宠物接触不到且避光阴凉的地儿，离厨房、阳台都远点儿，密封装好，用完记得立马盖盖子哦~而外出时，可以使用可以随身携带更方便更安全的酒精湿纸巾。

酒精着火怎么灭，怎么自救？

切记，使用酒精时一定要远离明火、高温！

如果真的碰到酒精着火，一定要保持冷静，正确应对：

1. 立即脱去衣物

衣物一旦沾上酒精就成了燃烧物，这个时候应迅速去除衣物，脱离热源，如此可以最大程度减轻损伤和后果。

2. 避免高声喊叫

这一点也很重要！在头面部被火焰包围的情况下，喊叫非常危险，会引起严重的呼吸道烧伤（烧伤患者三大死亡原因之一）。

3. 想方设法灭火

如果就近有水桶就太好了，应迅速泼水灭火。如果没有也别慌，可以就地打滚压灭火焰。即便压不住也至少能压制火势，尽最大可能减轻烧伤。

如果火势不大，可以尝试自行灭火，用湿布盖火断氧最靠谱！最好使用用水浸湿的、覆盖面较大的物体，如湿棉被。

不建议用灭火器，其喷出的干粉也有断氧的作用，但有一定的腐蚀性，可能会对皮肤造成损伤。

给居家环境消毒还有哪些方法？

参考世界卫生组织、中国卫健委等的建议，如果家庭中没有感染者，或者没有高频接触病人的情况，没必要每日消毒，常规清洁并定期对居家环境消毒即可。

如果很担心，除了上面讲的酒精擦拭，还可以选择以下方法进行消毒：

＊ 56 ℃ 加热 30 分钟，温度越高时灭活越快;

＊ 含氯消毒剂（有效氯含氯为 500 mg/L ，如 84 消毒液、漂白粉、健之素等）擦拭或浸泡 5 分钟;

tip：生活中，有娃的家庭不少会使用84消毒液等含氯消毒液消毒，下面附上使用注意事项，大家看图就知道了。

＊ 用灯管辐射照度至少为 90 μ W/cm2 的紫外线灯，在 80 cm 内照射 60 分钟。

好啦，篇幅有限今天就讲到这里。最后再次提醒大家，75%医用酒精是易燃易爆液体，使用时要注意安全，尤其是喷酒（不建议）时切记远离明火和高温物体，而放置时要注意不要靠近加热、取暖炉等采暖器具，同时要注意避免儿童接触。

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