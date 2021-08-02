“因为妈妈说的一句话，我不想生三胎了…”

以前老话是说“嫁出去的女儿泼出去的水”，不过现在这句话已经被推翻了。很多独生女出嫁后，也会时不时地回娘家住些日子。但是如果娘家有兄弟，出嫁的女儿还能回去住吗？

近日，妈妈社区一位妈妈就遇到了这样的烦恼：

自从结婚后，我就长期待娘家，必要的习俗节日才回婆家呆。

后来我去工作了，大宝都是我爸妈带大的，我生二胎后就一直待娘家了。老公在家，也极少回去，与婆家距离就几公里电动车能到达的地方。

昨晚我妈跟我说，要学会做饭什么的，以后大宝读小学了，要做饭给她吃。

我就说，让她下课回家里吃就行了。

妈妈就说，现在哥哥还没有结婚你可以在这里爱怎样就怎样。等哥哥结婚就不一样了。

霎那间，我的心拔凉……我带孩子在娘家住也是因为你们在家无聊， 所以我就让孩子来陪伴你们。家里的清洁没人搞，我就在家里帮忙搞点清洁，做做家务。我除了不做饭，其他的什么都是我做了。之前我带孩子回婆家住了一段时间，哥哥说家里太安静了，所以我才带孩子回来陪伴你们。

本来想生个儿子，弥补我的失望。可是经过昨晚妈妈说的话，我觉得要是生了个儿子，娶了媳妇，我两个女儿就没娘家回了怎么办……

帖子发出后，很多妈妈参与讨论。

有些妈妈认为，确实不该在娘家长住。

“妈妈说的对啊，有了哥嫂肯定不会一直在娘家住，有婆婆还是带着孩子回婆婆家，让他们带孩子。”

“我个人是不喜欢住婆家，也不喜欢住娘家，何况我妈并不稀罕。你两个女儿，也一样的，如果你两个女儿成家后，各自都拖家带口的一起回去住你那里，也极有可能会有矛盾的。不是不爱她，而是人多是非就多，到时候让两姐妹影响感情，反而不美，除非你只有一个女儿回去常住。你看那些两兄弟一起住，或者兄妹一家都一起住的，或者两姐妹带着家庭一起常住的，有几个不闹矛盾。不常住的无所谓。”

“妈妈说的没有错，我们也是做媳妇的 ，换位思考一下，自己的姑子带着自己的孩子，天天住在娘家。你会高兴吗？”

还有一部分妈妈认为，这取决于娘家哥哥嫂子的态度。

“我结婚后就回去住过两次每次一周，感觉挺好，我妈我嫂子帮我带孩子，洗衣服，反正就是我啥都不用干，也没有后顾之忧不用担心我嫂子不高兴什么的。第一我嫂子人很好，第二我爸妈有当家做主的能力。”

“还得看你哥娶的嫂子怎么样的，我嫂子都是叫哥来婆家接我回娘家住的，因为我老公上班周末才回家。”

也同样有妈妈担心女儿没娘家可回，放弃拼三胎。

“说句实话，有了儿子确实会没有娘家，尤其是父母老了，在大多数家庭你妈说这句话也没错。不过，你可以成为不一样的！我也两个女儿，是没勇气要三胎了”

对于这个话题，你有什么看法？

如果你有儿有女，会支持女儿回来住吗？

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