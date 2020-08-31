孕妇入职3天被辞退，哺乳期被要求手写心得……职场女性生育太难！

各位，当生育问题和工作发生冲突的时候你会怎么做?比如求职时发生自己怀孕了，哺乳期被公司要求手写工作心得，一个错别字扣50元，晚交漏交罚100……这段时间，相关事件接连上热搜，引发网友热议。

孕妇入职3天被辞退，维权不幸流产

28岁的杨女士8月初求职，但在面试前1天却得知自己已怀孕47天。

惊喜又忐忑的她就怀孕一事咨询了律师，得到的回答是：是否将自己怀孕的事属于她的个人隐私，说不说是她的自由。

于是，她在面试时就没提怀孕的事，很快顺利入职。不料，入职第三天，签好劳动合同准备交公司盖章时，她突然被告知自己被辞退了。

杨女士称，自己和老板沟通过程中发生冲突，当天下午流产了。在她看来，这和自己在公司收到惊吓有关系，所以希望讨个说法。

公司方面表示，辞退杨女士是因为发现她不能胜任工作，之前并不知道的她怀孕一事。直到公司准备辞退她，她才说自己怀孕了。

警察来访记录显示，该公司老板表示在争执期间并未与杨女士发生过推搡行为，还就自己对杨女士大声说话道了歉。

目前劳动监察部门已介入调查。

对此，网友们看法不一。有人认为，杨女士明知怀孕却未告诉公司不地道，也有一些人甚至认为有碰瓷的嫌疑。

但也有人支持杨女士，认为职场对女性太苛刻，孕妇在职场地位总莫名很尴尬，怀孕并非不能工作。

TIP：试用期内怀孕可以被辞退吗?

虽说国家对孕期女性劳动者的劳动权益给予了特殊保护，但并不是说用人单位就不能辞退怀孕的女职工。

孕妇在试用期内，用人单位如有正当理由可与其解除劳动合同。

有律师表示，杨女士若想证明流产与争执有关联，需到医院出具证明，证实其中的因果。

哺乳期被要求手写心得

这家名为上海半木轩家具有限公司的企业，发了这么一则邮件：让一员工每天完成一篇销售支持心得，每小时600字，每天一句重复句子罚款100元，晚交或者漏交罚款500元。考虑其哺乳期视力不好，此任务为手写。

北京慕公律师事务所主任刘昌松表示，该公司的这一做法涉嫌体罚虐待哺乳期员工，肆意侵犯女员工的财产权益。

有网友表示，自己就是该公司员工，此事为真!事情起因是公司单方面降薪，且克扣生育津贴。

公司：已与员工解除误会

24日下午，该公司官方微博@半木BANMOO回应，称公司将严格遵守国家法律法规，进行反思及妥善处理。

25日，该公司宣工作人员表示，朱女士是他们公司的一名销售老人员。公司已于24日下午和其沟通消除误会。朱女士不需按邮件要求写心得，已重新返回销售岗位工作。“这件事归根结底是公司管理上存在一些漏洞和疏漏，我们也表示遗憾和道歉。我们会对这个事情进行一个彻底的调查，并作出处理。”

员工首发声：正与公司沟通解约

26日晚，朱女士同事爆料：朱女士并没有和公司达成和解，其在朋友圈发文称，自己收到邮件后非常痛苦，精神压力大。她25日撤销了相关仲裁，是因为公司已足额发放降薪工资差额及生育津贴差额，目前在家休息。

她还表示，休完产假返回职场后遇到了很多困难。

最新消息：公司道歉

27日下午，半木家具在其官方微博@半木BANMOO发布了公开信，向当事员工朱女士道歉。

公开信中写道，半木公司的全体成员，女性的比例占78%，大部分有小孩，其中有好几位也将在近两三年结婚或者生育。“我们不会不关心自己的权益诉求，让哺乳期同事陷入这样的压力状态并非本意。”

对于此事，很多网友认为该公司是变相逼迫员工主动离职。

不知道，大家对上述2件事怎么看？你是否因为生育在职场遭遇困难。欢迎留言哦~

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