担心的事情发生了：新生军训晕倒后不幸身亡

在我国，孩子升入更高年级的时候，会有个军训活动，主要目的是为了提高孩子的政治觉悟，激发爱国热情，培养艰苦耐劳的坚强毅力和集体主义精神，并且还可以提高身体素质。然而因为军训经常在夏季进行，所以大家总会担心，孩子会不会因为天气太热而出现健康问题以及更可怕的生命安全情况。

事实证明，这样的担心并不是没有道理。8月4日下午，湖南临澧高一新生王某某，在军训的途中突然晕倒并有呕吐的情况。虽然学校没有耽搁，赶紧送到了医院，但是王某某还是没有救回来。

对于王某某的死，其母亲一直无法接受，好好的孩子送去学校军训，怎么就中暑去世了？

中暑也会死人吗？当然！

不少人对于中暑的认知，还是头晕、想吐，然后喝些水，等凉快下来就好了。但事实上，重度中暑就是热射病，其死亡率可达50%以上，七八月份更是高发期。

根据我国职业性中暑诊断标准，中暑可以分为先兆中暑、轻度中暑和重度中暑三个级别。先兆中暑及轻症中暑是比较轻的情况，患者会有口渴、头晕、多汗、食欲不振等情况。

而重度中暑则比较严重了，此时人体的体温调节功能失调，体内热量过度积蓄导致神经、器官受损，进而出现热痉挛、热衰竭的情况，如果没有得到及时的护理和治疗，那么就可能出现生命危险了。

军训期间，如何预防中暑？

入校以前都会进行军训，这个时候往往是夏末秋初的时候，气候还比较炎热的时候，孩子在烈日下训练，难免出现中暑的情况。所以下面我们就看一下军训期间该如何预防中暑：

1.一定要及时补水

人体主要是通过排汗来降低体温，所以喝水非常重要。建议孩子在军训的时候，最好能给他准备一个比较大的水杯，这样每次休息的时候，都可以及时补充一些水分，也就不会因为缺水而中暑了。建议在水里加一点点食盐，可以补充因为大量流汗而缺少的钠。

2.让孩子好好休息

对于普通孩子来说，军训是一件非常辛苦的事情，所以一定要督促孩子多多休息，比如中午最好能睡一觉，晚上训练结束后也要赶紧上床休息，不要再熬夜了。良好的休息可以有效避免中暑问题。

3.选择透气的衣服

高年级的军训一般都会发军装，低年级孩子则可能要自备衣服。建议在有选择的情况下，尽量选择透气性强的衣服，可以保持身体清爽，一定程度上也可以预防中暑。另外推荐选长袖长裤，可以有效防晒。

4.饮食清淡忌油腻

在饮食上也要多加控制，尽量选择清淡易消化的食物，少选择油腻辛辣刺激性的东西。此外注意不要让孩子吃的太饱，以免在高强度训练的时候引发肠胃不适。

5.感到不适及时报告

其实，在出现重度中暑之前，会有很多征兆，比如头晕没力气，胸闷心慌气急，有的还会面色潮红、大量出汗、心跳加速等等。如果此时还硬撑着，那么就可以导致非常严重的后果。所以虽然军训是为了锻炼孩子的忍耐力和意志力，但是也要注意量力而行，当身体出现不适的时候，要及时向教官、老师需求帮助。这样即便是中暑也可以将病情控制在轻度，避免更严重的后果。

身边有人中暑，该如何急救呢？

发现有人中暑之后，要及时脱离高温、高湿的环境，并且转移到阴凉通风的地方；然后可以让患者平躺，并且脱掉身体衣物帮助散热；现场有水源，还可以用凉水喷洒帮助降温；有条件的还可以用电扇、空调，加速散热；接下来就是赶紧送医，以防重症中暑。

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