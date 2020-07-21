禽兽不如！令人发指！人渣父亲居然多次强奸自己8岁的亲生女儿
今天要说的，是一个禽兽不如的父亲。
2019年8月底，
彪某趁着女儿开学之前，
连续两个晚上，在自己的房间对女儿进行侵犯。
2019年9月初，
彪某喝醉酒之后，
又再次对女儿实行侵犯。
这一次侵犯之后，
孩子害怕得不敢回家，
所以才把这事告诉了在外打工的母亲黄某。
黄某听了之后非常气愤，
把女儿安置好后，
便立即向民警出示孩子发来的求救信息，
寻求立案处理。
警方在接到举报之后立即出警，并将彪某逮捕。
在审讯中，彪某交代，
在前3次得逞之后，虽然也意识到错误，
但没有及时阻止自己，
并残忍地对女儿进行了第4次侵犯。
性侵儿童的案件常有，
但侵犯自己亲生女儿的禽兽父亲，还真是不多见！
鉴于彪某的行为违背了伦理道德，
警方一度怀疑，他可能存在某种程度上的精神疾病，
于是将其送到医院检查。
然而，
让人震惊的是，检查结果显示，
彪某居然…居然具备正常人的行为能力。
这也就是说，
他在对女儿进行侵犯的时候，
思想是有意识的，大脑是清醒的，完全知道自己在做什么。
真是让人惊愕！！愤怒！！
这种行为简直灭绝人性，禽兽不如！！
7月10日，陕西紫阳法院
对彪某多次侵犯女儿一案进行判决。
公诉机关认为，
被告人彪某为了满足自己的性欲，
利用自己父亲的特殊身份，
强行与8岁的女儿发生关系，构成了强奸罪，
最终被判处有期徒刑7年6个月。
虽然案子结束了，但如此狗血的案件却在社会上掀起来一波热议，也引起了不少家长的反思。
是的，关于儿童性侵犯的相关知识，我们知道的实在是少之又少啊。
1 到底什么叫儿童性侵犯？
儿童性侵犯，是指在不平等的权利关系中，有权利的一方用性的方式来操纵儿童的身体，以满足自己需求的行为。即使没有对儿童造成明显的身体伤害，也属于性侵犯行为。
此外，对于未满14周岁的儿童来说，性侵犯还包括以下这些：
没有身体接触的性活动；
没有武力的性活动；
儿童同意的性活动；
儿童之间进行的性活动；
……
2 哪些畜生会把脏手伸向孩子？
儿童性侵犯不但会给孩子带来身体伤害，还有难以预估的心理伤害。
那么，到底是哪些魔鬼，会把脏手伸向无辜的孩子呢？
| 恋童癖患者 |
他们对儿童，尤其未发育的女童，有强烈的性反应。
这些禽兽在家长面前很友善，主要是为了多接触孩子，寻找单独相处的机会。
他们会让孩子拍裸照，甚至是性侵犯视频，然后传到网上，以此来获得满足感。
| 猥亵男童者 |
并非所有儿童性侵都针对女童，也有专门猥亵男童的变态，并且经常使用暴力。
值得深思的是，这类人中有一类人是童年时受到性侵犯，长大后会以同样的方法来泄愤。
| 乱伦者 |
明枪能挡，暗箭难防。这类人，通常对亲人的性欲不是偶发的，而是长期培养出来的。
疏远的亲子关系，更容易出现乱伦侵犯。例如父亲很少照顾年幼的儿女，没有情感的依托，便会没有保护孩子的概念。
其次，也有不少乱伦者因为生活不如意，且无处发泄性欲，就把魔爪伸向自家无知的孩子身上。
| 权利泄愤侵犯者 |
他们平时看起来跟正常人一样，有正常的家庭和性关系。但不开心的时候，就想找个人来欺负一下。
他们发现处于弱者中的孩子，不但容易被摆布，还愿意帮助守秘密。
于是，当负面情绪爆棚时，就会用性侵儿童的方式来解压。这类败类，通常会借助自己老师或长辈的权威，让孩子就范。
3 侵犯者的恶行，都这样实施的
儿童性侵犯不止发生一次，同一个侵犯者，大多是长期多次侵犯多名儿童。
在实施性侵犯之前，他们会用很长一段时间接近并引诱受害儿童。这个过程，一般要经历以下四个步骤：
1.循序渐进亲近孩子
2.淡化孩子对性接触的警觉
3.随心所欲实施性侵犯
4.威逼利诱，让孩子保密
4 如何教育，才能让孩子避开性侵犯
面对危险伤害，“预防”永远是第一步，而且是最最重要的！
1.让孩子远离危险环境
家长千万不要抱有侥幸心理，觉得这种事情不会发生在自己孩子身上。而是应该学会识别危险情境，以及潜在侵犯者发出的危险信号。比如：
不让孩子独自在外过夜
不要托付给不放心的人
留意孩子的照看者是否可靠
寄宿学校是否安全
孩子在互联网上的信息是否正常
……
2.建立良好的亲子沟通关系
要尊重每个人的身体界限和个人隐私，包括儿童。
不要轻视孩子任何一个微小的信号，发现孩子有害怕、惶恐、悲伤、无助、孤独等现象，要积极跟孩子沟通，相信孩子说的话，正确进行性教育。鼓励他们学会独立思考，不要盲目相信权威人物。
3.教会孩子说“NO”
教孩子正确认识自己的隐私部位，并能说出生殖器官的名称。
学会识别身体接触，能清晰地知道哪些接触是合适的，哪些接触是越界的。
对于不恰当的身体接触，要敢于说“NO”。
此外，还要告诉孩子，一旦遭遇侵犯，不要试图与侵犯者搏斗，否则会加大危险系数。
正确做法是，对那个人说“不行”，然后尽快离开，并告诉信任的成人。
关于儿童遭遇性侵犯，真相远远比我们知道的要严重。希望每个家长都要多一分重视，让我们孩子多一份安全。
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