超给力！落地镜被碰倒，爸爸飞扑救下宝宝

相信大家都听过这句话，安全时爸爸最危险，危险时爸爸最安全。当宝宝和孩子一起玩耍的时候，长不大的爸爸们会带着孩子涉险，而当孩子出现危险的时候，爸爸们经常会化身超人成功化险为夷。今天要说的就是危险时的爸爸：

↑↑↑近日网上一段视频火了：一家四口在客厅里玩耍，其中一个孩子不小心碰倒了了落地镜，而在镜子的落地点正坐着另一个孩子。危急时刻，站在另一头的爸爸秒变超人，飞身扑了过去，托住了正倒下来的穿衣镜。↓↓↓

而这位超人爸爸也一下子冲上了热搜，网友们纷纷为他的举动点赞：

当然在感叹“父爱如风”的同时，我们也不能忽略家居危险，比如视频中的家居意外倾倒情况，下面就和大家聊一聊：

该如何避免家居意外倾倒？

1.购买合规的家具

国家都有明文规定，哪种高度和质量的家居适合儿童和成人使用，而购买符合使用标准的家居，安全性也比较高，相应的也能一定程度上能够规避风险。

2.给家具加个固定

家具买好之后，可以放家里测试一下，看看是不是可以轻松推倒。如果是比较容易倾倒的，那么就要加个连接物以固定在墙上。这样即便是孩子去攀爬，也不会担心家具被弄倒。

3.少放易翻倒的东西

在不少事件里，孩子被砸伤并不是因为家具倒下来，而是被家具上放置的东西砸伤。所以说建议高度在孩子视线内的家具上，不要放置重的、容易倾倒的东西，以防掉落砸伤孩子。

4.尽量不选玻璃材质

家具尽量不要选择有玻璃材质的，因为这类家具在倒地的时候，很可能因为玻璃碎裂而出现二次伤害。类似于镜子等物件，最好能直接固定在墙上，这样就不用担心意外倾倒的情况。

除了家具倾倒，这些危险也要当心

家具危险不仅仅是就砸伤，还可能有以下危险：

1.意外磕碰

孩子好奇心强，活泼好动，但是自我防范意识较低，缺乏必要的自我保护措施，很容易被家具的边边角角所伤。所以有孩子的家庭，最好能选择没有棱角的家具；如果购买了带有尖锐棱角的家具，那么可以购买一些防撞条来做防护，虽然这样美观度很差，但是为了孩子的安全，还是值得的。此外不要在低矮家具上放热水、剪刀等物品，以防孩子拿到造成更大的伤害。

2.被卡被夹

有些家具的缝隙不合格，而孩子又喜欢用手指去探索，结果就导致手指被卡夹伤的的情况，如果身边恰好没有大人，孩子的手指将难以保全。所以在购买家具的时候，一定要检查清楚，看看是否有过宽缝隙；翻门翻板的关闭力也不可过大，在打开的情况下不能轻松关闭。此外还可以在家中有门的地方，安装防撞安全卡（用旧衣服或者麻绳也可以），避免孩子被门夹伤。

3.导致窒息

有些家具空间比较大，孩子会在玩耍的时候钻进去，如果恰好门关上并且很难打开，那么孩子可能出现窒息的情况。建议冰箱、洗衣机等都购买有儿童锁的产品，这样孩子不会轻松打开；孩子可以够着并且空间比较大的柜子，最好能锁好。除此以外，电线也可能导致窒息情况，为此家电的电线要收纳好，平常也要经常教育孩子，不能独自拉扯家电。

4.化学危害

一些不法商家，为了降低成本，会再制造过程中使用有毒有害的化学物质。尤其是很多儿童家具中，有不少有毒物质是无臭无味的，爸爸妈妈们很难察觉，孩子经常接触这类家具，就可能出现高热、昏迷、头痛、呕吐、烦躁、痉挛等情况，严重者出现腹腔积液、肝昏迷，甚至死亡。所以在购买家具的时候，一定要索要并查看一下产品报告，确认无重金属、甲醛等有毒物质。

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