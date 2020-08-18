被盗号？马伊琍含泪转发“阴道哑铃”引热议

女性那些产后隐痛，只有经历过才懂得。很多时候，由于古老的道德审判和固有的羞耻感，很多人对此难以启齿。前不久，马伊琍公开谈论产后后遗症，引起热议。

马伊琍发文曝女性产后隐痛

前不久，马伊琍微博转发《我买了一盒阴道哑铃》一文，并写道“不是所有女人都懂得产后如何爱护自己的身体，因为信息闭塞，也因为对自己的困惑难以启齿，这种难以启齿来源于古老的道德审判和固有的羞耻感。”

不要太赞同!

生产对女性身体的影响无疑是巨大的，如果没有及时做好产后修复会带来很多问题。但是不是每个女性都能意识到，有些人即便发现问题也不重视，傻傻的认为每个女人都会这样。以前是消息闭塞，是条件有限，而现在那些生产的尴尬和痛苦不应再成为女性的耻辱。

这次马伊琍站在女性的角度呼吁大家，学会自我解放，真正的去关爱自己，不要忽视了产后的生理疾病，更不要碍于一些“莫须有的羞耻心”而耽误了最佳的治疗时间。

但很好笑又可气的是，微博一发，竟然招来不少人的调侃：

“你发的这都什么东西啊?”

“你是不是被盗号了?”

“作为公众人物发这种东西真的好吗?”

只是分享了一篇关于女性生理健康的文章，就被扣上各种帽子。

是因为提到“阴道”二字，某些人联想到了“性”，所以谈性色变?还是因为涉及女性生产问题，被某些人想当然划为煽动女性情绪，宣扬女权主义又或者支持丁克?

盆底肌对女性有多重要？

有句话说得好“这个世界上没有任何一位女性会真的后悔生下孩子，让她后悔的往往是产后的生理之痛”。而女性可能要面临等如漏尿等尴尬都是由于产后盆底肌没有及时治疗锻炼造成的。阴道哑铃呢，是生产后女性恢复阴道弹性的专用产品，可以使用其做盆底肌训练。

据数据显示，在国内已婚已育女性里，有45%患有各种盆底疾病，国外也有文献报道，每3个女性中就有一人患有盆底疾病，妊娠和分娩都对女性的盆底带来重大的影响。

复旦大学附属妇产科医院门诊办公室主任、盆底方面资深专家黄健表示：

“盆底功能障碍包括尿失禁、盆底器官脱垂、排粪功能障碍、下尿路感觉及排空异常、性功能障碍及一些慢性疼痛综合症。”

盆底肌指的是骨盆底部的肌肉，像一张连接着耻骨和尾椎的“吊网”，支持和承托着子宫、膀胱和阴道等，控制大小便，维持阴道的紧缩度等。一旦盆底组织受到损伤，盆腔等脏器移位会发生一系列症状。一旦盆底功能下降，“拉和撒”、性生活通通都会受到影响，严重影响生活质量，甚至还会导致心理障碍。如果没有及时治疗，这些问题随着年龄增长只会加重，最终只能做手术。

盆底肌恢复的黄金时间

产后42天是进行盆底康复治疗的黄金时期！提醒大家，一定要重视产后42天的产妇健康检查！要知道，不管盆底肌的损伤轻重，产后的3个月都是盆底肌恢复的最佳时段。至于是否需要进行医疗干预，请让专业人士来判断。

还有盆底功能的恢复是赶早不赶晚！即便错过了黄金时段，也应及早开始坚持治疗、锻炼恢复。

盆底肌恢复训练怎么做？

一般来说，严重到需要接受手术治疗的女性比较少，都是建议采用盆底肌肉锻炼，生物反馈，电刺激，膀胱训练等等非手术治疗。

其中，凯格尔运动最基本，也最经典。方法很简单，随时都能做。主要就是自主反复进行收缩肛门和阴道的动作，具体做法可以看视频哦~

长期坚持锻炼效果才更好。如果有条件，也可以寻求专业的产后康复中心，配合生物反馈或者电刺激，也有一定的辅助作用。

最后还想说一句：当妈需要付出太多，但伟大不是只能建立在痛苦之上，请大家都对自己好点吧。

今日互动，请问你会花钱进行产后修复吗？欢迎留言说说你的选择。

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