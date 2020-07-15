通报来了！那个嘴对嘴亲小男孩的网红幼师已被开除！

上周，河南省南阳市唐河县一幼师发“与男童亲吻”视频一被曝出，立即引发网友们热议。这位幼师还配文“我想犯罪怎么办?女朋友在此，我可以等他十年”“在幼儿园我就是老大，可以为所欲为”等言论。

大家惊呆了，有人甚至称觉得恶心，直呼怎么有这样的幼儿园老师?

这事是网友在某音上发的。这名网红幼师在该平台账户名为“一只小胖”，粉丝21.2万，获赞620.1万。

在她这里，孩子长得好看最讨她喜欢！这个账号的十有八九发的都是那之歌长得好看的小男孩。

作为幼师，天天拍来拍去，利用颜值高的孩子来吸引，不太好吧~孩子年幼能懂什么，自然是老师说什么是什么，让干什么干什么。不知道这几个小男孩的家长之前是否知道这事?

有个小男孩频频被拍。而这位幼师配文竟然是“长大后绝B是个渣男”“养成记”“日常宠爱”……都是神马乱七八糟的东西啊~

如果你还不觉得有什么?想想看，如果是一位男幼师账号发的都是小女该，你什么感受?

面对小男孩，她不仅多次问出“老师和妈妈掉进水里你救哪一个?”，还多次表示自己想“犯罪”。

甚至还和网友互动，放话说某个小男孩“心里只有我”，“我可以等他十年”……

这是把什么代入了日常教学？！这可不是一名幼师该说的话，该做的事。

此外，她还发过让小男孩把她的手放在自己衣服里的视频。

备受争议的是和小男孩嘴对嘴的视频!

开始时，她先骗孩子脸上有东西，然后突然亲过去。

可能这个视频点击量高，她又拍了几个，竟然做了嘴对嘴的行为!

网友们怒了：

为人师表，言行举止要注意啊~

嘴对嘴绝对不行!

还有网友认为这是猥亵。

有网友直呼“三观都碎了”！

面对网友怒怼，她并不认错，反复强调说自己是在“爱孩子”。

之后，她招架不住设置禁止评论，迅速清空微博，某音也设置为私密状态。

10日，警方给出了调查结果，该名幼师没有猥亵学生的嫌疑。至于其网上所说“是他男朋友之类的话”只是玩笑话。幼儿园等人均表示，涉事幼师思想单纯，热爱学生，深受孩子喜爱，涉事幼师喜欢拍小视频记录孩子们的快乐瞬间，并没有猥亵儿童的行为，并且该学生的母亲对此事表示理解，表示如果有需要，愿意出来澄清。

8号时，涉事幼师已被幼儿园辞退。目前，幼儿园被县教育责令停业整顿。

有律师表示，法律上关于猥亵罪的犯罪行为人并没有性别限制，主要还是要看主观上是否有猥亵的犯罪意图，客观上是否实施了猥亵的犯罪行为。

现在，说是某男星的女友、老婆的这个说法很流行。普通人做没什么问题，但如果是老师就不妥当了。还有，嘴对嘴这样的亲密行为谁对孩子做都不合适。3岁左右的孩子就会形成性别意识，家长和老师就需尽早帮孩子建立起界限感，帮他们形成健康的性别意识。

除了家人，老师应该是和孩子最亲近的人了。作为一名老师，在和学生的日常相处时应保持一定的界限感，注意自己的言行举止，为孩子树立一个积极健康的形象。和孩子多友好互动当然好，营造健康良好的氛围有利于孩子心理健康的发展，但可不要超过正常的界限。一般来说，师生互动行为可以是握手、敬礼、拥抱、拍肩等，这些属于正常的范围。

师者何以为师?

如乌申斯基所说：教师的人格就是教育工作者的一切，只有健康的心灵才有健康的行为。

如卢梭所说：不要在教天真无邪的孩子分辨善恶的时候，自己就充当了引诱的魔鬼。

老师的一言一行，都会直接影响孩子的心理。

所以，望老师们自重，端正心态，不要以娱乐的姿势去逗弄孩子，还发到网上。特别是幼师，在孩子接受启蒙教育时，需要老师做出正确引导时，给孩子一个健康、快乐的童年。

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