在熊父母眼里，“TA永远还是个孩子”

国庆期间，被“软禁”半年的人们终于可以出门玩一把了。在旅游中，最怕遇到一些没素质的人，尤其是碰到所谓的“熊孩子”，所到之处寸草不生，最重要的是还有一些熊家长在一旁帮忙开脱~

10月7日，广州一景区监控拍下了一对母子的行为，视频曝光后，瞬间引发了众怒。

监控显示，高个男子反复用脚踢蹬景观仙人掌，而在一旁的妈妈发现了之后，只是随意说了两句。随着这位妈妈转身，男子继续自己的行为，最终仙人掌“不堪受辱”，被踢断了。

事情发生后，也引起了景区的重视，经过多方配合，这对母子迅速被找到了。对于此事，母亲表示愿意赔偿，但依然还在为儿子辩解：“他还是个孩子！”都这个身高了，还用“孩子”开脱，这位妈妈真的说的出口啊~

目前这对母子已被当面批评教育并赔偿了500元。

无独有偶，10月4号，海南海口影城恒视LUXE激光巨幕影城也发生了类似的事情。监控中，一个小朋友一直在空座位上爬来爬去，并且还跑到银幕前，多次用脚踹，最终导致银幕损坏。而赔偿价格自然不便宜，最起码值几十根仙人掌了~

熊孩子的背后，一定有熊家长的支撑！

生活中，每每遇到这类事情，大家都在吐槽孩子太熊，但其实孩子是无辜的，该被骂的是家长。广东省博物馆有过这么一条留言：“工作人员管得好多啊！又不能吃东西，又不让孩子跑！孩子不是要解放天性吗？跑怎么了跳怎么了？碰恐龙又怎么了！不行吗！观众不是上帝吗！孩子就不是吗？”

想要孩子不熊，家长要“吾日三省吾身”，这些行为万万不可有！

1.给孩子特权

在不少家庭，孩子都是全家的中心，享有最高规格的特权，很多东西都是“专门给孩子准备的”。虽然这是希望给孩子最好的，但是如果总是享受特权，那么孩子也会变得不懂得分享、不愿意分享，也不会共情，并且觉得外面和家里一样，变得自私、缺乏同情心。

2.一味地袒护

即便孩子个子比自己还高，一些家长还总是用“他还是个孩子”这类理由来袒护。孩子犯错，家长应该第一时间阻止并且教育，如果反其道而行，一直护犊子，那么孩子将会缺乏是非观，日后也会性格扭曲。

3.过分关注他

有些家庭，总喜欢把目光放在孩子身上，而这种过度关注，虽然会给孩子最周到的照顾，但是也会让孩子一直承受无尽的压力，时间久了内心容易出现抵抗和抗拒的情况，而这类孩子往往更容易出现叛逆情绪。

4.什么都满足

随着孩子的成长，他们也慢慢拥有了自己喜好，相应的也会有一些需求。而如果家长对孩子的需求不做选择，100%满足，就会让孩子觉得这都是应该的，慢慢的就会缺乏正确的节约理念，同时也不会体谅他人的难处。

5.跪式育儿

虽然一直都说家长要成为孩子的朋友，但是也要有一定的威信，最起码要平等。而有些家长则选择“跪式育儿”，为了给孩子最好的，就自降身份，孩子不肯吃饭就央求，边哄边喂饭。慢慢的孩子就会自以为是，家长的威信也会消耗殆尽。

6.允许生活懒散

在孩子成长过程中，难免会有一些不好的习惯，比如偏食挑食、晚睡晚起、玩耍无度等等。如果不及时加以控制，那么孩子就会逐渐失去时间观念和自控能力，将来走上社会也会过于随便，没有基本的规矩感。

7.啥事都包办

不要把什么事情都揽在自己身上，只要孩子年龄到了，就可以让他们做一些力所能及的事情，比如扫地、拖地、叠衣服等等。那种上了大学还不会系鞋带、修衣服的孩子，真的能在社会上独立生存吗？

8.不让孩子独立

有不少家长，做什么事情都护着孩子，含在嘴里都怕化了。而长期被这么照顾，孩子会一直依赖父母，缺乏独立性，将来走出去也会变得胆小懦弱。

9.惧怕哭闹

有些家长特别心软，孩子一哭都舍不得教训，甚至还主动哄了起来。这样的父母不仅会丧失威信，还无法建立家庭秩序，孩子也会变得自私、无情、任性，出门在外就会变成典型的“熊孩子”。

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