男娃吃葡萄肿成“嘟嘟嘴”，原来过敏这么可怕！

上周，有个小朋友因为吃葡萄嘴巴肿成“嘟嘟嘴”，引起了超多人围观。有人被逗笑了，也有人分享了自己的过敏经历。皮肤科医生站出来了，提醒大家要重视过敏反应。

男孩吃葡萄过敏肿成嘟嘟嘴

这位广西桂林的小男孩因为吃葡萄过敏，嘴巴肿成了全网最性感的嘟嘟嘴。本身已经够可怜了，还要接受爸爸的“无情嘲笑”。真是亲爸啊~

“我们那葡萄是自己家种的，也没打药水。”据了解，小男孩已经吃过紫色的葡萄没事，这次吃了自己种的青色葡萄，仅吃了几颗数分钟嘴唇就肿起来了。

孩子爸爸表示虽然心疼，但看到“嘟嘟嘴”还是没忍住笑。“感觉那个嘴唇一戳就会破似的，当时也有点慌啊!”

好在孩子爸爸是靠谱的，已经带儿子去医院治疗。目前，小男孩已经痊愈啦~

不少网友表示，看到你爸都没忍住，我们也忍不住笑了。

过敏严重可致命

皮肤科医生@皮肤科医生小徐说了，男孩子的“嘟嘟嘴”是血管性水肿，急性过敏导致，提醒大家要重视，提高警惕。

他还特别强调一句，呼吸困难等需要立刻就医。为什么这么说?

要知道，过敏严重可致命!

家有过敏体质的孩子尤其是要注意。如果引起过敏性休克，没能及时抢救，严重的可能在5—10分钟死亡。如果出现喉痛、呼吸困难、喉头水肿等过敏反应，可直接导致窒息死亡。如果本身患有哮喘，一旦过敏引起哮喘发作，缺氧引起了呼吸衰竭，那也危险了!

当然了，过敏症状有轻重缓急。如果吃了某种食物，过敏比较轻微，仅发生瘙痒、红斑和些许麻木感，可在家处理，立即停止食用、远离过敏原。但如果出现周身皮疹、局部水肿、喉咙憋闷、全身无力等症状，说明比较严重，应及时就医诊治。

而一旦出现过敏性休克、喉头水肿等严重的过敏反应，一定要立即就医，以免发生危险。

过敏无处不在

之后，人民网做了调查【#好奇大家#对什么东西过敏?】

大家七嘴八舌，说了一大堆，什么鸡蛋、海鲜、鱼虾、韭菜、猕猴桃、萝卜、蘑菇、橙子、芒果、猫狗皮屑、火龙果、花生、甲鱼、豆腐、蒜苔、啤酒、茄子、菠萝、药物等等。

可以说，过敏无处不在啊~而在各种过敏原中，食物过敏占绝大部分。其中，鱼类、蛋类及蛋制品、乳类及乳制品、花生及花生制品、大豆及大豆制品、甲壳类产品(虾蟹)、谷物类产品(小麦、燕麦等)这8类食品。

有医生表示，和小男孩一样对葡萄过敏的病例在临床上比较罕见，不过一些常见水果引起的过敏的例子可不少。

比如有些人对草莓、芒果、菠萝等光敏感性水果过敏。这类水果有一个特点，就是把它们吃进肚后对紫外线会更敏感。敏感体质的人如果吃完这些水果晒太阳，可能会引起日光性皮炎，出现全身红斑、丘疹等症状。

比如有人对桃子过敏。部分是对桃子表面的绒毛过敏，部分是对桃子所含的某些蛋白质过敏。有些人对菠萝、芒果等水果过敏，也有可能和桃子的果皮果肉引起过敏的原因类似，也就是过敏原为本身含有的特定的蛋白。

再比如有些人对西瓜、香蕉等过敏，这些过敏情况相对少见，主要和个人体质有关。患有皮炎、湿疹、过敏性鼻炎、哮喘等疾病的人更容易中招。还有，敏感体质或和遗传因素相关。

夏天盛产水果，大家在食用前记得先洗净外皮，这对过敏体质人群尤其重要。具体方法是可以将水果放在水中浸泡数分钟，再用果蔬洗涤盐等进行清洗，或用开水烫洗，亦或去皮食用，来降低致敏风险。

需要说明的是，这里的清洗、去皮或者高温等方法是相对而言，如果没搞清对对哪种水果过敏，即便采取上述方法也难以避免过敏的发生。面对过敏，最关键的还是找出过敏原，并尽量避免再次接触过敏原。

另外，如果家有过敏体质者，建议在咨询医生后家中常备一些抗过敏的药物，在过敏时使用缓解症状。如氯雷他定、西替利嗪等，多数人都可以使用，儿童推荐仙特明滴剂或氯雷他定糖浆;特效药糖皮质激素则需要严格遵循医嘱，经过相应的检查后，在医生的指导下使用。

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