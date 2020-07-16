安以轩被麦当劳奶茶烫伤，处理方式大获好评

前两日演员安以轩（就是演林月如的那位）在微博上爆料了自己被麦当劳外卖热饮烫伤的视频。视频中，在她把餐从塑料袋里拿出来的时候，两杯热饮从底部掉出来，滚烫的奶茶瞬间撒出，大腿烫伤严重……

对于此次的，身为孕妇的安以轩写了一篇长微博，分享了自己的经历，并且强烈麦当劳做些改进。

以下为全文，已改成简体方便大家阅读：

作为一个未满周岁孩子的妈

作为一个身怀六甲的孕妇，

这件事虽然已经过去半个月，

平复心情後，我还是想分享给大家。

那天请家人帮忙买麦当劳回来充饥，

从取餐到送到我面前不到十分钟光景，

我一一拿出餐点，在拿出两杯热奶茶时，

竟然两杯一起从纸袋子底部掉出、翻倒在我身上，

我因有身孕行动不便，又怕地上湿滑跌倒，不敢大动作跳开，

100度沸水冲泡的高温热饮就这样在我手上腿上和肚子上流散开了，

那种火辣的炽痛感，至今难忘，

大腿内侧烫伤留下的疤痕，至今难消。

万幸是在家里，可以立刻冲到浴室里冲冷水，

万幸是在家里，我的小叮当也在身边照顾我并有一些烫伤紧急处理的知识，才免於留下严重的烫伤疤痕，

更万幸的是我未满一岁的儿子66没有像往常一样赖在我怀里，

更加万幸的是肚子里的宝宝因我惊吓造成宫缩并有异常胎动赶去医院检查後无大碍……

转念一想，

如果打开那袋热饮的人不是我，

如果ta怀里正抱着一个婴儿，

如果ta是一个正坐在车里等待享用美味的孩童，

如果ta没有足够的烫伤处理经验，

如果ta不在一个方便冲水处理的地方，

那麽～ 後果将不堪设想！！！

我怀着无比担忧的心情，想向麦当劳还有更多的餐饮企业提出友好建议：

希望大家提高对热饮外带安全性的重视，

让用餐者更加“安心&安全”的享用这刻的美味，不要让类似的事件再次上演！

作为一个母亲，我提醒每一个妈妈，提醒每一个朋友，

购买热饮时提醒商家妥善安全外带，如果不小心被烫到，尽快用冷水冲洗或用冰块冷敷降温！

最後我想说：

@麦当劳，我欣赏你停用塑料吸管的环保意识，

作为一个大人小孩都爱的国际速食品牌，

作为一个有着65年历史、遍布全球的大型餐饮企业，

请问，为何要把高温热饮装进薄薄的纸袋？没有环保杯架，甚至连块厚纸板都没有垫在下面！

请问，热饮外带的安全隐患何时可以被彻底排除?

这不是一个意外,

这是一个可以被避免掉的事件!

我 一定不是第一个被烫伤的人，

但 我希望我是最後一个……

从这篇长文中，明显看出安以轩真的很后怕，所幸这次安以轩在处理烫伤方面，有着一定的经验，这才将伤害降到了最低点。而麦当劳在被@之后，也第一时间给出了回应，表示内地门店的饮料都会有专门的包装，安全性很高，并且已向相关市场转达提醒。

生活中意外烫伤，这些错误方法不能用！

虽然安以轩烫伤事件以完美结束，但是在生活中有很多人被烫伤时，没有得到正确的处理，结果就导致了非常严重的损伤，就比如下面这些错误的处理方法，一定要规避。

1.用酱油、醋、面酱等调料抹伤口

之前看《中餐厅3》的时候，有这么一段：秦海璐做菜的时候不小心被烫伤，而她竟然第一时间找出大酱抹在烫伤处，并且还用保鲜膜把伤口裹住。这一波操作真的把大家看呆了，要知道这类酱料很可能会破坏、溶解伤口组织、加深创面，延长恢复时间。

2.各类油、粉末、牙膏、盐等涂抹伤口

之前在医院就看过类似的例子，孩子被意外烫伤，家里人就先在家里给孩子涂了牙膏，然后才送到医院，结果被医生狠狠地骂了一通。其实涂抹牙膏等物品，并不能缓解烫伤，反而可能导致热量散不出来，加深烫伤。此外，涂抹了东西也会影响医生对伤情的判断。

3.用酒精降温消毒

有些家长觉得，酒精挥发快，降温效果好，就给烫伤的宝宝涂抹。但这是非常危险的行为，因为酒精刺激性很大，涂抹伤口会引起剧烈的疼痛；另外因为酒精还有还有凝固蛋白质、加深创面的作用，此外大量使用酒精，还有可能引起酒精中毒，非常危险。

4.使用其他民间偏方

受民间偏方的影响，可能会有家长认为放置几天的酸败老黄瓜水会可促进伤口恢。事实上它并没有任何益处，而且酸败的老黄瓜水中也是含有大量的细菌，这些细菌也可能导致大面积的伤口感染。

宝宝意外烫伤，这么做才正确

虽然我们都希望烧烫伤永远不出现在孩子身上，但是意外很难100%避免，那么当出现险情时，我们该如何处理才能把伤害降到最低呢？

1.用大量水冲洗

当发现烫伤的时候，第一时间寻找水龙头，然后用流动的水冲洗伤口十分钟以上，这么做可以迅速降低皮肤温度，减少损害和痛楚。如果找不到水源，那么可以用干净的纱布或者毛巾包裹冷的东西冷敷患处，比如冰块、冰可乐、冷冻饺子等等，需要提醒的是，不能把冰块直接敷在伤口处，同时也要注意冷敷时间，以防宝宝被冻伤。

2.除去表面衣物

如果伤口处有衣服，那么在冲水之后要想办法除去衣物，记住在此期间不能出现二次损伤。建议用剪刀剪开周边的衣服，然后轻轻揭开；需要提醒的是，如果伤口已经和衣服粘在一起了，那么就不要强行揭开了，以免加重皮肤损伤。

3.冷水浸泡并送医

如果是手指、手臂等部位，那么还可以在冷水浸泡，这样可以减轻痛苦，等到宝宝情绪稳定后，可以用干净的纱布覆盖在患处。然后根据烫伤情况，选择是否去医院。一般来说如果只是表面泛红，那么在家自行护理即可；而如果是其他严重的情况，那么就要赶紧医院治疗了。

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