揪心！5月龄宝宝成大头娃娃，激素宝宝霜要警惕！

这两天，“大头娃娃”事件牵动着万千家长的心。要不是曝光了，谁能想到宝宝发育迟缓、多毛、脸肿大的祸首竟然是日常用的宝宝霜！真让人有气愤，又后怕！希望更多的人能知道这件事，提高警惕，避免让宝宝受到伤害！

1月7日，@老爸评测-魏老爸在微博曝光了一起疑似“大头娃娃”事件。原来，一名5个月大的女婴用了“嗳婴树”品牌的“益芙灵多效特护抑菌霜”后，变成重达22斤的“大头娃娃”，并有发育迟缓、多毛、脸肿大等症状。

女宝使用抑菌霜后成“大头娃娃”

原本漂漂亮亮的女宝宝，仅2个月时间就大变样：不长高只长胖，脸蛋肿大，额头还长出一些又黑又密悠长的汗毛。

开始时，大家以为是妈妈奶水出了问题，因为女宝宝是纯母乳喂养。但是母乳送检后一切正常，于是医生只能建议对宝宝进行节食减肥，少吃母乳。

可一个月后情况更糟了！女宝宝发育迟缓，看着肉嘟嘟的脸蛋摸上去却像石头一样硬。焦急万分的父母又带孩子到了更权威的医院。这次，事情有了转机。护士指出可能是激素药膏的问题，他们之前就曾接待过4个这样的宝宝，都是激素药膏引起。

一番检查后，才终于找到女宝宝家长从一家母婴店购买的婴儿霜——益芙灵多效特护抑菌霜。

使用激素面霜有多可怕？

经专业机构检测，发现该抑菌霜竟然含有30多mg/kg的激素(氯倍他索丙酸脂)，简直了！

TIP：什么是氯倍他索丙酸脂？

它的别名大家可能听过，有氯氟甲泼尼松、丙酸氯倍他索、丙酸氯倍米松、特美肤等，其实都是一种物质，属于糖皮质激素家族中的一员。

要知道，宝宝的皮肤比成人更薄，容易吸收外来物，再加上正处于生长发育期，所以更容易被激素影响，甚至出现大头娃娃症状。一旦长期使用激素超标的宝宝面霜危害还不止停止发育、多毛、满月脸，还可能导致孩子患上骨质疏松、肾结石等疾病！

这样的事情不是没有发生过，南京零距离曾曝光过这么一起事件：

警惕“消”字号的宝宝霜

现在的药房不止卖药，大家一定要擦亮双眼。

这次被踢爆的产品，又是“消”字号！

可能不少家长会误以为能在药房买到的“消”字号肯定能治病。事实上，不同于具有治疗作用的国药准字号，“消”字号产品属于卫生消毒用品，不是药，不具有任何治疗作用。

消字号是经地方卫生部门审核批准的卫生批号，格式为X卫消证字XX第X号，属于卫生消毒用品范畴，仅有消毒功能，不具备治疗作用。

生产企业和经营企业不应该对“消”字号产品做任何有疗效的宣传。

而超市、商场专柜或者网上销售的“妆”字号则是化妆品。对于这两类产品，国家有明文规定的：不得添加激素，也有明确不得加入的成分。更是不能代替药物， 不得宣传医疗作用。

但有些无良商家就是一边强调无重金属无激素，甚至贴出所谓的检测报告，一边明里暗里宣传或暗示其治疗功效，欺骗消费者！

大家想想看，若是它的产品真的安全有效干嘛不去申请一个「国药准字号」，然后光明正大的卖，却非要偷偷摸摸打擦边球？

所以说，错不在激素，而是无良商家宣称了无激素，却又违规添加了激素，这就使得很多家长在毫无知情的问情况下，把问题宝宝霜当日常护肤品给宝宝用了！

治疗湿疹有必要用激素吗？

先来看看一张激素的分类图：

湿疹、皮炎是儿童常见病，医生一般只会开弱效和中效的药膏，只有重度才有可能会用到更强效一些的激素药膏。

而那些宣传对湿疹有特效的问题宝宝霜被查出含有激素，大多属于强效激素，甚至是超强效激素！

可以说，那些一抹就有效果的不用怀疑，肯定有激素，而且很可能超强效激素！

当宝宝皮肤出现问题，不要自行给孩子用药，以免情况更严重。而对宝宝的日常护理（主要是清洁保湿）做到位的话，是可以减少湿疹皮炎的。当然了，大家也没必要谈激素色变，只要在医嘱下合理选用外用激素药膏通常是安全有效的。

最后，希望有关部门能加强监管，尤其是在某些重点省份，不要让不合格产品流入市场坑害宝宝！

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